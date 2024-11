FADOQ : carte blanche à Janette Bertrand dans le magazine Virage

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - L'inspirante Janette Bertrand est en couverture du nouveau numéro de Virage, qui est publié cette semaine. Elle signe également un article dans le magazine produit par le Réseau FADOQ et destiné aux personnes de 50 ans et plus.

Celle qui fêtera ses 100 ans en mars 2025 a proposé d'écrire un texte pour Virage, dont chaque édition est tirée à 480 000 exemplaires. Le rédacteur en chef du magazine lui a donné carte blanche.

Janette Bertrand et son petit-fils Olivier sont sur la couverture du magazine Virage. (Groupe CNW/La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ))

Elle a choisi de s'inspirer du 50e anniversaire de son premier petit-fils, Olivier, pour parler de grand-parentalité, et même d'arrière-grand-parentalité. Les grands-parents du Québec méritent d'être célébrés et c'est la plume de la grande Janette Bertrand qui le fait dans ce numéro.

« Alors que j'ai huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, mon rôle a toujours été bien clair : ne pas les élever, juste les aimer », écrit-elle dans ce touchant texte.

Parmi les autres sujets abordés dans ce numéro de Virage, le lectorat en apprendra notamment plus sur le tatouage à tout âge, sur les moyens de réduire son stress lors des Fêtes, sur des idées pour se faire du bien en 2025 et sur des innovations afin de combattre la douleur chronique.

Le magazine par excellence pour les 50 ans et plus

Le magazine Virage est envoyé directement aux membres FADOQ par la poste quatre fois par année.

Pour les membres FADOQ, Virage, qui est publié depuis plus de 30 ans, est plus qu'un magazine destiné aux 50 ans et plus, c'est LEUR magazine. Le lectorat y trouve des dossiers ciblant parfaitement ses intérêts, des entrevues inspirantes, des chroniques vouées à la santé, aux livres, aux finances personnelles et au bricolage, entre autres, ainsi que des jeux et une foule d'informations sur le Réseau FADOQ.

Les membres FADOQ et les personnes abonnées au magazine peuvent également le feuilleter en ligne sur le site Web de Virage.

Avec plus de 580 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

