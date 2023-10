Les prix de l'immobilier devraient rester stables jusqu'à la fin de l'année 2023 malgré la baisse des ventes

Faits saillants du troisième trimestre :

Le prix de l'agrégat d'une propriété au Canada devrait augmenter de 7,0 % au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, soit une légère baisse par rapport à la prévision précédente de 8,5 %.

devrait augmenter de 7,0 % au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, soit une légère baisse par rapport à la prévision précédente de 8,5 %. Au troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat national a augmenté de 3,6 % par rapport à la même période l'an dernier, tandis qu'il a enregistré une légère baisse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent.

Les prix des propriétés dans les grandes régions de Toronto et de Vancouver ont enregistré des baisses trimestrielles modestes de 2,8 % et 1,8 %, respectivement, au troisième trimestre. Pendant ce temps, la région du Grand Montréal enregistrait une augmentation des prix de 0,6 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2023.

ont enregistré des baisses trimestrielles modestes de 2,8 % et 1,8 %, respectivement, au troisième trimestre. Pendant ce temps, la région du Grand Montréal enregistrait une augmentation des prix de 0,6 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2023. Plus de la moitié (57 %) des marchés régionaux étudiés dans le rapport ont enregistré une baisse d'un trimestre sur l'autre au troisième trimestre, en raison d'un ralentissement de l'activité.

Royal LePage applaudit la politique de remboursement de la TPS du gouvernement fédéral visant à encourager la construction de nouveaux immeubles d'habitation locatifs.

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage publiée aujourd'hui, le prix de l'agrégat1 d'une résidence au Canada a augmenté de 3,6 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 802 900 $ au troisième trimestre de 2023. Or, par rapport au trimestre précédent, le prix de l'agrégat national a enregistré une modeste baisse de 0,8 %, indiquant que les taux d'intérêt élevés continuent d'avoir un impact sur l'activité immobilière sur les marchés partout au pays, et ce, même si plusieurs Canadiens se sont adaptés à la hausse des coûts d'emprunt. En septembre, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5,0 %, après deux hausses consécutives au cours de l'été2.

« Tandis que les ventes diminuaient, les prix des maisons ont diminué dans certains de nos principaux marchés au cours des trois derniers mois, après un deuxième trimestre plus fort que prévu. Les prix restent en hausse d'une année sur l'autre, la stabilité du marché actuel contrastant fortement avec les fortes baisses enregistrées au troisième trimestre de 2022 », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Bien que les volumes de transactions dans la plupart des régions demeurent léthargiques, le marché canadien de l'habitation repose sur des bases solides et la demande refoulée s'intensifie. Nous ne prévoyons pas de changement important dans les prix de l'immobilier d'ici la fin de l'année. »

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage est compilée à partir de données exclusives concernant les propriétés à l'échelle nationale et dans 63 des plus grands marchés immobiliers du pays. Un examen du marché par type de propriété indique que, par rapport à la même période l'an dernier, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à l'échelle nationale a augmenté de 3,4 % pour atteindre 833 600 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a augmenté de 3,8 % pour s'établir à 587 400 $. Dans ces deux catégories de propriétés, les prix médians par rapport au trimestre précédent ont diminué respectivement de 1,0 % et de 0,1 %. Les données relatives aux prix, qui comprennent à la fois celles des propriétés du marché de la revente et celles des nouvelles constructions, sont fournies par la société sœur de Royal LePage, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société d'évaluation immobilière canadienne de premier plan.

Comparativement au pic des prix enregistré pendant le boom immobilier de la pandémie, le prix de l'agrégat d'une résidence au Canada demeure 6,3 % sous le sommet atteint au premier trimestre de 2022.

« Le ralentissement de l'activité a permis à des niveaux d'inventaire extrêmement bas de s'accroître légèrement dans de nombreuses régions, mais la quantité de logements disponibles à la vente au pays reste bien inférieure au seuil nécessaire pour contenir les hausses de prix de l'immobilier », a poursuivi M. Soper. « Nous prévoyons que la croissance des ménages dépassera de loin le taux actuel de construction de nouveaux logements. Le défi du logement est complexe. Un grand nombre de jeunes Canadiens cherchent à acheter ou à louer leur premier logement, le nombre de personnes par nouveau ménage est plus faible qu'il y a une génération, et les baby-boomers vivent plus vieux et choisissent de rester chez eux plus longtemps. Les départs à la retraite augmentent et il n'y a pas assez de jeunes pour prendre la relève, c'est pourquoi nous devons accueillir des immigrants à un rythme record. Les néo-Canadiens ont eux aussi besoin d'un logement, bien entendu. »

« Lorsque les taux d'intérêt commenceront à baisser, ne serait-ce que légèrement, nous nous attendons à ce que les acheteurs reviennent en grand nombre sur le marché et à ce que la marche inexorable vers la hausse des prix des logements reprenne. À la base, l'offre de logements reste en décalage par rapport aux besoins croissants. »

Les économistes sont divisés sur la question de savoir si la Banque du Canada choisira de maintenir son taux directeur ou de l'augmenter lors de la prochaine annonce prévue le 25 octobre, après que les récentes statistiques du produit intérieur brut (PIB) aient montré que l'économie canadienne a essentiellement stagné en juillet, suivies par les données sur l'emploi qui montrent que 64 000 emplois ont été créés le mois dernier et que le taux de chômage national est resté stable à 5,5 %. Si l'inflation a augmenté en septembre, ce qui sera révélé le 17 octobre, il est plus probable que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt.

« Si l'on considère les cinquante dernières années, les taux hypothécaires actuels se situent dans une fourchette normale et sont bien inférieurs aux taux d'emprunt à deux chiffres des années 1980 », a déclaré M. Soper. « C'est l'écart important entre les prêts hypothécaires très bas des Canadiens pendant la période pandémique et les taux d'aujourd'hui qui a étouffé l'activité. Comme pour l'introduction du test de résistance hypothécaire, le marché s'adaptera. Il faut juste du temps. »

« Le faible taux de chômage, associé à des pratiques de prêt saines de la part de nos institutions financières, a permis à la grande majorité des Canadiens de continuer à pouvoir acheter leur logement malgré l'augmentation du coût de la vie. À ce jour, nous n'avons pas constaté d'augmentation significative du nombre de défauts de paiement des prêts hypothécaires », a noté M. Soper.

Selon l'Association des banquiers canadiens, sur 10 000 ménages canadiens ayant contracté un prêt hypothécaire, seuls 15 sont en retard de plus de 90 jours sur leurs paiements, au mois d'août 2023, ce qui s'approche du plus bas niveau en plusieurs décennies.3

________________________________ 1 Le prix de l'agrégat est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de tous les types de propriétés étudiés. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles et comprennent les transactions sur le marché de la revente et des nouvelles constructions. 2 https://www.banqueducanada.ca/2023/09/fad-communique-2023-09-06 3 Nombre de prêts hypothécaires à l'habitation en souffrance - août 2023, Association des banquiers du Canada, 15 septembre 2023

La bonification de remboursement de la TPS sur la construction d'immeubles locatifs du gouvernement fédéral, un "pas dans la bonne direction"

Afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les Canadiens, le gouvernement du Canada a annoncé le mois dernier une nouvelle mesure législative accordant le remboursement de la TPS de 5 % aux nouveaux immeubles d'habitation locatifs.4 Le gouvernement fédéral indique que l'exonération fiscale s'appliquera aux nouveaux immeubles d'habitation construits expressément pour la location, comme les immeubles d'appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées construits spécialement pour la location à long terme.

« L'annonce récente d'incitatifs fiscaux pour la construction de nouveaux immeubles d'habitation locatifs est un pas dans la bonne direction. Je salue l'engagement du gouvernement fédéral à augmenter l'offre de logements locatifs de qualité dont le pays a tant besoin. Nous croyons que cela aura un impact important sur l'abordabilité des logements pour les Canadiens, en particulier dans les grandes régions de Toronto et de Vancouver, où le prix moyen des loyers a grimpé en flèche ces dernières années », mentionne M. Soper.

Révision des prévisions nationales: Calgary à l'encontre de la tendance

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété au Canada augmentera de 7,0 % au quatrième trimestre de 2023, par rapport au même trimestre de l'année dernière. La prévision précédente a été révisée à la baisse pour tenir compte d'une activité plus faible que prévu au troisième trimestre, ce qui a entraîné une légère baisse des prix sur certains marchés, notamment à Toronto et à Vancouver.

« Bien qu'un ralentissement de l'activité ait été observé ces derniers mois et que le nombre de propriétés sur le marché ait augmenté, nous nous attendons à ce que le prix des propriétés reste stable jusqu'à la fin de l'année, certains marchés enregistrant de modestes hausses, note M. Soper. En raison d'un troisième trimestre plus morose que prévu, nous avons légèrement revu à la baisse nos prévisions pour la fin de l'année. Dans l'ensemble, les prix des propriétés clôtureront certainement l'année au-dessus des prix de 2022, alors qu'ils s'approchaient de leur point le plus bas dans la correction qui a suivi la pandémie. »

Les tendances divergentes entre les principales régions ont entraîné une révision à la baisse des prévisions de fin d'année à l'échelle nationale et dans la région du Grand Toronto, à Edmonton et à Regina. En revanche, les prévisions ont été maintenues dans les grandes régions de Montréal et de Vancouver, d'Ottawa, de Winnipeg et de Halifax. Calgary est la seule ville dont les prévisions de prix ont été revues à la hausse, en raison d'une activité soutenue durant les mois d'été et d'un bon démarrage du marché à l'automne. La région, qui continue d'attirer des acheteurs de tout le pays, a connu une appréciation plus modérée mais régulière pendant le boom alimenté par la pandémie, et a connu des fluctuations plus faibles pendant la reprise, ce qui a permis de maintenir les prix stables.

SOMMAIRES RÉGIONAUX

Région du Grand Montréal

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal a augmenté de 3,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 575 400 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une hausse modeste de 0,6 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 3,9 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 645 800 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 4,0 % pour s'établir à 449 700 $.

« Le marché actuel demeure légèrement à la faveur des vendeurs, mais fait place à un rapport de forces plus équitable entre acheteurs et vendeurs », explique Marc Lefrançois, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Tendance à Montréal. « L'appréciation plus modeste des prix s'explique par un empressement moins flagrant des acheteurs de propriétés haut de gamme, faisant augmenter l'offre de résidences de deux millions de dollars et plus. Lorsque l'inflation augmente, les consommateurs restreignent leurs dépenses aux besoins immédiats et essentiels. Si un déménagement peut attendre, les propriétaires à la recherche d'une propriété qui augmente leur qualité de vie reviendront sur le marché ultérieurement. Le segment d'entrée de gamme demeure pour sa part très actif, contraint par le manque d'inventaire. »

Sur fond de pénurie d'offre de logements, M. Lefrançois estime qu'il suffirait de peu pour que le marché immobilier du Grand Montréal replonge dans un marché fortement à l'avantage des vendeurs. Il ne s'attend pas à ce que les occasions à saisir s'améliorent de façon significative pour les acheteurs ayant choisi d'attendre, puisque la trame de l'immobilier continuera d'avantager les vendeurs à long terme et que les taux d'intérêts ne seront pas appelés à diminuer avant plusieurs mois.

Dans Montréal Centre, au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 7,9 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 705 400 $. Durant la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 8,5 % pour atteindre 1 060 800 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a enregistré une hausse de 7,0 % pour s'établir à 546 400 $.

« Bien que les taux d'intérêt préférentiels aient atteint leur niveau le plus élevé en 22 ans, ils sont revenus à des normes historiques », déclare-t-il. « La différence entre aujourd'hui et l'époque des taux à deux chiffres des années 1980 est que les revenus des ménages n'ont pas rattrapé l'appréciation des prix de l'immobilier. Par conséquent, nous ne pouvons pas simplement comparer le taux d'intérêt préférentiel actuel de 7 % au taux beaucoup plus élevé de 20 % observé il y a 40 ans. Nous devons tenir compte de la plus grande proportion du revenu d'un ménage consacrée aux coûts hypothécaires aujourd'hui », poursuit-il.

Malgré une stabilisation des prix au troisième trimestre, il s'agit de la première fois depuis le deuxième trimestre de 2021 que la chambre immobilière locale rapporte une hausse d'une année sur l'autre du nombre de transactions immobilières résidentielles.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal augmentera de 8,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Région du Grand Toronto

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto a augmenté de 4,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 147 400 $. Sur une base trimestrielle toutefois, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une baisse de 2,8 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,0 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 399 000 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 3,4 % pour s'établir à 725 400 $.

« Le ralentissement typique de l'été s'est manifesté en juillet et en août de cette année, lorsque les familles ont consacré leur énergie à profiter des vacances et du temps chaud. Le mois de septembre a été marqué par un léger regain d'activité et une augmentation bienvenue d'inventaire, même si cela ne suffit pas à combler l'écart entre l'offre et la demande dans la région. Les acheteurs ont toutefois plus de choix et de meilleures conditions pour négocier », a déclaré Karen Yolevski, chef des opérations, Royal LePage Real Estate Services Ltd. « De nombreux facteurs entrent en jeu : l'accessibilité demeure un véritable défi, en particulier pour les acheteurs d'une première maison ; il n'est pas facile de se qualifier pour un prêt hypothécaire, le taux fixe moyen se situant actuellement au-dessus de 6 % et les acheteurs devant se qualifier avec un test de résistance de deux points de plus ; et la fatigue générale a fait des ravages chez les consommateurs. »

Mme Yolevski ajoute que les acheteurs et les vendeurs semblent être dans une impasse. Si l'activité diminue encore et que l'offre continuent de s'accumuler, cela pourrait se traduire par une baisse des prix.

Dans la ville de Toronto, au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 2,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 156 000 $. Durant la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 8,9 % pour atteindre 1 693 700 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a enregistré une modeste baisse de 0,4 % pour s'établir à 705 400 $.

« Contrairement aux tendances saisonnières typiques, le segment des propriétés de luxe de la ville devrait connaître une activité accrue au cours des derniers mois de 2023. De nombreux acheteurs de propriétés de prestige espèrent effectuer des transactions avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier, de la taxe municipale progressive sur les transferts fonciers, qui appliquera une taxe supplémentaire sur les propriétés vendues à plus de 3 000 000 $. Cela pourrait entraîner une augmentation des ventes au cours du dernier trimestre de l'année », a déclaré Mme Yolevski.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto augmentera de 9,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Les prévisions précédentes ont été légèrement revues à la baisse pour tenir compte d'une activité plus faible que prévu au troisième trimestre.

Région du Grand Vancouver

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver est demeuré relativement stable, augmentant de seulement 0,1 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 251 900 $. Sur une base trimestrielle toutefois, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une baisse de 1,8 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 2,2 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 747 600 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 2,8 % pour s'établir à 766 700 $.

« Dans le Grand Vancouver, nous observons un ralentissement de l'activité, les ventes et le nombre de propriétés sur le marché ayant simultanément diminué au cours du troisième trimestre. Bien que la demande n'ait pas totalement disparu, il est certainement plus difficile pour certains acheteurs d'entrer sur le marché en raison de la réduction de leur capacité d'emprunt, ce qui a pour effet d'entraîner un ralentissement », mentionne Randy Ryalls, directeur général, Royal LePage Sterling Realty. « Malgré un léger regain d'activité après la fin de semaine de la fête du Travail, les vendeurs ne se comportent pas comme prévu. Quel que soit le segment, le nombre d'inscriptions sur le marché est en baisse et certaines propriétés inscrites prennent plus de temps à se vendre. »

Dans la ville de Vancouver, au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 1,4 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 401 500 $. Durant la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 6,0 % pour atteindre 2 626 100 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a enregistré une hausse de 5,1 % pour s'établir à 838 000 $.

« La question de l'abordabilité demeure un défi important pour plusieurs acheteurs du Grand Vancouver. Dans le contexte actuel de coûts d'emprunt élevés, la plupart des acheteurs qui sont à la recherche d'une maison unifamiliale détachée recherchent une propriété avec un logement au sous-sol ou un logement supplémentaire qui peut être loué pour aider à compenser les coûts hypothécaires mensuels. »

Selon M. Ryalls, les prix sont restés stables en raison d'une pénurie persistante de l'offre. Il est donc peu probable que la région connaisse un rajustement des prix au cours du dernier trimestre de l'année.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver augmentera de 7,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Ottawa

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa a augmenté de 2,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 763 100 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région est demeuré essentiellement stable, enregistrant une hausse modeste de 0,2 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 2,3 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 879 000 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 1,1 % pour s'établir à 396 500 $.

« En raison de la stabilisation du prix des propriétés et d'une légère augmentation du nombre de propriétés à vendre, le marché immobilier d'Ottawa tend vers un meilleur équilibre. Nous n'assistons pas à la même frénésie de scénarios d'offres multiples qu'au plus fort du boom immobilier de la pandémie, mais le nombre moyen de jours sur le marché s'amenuise, alors que le nombre de propriétés disponibles reste limité », mentionne John Rogan, dirigeant d'agence, Royal LePage Performance Realty. « Les propriétaires établis choisissent de rester dans leur propriété plus longtemps, ce qui ralentit le mouvement au sein du marché. En outre, les promoteurs ne construisent plus autant de maisons détachées, se concentrant plutôt sur les condos et les projets à forte densité, comme les maisons en rangée. Cette situation exerce une pression supplémentaire sur les prix dans le segment des maisons unifamiliales. »

Selon M. Rogan, en raison de la vigueur du marché de l'emploi et de son abordabilité relative par rapport à Toronto et à Vancouver, le marché d'Ottawa reste plutôt stable au fil des ans.

« À long terme, la demande continuera de surpasser l'offre, ce qui exercera une pression à la hausse sur les prix, et ce, même si la tendance à la baisse des ventes se poursuit au cours des prochains mois. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa augmentera de 7,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Calgary

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary a augmenté de 7,3 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 653 700 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une hausse de 1,6 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 7,2 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 749 200 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 8,1 % pour s'établir à 253 300 $.

« Calgary reste un marché fermement à l'avantage des vendeurs, le mois de septembre étant le neuvième mois consécutif à afficher une hausse des ventes. L'été est généralement une période pendant laquelle nous observons un ralentissement, les vendeurs et les acheteurs partant en vacances durant le congé scolaire. Or, cette année, ce ne fut pas le cas. Les niveaux d'activité sont restés les mêmes durant les mois d'été et le mois de septembre », souligne Corinne Lyall, dirigeante-propriétaire, Royal LePage Benchmark. « La demande reste forte, mais le nombre de propriétés sur le marché est insuffisant pour y répondre. Dans un marché équilibré, l'offre disponible devrait suffire pour répondre à la demande pendant trois mois, mais, aujourd'hui, le nombre de propriétés sur le marché ne peut répondre à la demande que durant environ un mois. »

Selon Mme Lyall, la demande d'acheteurs provenant de l'extérieur de la province reste élevée, une cohorte de plus en plus nombreuse qui comprend des familles et des acheteurs d'une première propriété en quête d'abordabilité. En raison de cette demande, les propriétés inscrites à bon prix et situées dans des quartiers convoités continuent de faire l'objet d'offres multiples.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary augmentera de 9,5 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Les prévisions précédentes ont été légèrement revues à la hausse pour tenir compte des conditions actuelles de ce marché. Calgary est la seule ville où la prévision de prix de fin d'année a été revue à la hausse ce trimestre.

Edmonton

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton a diminué de 2,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 433 100 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une modeste baisse de 0,3 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a diminué de 2,3 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 471 900 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une baisse de 5,5 % pour s'établir à 194 900 $.

« Alors que de nombreux autres marchés du pays sont en perte de vitesse, le marché immobilier d'Edmonton est en essor. La pression augmente sur la demande au fur et à mesure que la ville devient une option de plus en plus attrayante pour les acheteurs de l'extérieur de la province et du pays, dont certains sont exclus du marché de Calgary, désormais moins abordable », indique Tom Shearer, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Noralta Real Estate. « Le nombre de propriétés sur notre marché atteint un plancher inégalé depuis longtemps et je m'attends à ce que l'offre continue d'être surpassée par la demande croissante pour une bonne partie de la prochaine année. »

M. Shearer ajoute que le marché de la revente a profité de la baisse de capacité du secteur de la construction neuve. Les maisons unifamiliales, même si elles restent à la portée financière de la plupart des gens, deviennent plus chères en raison de la faiblesse de l'offre. Certains acheteurs restent, quant à eux, coincés sur le marché de la location.

« La récente exonération de la TPS adoptée par le gouvernement fédéral pour les nouveaux immeubles d'habitation locatifs admissibles aura un impact important sur la construction domiciliaire à Edmonton et permettra de fournir une offre de logements locatifs supplémentaire nécessaire, mentionne M. Shearer. Compte tenu de la demande actuelle et de la pénurie de propriétés sur le marché, tous les éléments sont réunis pour un autre marché concurrentiel en 2024. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton augmentera de 3,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Les prévisions précédentes ont été légèrement revues à la baisse pour tenir compte d'une activité plus faible que prévu au troisième trimestre.

Halifax

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax a augmenté de 1,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 498 900 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une hausse modeste de 0,7 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 1,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 564 200 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une baisse de 1,0 % pour s'établir à 406 700 $.

« Par rapport à la même période l'an dernier, nous observons une légère baisse de l'activité sur le marché immobilier de Halifax, et ce, en grande partie à cause de la hausse additionnelle des taux d'intérêt de la Banque du Canada de la fin de l'été, » affirme Matt Honsberger, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Atlantic. « Les acheteurs cherchant à conclure une transaction sont fatigués par l'état actuel du marché. Plusieurs n'ont pas été en mesure de faire face à la concurrence lorsque la demande était forte et que les prix montaient en flèche. Maintenant que la concurrence est moins vive, ils doivent faire face à des taux d'emprunt plus élevés. »

M. Honsberger fait remarquer que le nombre de propriétés sur le marché commence à augmenter et que les acheteurs disposent donc d'un plus grand choix de produits. Cependant, l'offre n'est toujours pas suffisante pour avoir un impact important sur le prix des propriétés.

« Un plus grand nombre de propriétés sont inscrites sur le marché, mais il n'est pas rare que des scénarios d'offres multiples se produisent, en particulier pour les maisons d'entrée de gamme », ajoue-t-il. « Les hausses des taux d'intérêt ont forcé des acheteurs pouvant être à la recherche d'une propriété plus grande à rester à l'écart du marché, ce qui a entraîné une pénurie de propriétés pour le marché de la revente. »

M. Honsberger s'attend à ce que les conditions de marché actuelles se poursuivent tout au long de l'automne, avec un ralentissement saisonnier typique vers la fin de l'année, et prévoit un environnement plus équilibré à l'approche du printemps 2024.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax augmentera de 7,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Winnipeg

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg a augmenté de 3,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 385 700 $. Cependant, sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une modeste baisse de 0,3 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,1 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 424 600 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété est resté stable, augmentant de 1,1 % pour s'établir à 256 100 $.

« Le troisième trimestre de 2023 s'est déroulé comme prévu, un léger ralentissement de l'activité du marché ayant été observé. Il s'agit d'une tendance typique pour cette période de l'année où les acheteurs et les vendeurs font une pause pour l'été. Les ventes se stabilisent et, en parallèle, le nombre de propriétés sur le marché augmente, bien qu'il reste encore environ 30 % sous les niveaux habituels d'avant la pandémie », mentionne Michael Froese, directeur d'agence, Royal LePage Prime Real Estate. « Les consommateurs se sont en grande partie adaptés à l'environnement d'emprunt plus coûteux d'aujourd'hui et se concentrent désormais sur leurs objectifs immobiliers à long terme dans l'espoir que les taux d'intérêt commenceront à baisser à la mi-2024. Nous observons une certaine hésitation sur le marché, ce qui contribue à ralentir l'activité, mais rien de comparable à la chute brutale que nous avons connue en 2022 lorsque les taux d'intérêt ont rapidement augmenté. »

M. Froese ajoute qu'en raison des prix relativement abordables des logements et de la vigueur du marché de l'emploi de la ville, une grande partie de la demande de propriétés à Winnipeg provient actuellement de nouveaux arrivants au Canada. Compte tenu des normes d'admissibilité à un prêt hypothécaire plus strictes, plusieurs acheteurs souhaitant acquérir une première maison se tiennent à l'écart du marché, ce qui maintient la pression sur le marché locatif, déjà très serré.

« À court terme, nous nous attendons à ce que l'activité du marché reprenne brièvement, les consommateurs s'empressant d'effectuer des transactions avant l'hiver. Une fois les mois plus froids arrivés, l'activité sur notre marché va inévitablement ralentir », indique M. Froese.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg augmentera de 8,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Regina

Au cours du troisième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina est resté essentiellement stable, diminuant légèrement de 0,4 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 368 700 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a enregistré une baisse de 1,7 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a diminué légèrement de 0,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 398 200 $ au troisième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 3,6 % pour s'établir à 219 900 $.

« Malgré les difficultés qu'entraîne la hausse des taux d'intérêt, les acheteurs sont restés assez actifs ces derniers temps. En raison du coût de la vie plus élevé en Ontario et en Colombie-Britannique, les villes comparativement plus abordables comme Regina continuent d'attirer les propriétaires à la recherche d'une maison. La région est aussi attrayante pour les investisseurs qui sont en mesure de maintenir un portefeuille à flux de trésorerie positif compte tenu des coûts de logement moins élevés », affirme Shaheen Zareh, courtier immobilier, Royal LePage Regina Realty. « Certains acheteurs prudents restent à l'écart du marché, attendant de voir ce qu'il adviendra des taux d'intérêt. Avec un flux régulier de nouvelles propriétés inscrites, certains acheteurs sont récemment revenus sur le marché et sont prêts à se mesurer à la concurrence pour obtenir la propriété qu'ils désirent. »

M. Zareh ajoute que les propriétaires ayant profité de taux hypothécaires historiquement bas pendant la pandémie commencent maintenant à devoir renouveler leurs prêts. Le nombre de propriétés sur le marché pourrait donc augmenter, certains titulaires de prêts hypothécaires renouvelant leur prêt à un taux beaucoup plus élevé et ne pouvant pas assumer des coûts de possession plus élevés décidant de vendre leur propriété.

« Au cours des prochains mois, le prix des propriétés à Regina devrait rester stable ou augmenter légèrement. Or, si les taux d'intérêt continuent de grimper cette année, les prix pourraient être poussés à la hausse, les acheteurs ayant obtenu une préapprobation sur le point d'arriver à échéance s'empressant d'acheter une maison avant que les coûts d'emprunt n'augmentent, indique M. Zareh. Il est important, maintenant plus que jamais, de consulter des professionnels et de préparer un plan pour atteindre vos objectifs immobiliers. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Les prévisions précédentes ont été légèrement revues à la baisse pour tenir compte d'une activité plus faible que prévu au troisième trimestre.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants, à l'échelle nationale et dans les 63 plus grands marchés immobiliers au pays. Les valeurs des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage sont fondées sur la Synthèse du marché immobilier canadien de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société sœur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. En outre, des commentaires sur les tendances du marché de l'habitation et des données sur les prix et les valeurs prévisionnelles sont fournis par les experts en immobilier résidentiel de Royal LePage, sur la base de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui, depuis 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca .

