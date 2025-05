Près d'un tiers des Canadiens qui prendront leur retraite au cours des deux prochaines années affirment qu'ils n'auront pas remboursé leur hypothèque

Faits saillants :

Trois Canadiens sur dix (29 %) qui prévoient prendre leur retraite au cours des deux prochaines années affirment qu'ils continueront de rembourser leur prêt hypothécaire une fois à la retraite.

Près de la moitié (47 %) des Canadiens qui approchent de la retraite déclarent ne pas avoir l'intention de réduire la taille de leur logement.

43 % des professionnels de Royal LePage MD affirment que les appartements en copropriété sont le type de propriété le plus populaire parmi les retraités qui déménagent dans une maison plus petite.

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - Un récent sondage de Royal LePage, mené par Léger1, suggère qu'une nouvelle réalité immobilière se dessine pour les Canadiens vieillissants, alors que les défis liés à l'accessibilité continuent de croître. Selon le sondage, près de trois Canadiens sur dix (29 %) qui prévoient prendre leur retraite en 2025 ou 2026 affirment qu'ils continueront de rembourser leur prêt hypothécaire sur leur résidence principale pendant leur retraite. L'accessibilité financière continuant de poser un défi pour les Canadiens de tous âges, cette tendance semble s'accélérer: il y a environ dix ans, seulement la moitié des ménages aînés avaient une dette hypothécaire. Selon Statistique Canada, 14 % des ménages composés de personnes âgées de 65 ans et plus ayant un revenu avaient une hypothèque en 2016, une hausse importante par rapport à 8 % en 19992.

« Les avantages d'accéder à la retraite en tant que propriétaire ayant remboursé son prêt hypothécaire sont évidents : un revenu disponible plus important, une protection contre les variations de taux d'intérêt et même la sécurité émotionnelle que procure le fait de savoir que l'on aura toujours un endroit où vivre. À l'époque des téléphones à cadran et des voitures familiales, le remboursement du prêt hypothécaire constituait la ligne d'arrivée économique. La réalité des retraités d'aujourd'hui est beaucoup plus nuancée », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage.

Près de la moitié des personnes qui prévoient prendre leur retraite en 2025 ou 2026 (45 %) affirment que leur prêt hypothécaire est actuellement remboursé, tandis que 6 % d'entre elles déclarent qu'il le sera avant leur départ à la retraite.

Quarante-six pour cent des répondants qui prévoient prendre leur retraite affirment qu'ils déménageront dans une maison plus petite dans les deux ans suivant la fin de leur emploi à temps plein, tandis que 47 % affirment qu'ils ne le feront pas.

« L'appréciation des prix de l'immobilier au cours des 25 dernières années a représenté une lame à double tranchant pour les retraités d'aujourd'hui », a déclaré M. Soper. « D'une part, elle a permis des gains financiers sans précédent. D'autre part, cette génération est beaucoup plus susceptible d'avoir des soldes hypothécaires qui auraient été inimaginables pour leurs parents ou leurs grands-parents. Nos recherches confirment qu'ils sont également beaucoup plus susceptibles d'avoir fourni une aide financière à leurs enfants pour les aider à réaliser leurs rêves d'accession à la propriété.

« Alors que les générations précédentes considéraient la retraite sans hypothèque comme la seule option possible, les retraités d'aujourd'hui ont tendance à être plus ouverts d'esprit. Les revenus traditionnels de l'emploi se sont peut-être épuisés, mais nombre d'entre eux parviennent encore à gérer confortablement leurs dépenses et à rembourser leur prêt hypothécaire, grâce à des revenus provenant d'investissements, d'un travail à temps partiel ou d'un conjoint qui travaille. »

L'âge moyen de la retraite au Canada a augmenté progressivement. Statistique Canada rapporte qu'il était de 65,3 ans en 2024, contre 64,3 ans en 20203. Parallèlement, les Canadiens accèdent à la propriété plus tard, ce qui augmente la probabilité pour les futures générations de retraités d'avoir une hypothèque plus tard au cours de la retraite. Un rapport de Royal LePage publié en 20234 indique que 24 % des acheteurs d'une première propriété avaient moins de 30 ans ; 33 % étaient âgés de 30 à 34 ans ; et 43 % avaient 35 ans ou plus. En comparaison, lors du même sondage en 2021, seulement 33 % des répondants avaient 35 ans ou plus, ce qui démontre clairement que l'achat d'une première propriété se fait plus tard dans la vie.

« Par rapport à leurs grands-parents, les retraités d'aujourd'hui bénéficient d'environ 50 % d'années supplémentaires après avoir atteint l'âge de 65 ans. Ils travaillent plus longtemps, restent actifs et, à bien des égards, poursuivent la vie qu'ils menaient pendant leurs années d'activité, mais sans le travail. Il n'est pas surprenant que leur attitude à l'égard de l'accession à la propriété ait évolué avec le temps. Comme les gens achètent leur première maison plus tard et travaillent plus longtemps, il est de plus en plus fréquent que les Canadiens conservent un prêt hypothécaire jusqu'à la retraite, souvent par choix plutôt que par nécessité ».

Les retraités divisés entre le déménagement et le statu quo

La décision de déménager dans une maison plus petite à la retraite est hautement personnelle et dépend largement des préférences de style de vie. Selon un récent sondage5 mené par Royal LePage auprès de professionnels de l'immobilier au pays, les Canadiens sont fortement divisés sur la question. À l'échelle nationale, 44 % des répondants indiquent qu'il y a une répartition à peu près égale entre ceux qui souhaitent déménager dans un plus petit logement et ceux qui préfèrent rester dans leur maison actuelle. Par ailleurs, 28 % des experts affirment que la majorité des personnes approchant la retraite optent pour une propriété plus petite, tandis que 21 % disent que la majorité choisit plutôt de demeurer dans leur domicile actuel.

Au Manitoba et en Saskatchewan, la proportion la plus élevée de répondants au Canada (46 %) indique que la majorité des retraités choisit de déménager dans un plus petit espace. À l'inverse, le Québec et l'Ontario présentent les plus fortes proportions de répondants (24 % chacun) affirmant que la majorité des retraités préfèrent rester dans leur maison actuelle. En Alberta, 63 % des répondants affirment que les retraités sont également divisés entre les deux options.

« Réduire la taille de son logement à la retraite est loin d'être une certitude. Pour de nombreux propriétaires, la décision de rester là où ils sont ou de déménager dans une propriété plus petite est influencée par une combinaison de réalités économiques, de besoins liés au mode de vie et d'attachements personnels », a déclaré M. Soper. « Certains considèrent qu'une maison plus petite est un choix pratique et libérateur - moins d'entretien, plus de liquidités pour financer des voyages ou soutenir le parcours d'accession à la propriété de leurs enfants. Mais pour d'autres, il n'y a pas de raison financière impérieuse de déménager. Ils apprécient l'espace qu'offre une maison détachée - pour jardiner, recevoir ou simplement ranger le matériel nécessaire à leurs loisirs. Nombre d'entre eux sont fiers de la maison qu'ils ont acquise au prix de dizaines d'années de travail et ne voient aucune raison de s'en séparer ».

Parmi les experts de Royal LePage qui affirment qu'une majorité de retraités choisissent de déménager dans une plus petite propriété, 43 % mentionnent que les appartements en copropriété sont les plus populaires auprès de cette clientèle, suivis des résidences pour adultes actifs de 55 ans et plus (25 %) et des maisons unifamiliales détachées (16 %).

En ce qui concerne les caractéristiques les plus recherchées par les retraités souhaitant réduire la taille de leur propriété, 38 % des répondants citent en priorité l'aménagement de type plain-pied sur un seul étage, suivi de la proximité des hôpitaux, commodités et services communautaires (27 %), de la proximité des amis et de la famille (25 %), des services d'entretien payants (19 %) et d'un stationnement couvert (17 %). Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

5 Sondage national réalisé auprès de 471 courtiers immobiliers Royal LePage au Canada entre le 7 et le 14 mai 2025.

À propos du sondage Léger

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 1 626 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 2 et le 4 mai 2025, à l'aide du panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et affiche un taux de rétention de 90 %. Un échantillon probabiliste de même taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,4 %, 19 fois sur 20.

À propos du sondage auprès des courtiers Royal LePage

Un sondage national en ligne a été mené auprès de 471 courtiers immobiliers Royal LePage au service d'acheteurs et de vendeurs au Canada entre le 7 mai 2025 et le 14 mai 2025.

