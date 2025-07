Alors que les grands régions de Toronto et Vancouver affichent des baisses, les grands marchés québécois enregistrent des gains annuels généralisés

Faits saillants du 2e trimestre:

Au deuxième trimestre de 2025, le prix médian pondéré d'une propriété au Québec a progressé de 5,4 % par rapport à la même période en 2024.

Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée au Québec a augmenté de 7,0 % d'une année sur l'autre, tandis que celui des copropriétés a progressé de 3,6 %.

La ville de Québec continue de dominer l'appréciation du prix de l'agrégat, affichant une hausse de 13,5 % au deuxième trimestre par rapport au T2 2024, marquant ainsi la plus forte croissance à l'échelle nationale et provinciale pour un cinquième trimestre consécutif.

Des marchés comme Trois-Rivières et Saint-Jean-sur-Richelieu ont enregistré des hausses annuelles de l'agrégat de plus de 11 %, et Sherbrooke de plus de 5 %, soulignant la vigueur du marché immobilier provincial.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Selon les plus récents résultats de l'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePageMD publiés aujourd'hui, le marché immobilier du Québec a démontré une résilience et une vigueur remarquables au deuxième trimestre de 2025, se démarquant ainsi des tendances observées ailleurs au pays. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle survient dans un climat d'incertitude économique, notamment en raison du conflit tarifaire avec les États-Unis.

Alors que des ralentissements auraient pu être anticipés, le marché résidentiel québécois a fait preuve d'une solidité constante. Les hésitations observées chez certains acheteurs n'ont pas entraîné de baisses significatives des ventes ou des prix.

« La vigueur continue du marché québécois au deuxième trimestre témoigne de la robustesse de ses fondations économiques et de la capacité d'adaptation des consommateurs. Le marché du Québec se comporte de manière très différente de celui de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, s'affirmant comme un acteur clé de la dynamique immobilière nationale », a déclaré Dominic St-Pierre, vice-président exécutif, développement des affaires, Royal LePage.

« Malgré une certaine prudence des ménages, la demande est restée soutenue, comme en témoignent les hausses de prix dans la majorité des marchés de la province. Bien que des signes de ralentissement économique puissent apparaître - tels que le recul des marchés boursiers ou des pertes d'emploi dans certains secteurs - le marché immobilier québécois a su maintenir son cap. L'acquisition d'une propriété demeure un projet d'investissement à long terme, et nous observons que les besoins fondamentaux en logement continuent de soutenir le marché, même dans un contexte plus incertain. »

Selon les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiées en juillet 2025, le taux de prêts hypothécaires en souffrance au Québec était de 0,19 % lors du premier trimestre de 2025, un chiffre inférieur à la moyenne nationale de 0,23 % et bien en-deçà de la moyenne des dix dernières années1. La province de Québec affiche d'ailleurs le deuxième taux le plus bas au Canada, juste derrière la Colombie-Britannique. Par ailleurs, la SCHL souligne que Montréal enregistre le déficit de logements le plus élevé des grandes villes, impliquant la construction de presque 49 000 unités additionnelles par an pour répondre à la demande projetée d'ici 20352.

Au deuxième trimestre de 2025, le prix médian pondéré3 d'une propriété dans la province a augmenté de 5,4 % par rapport à la même période en 2024 pour atteindre 611 500 $, enregistrant une augmentation de 2,2 % sur une base trimestrielle. En ventilant par type de propriété, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la province a progressé de 7,0 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 690 100 $. Pour les copropriétés, le prix médian a affiché une hausse de 3,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 472 300 $.

À l'échelle du Canada, le prix de l'agrégat4 d'une propriété a modestement augmenté de 0,3 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre de 2025, atteignant 826 400 $. Sur les principaux marchés du pays, le prix de l'agrégat d'une maison dans la région du Grand Montréal a augmenté de 3,5 % d'une année sur l'autre, tandis que les marchés de Toronto et de Vancouver ont enregistré des baisses de 3,0 % et de 2,6 %, respectivement.

_________________________________ 1 Taux de prêts en souffrance, Canada, provinces et RMR , SCHL, 9 juillet, 2025 2 Pénurie de logements au Canada : un nouveau cadre d'analyse , SCHL, juin 2025 3 Les prix médians pondérés provinciaux de Royal LePage sont basés sur un modèle pondéré utilisant les ventes dans chaque région. 4 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de tous les types de propriétés étudiés. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles et comprennent des transactions du marché de la revente ainsi que des nouvelles constructions.

Maintien du taux directeur en avril et juin ; l'élan des baisses précédentes persiste

Malgré un contexte économique et politique incertain, les deux réductions consécutives du taux directeur par la Banque du Canada, en janvier et en mars, ont ramené sur le marché de nombreux acheteurs qui avaient été mis sur la touche. L'effet de ces baisses s'est fait sentir tout au long du deuxième trimestre, malgré deux maintiens consécutifs du taux directeur en avril et juin. Cette demande renouvelée a exercé une pression à la hausse sur les prix, l'offre demeurant limitée à travers la province.

« Les baisses de taux de janvier et de mars ont agi comme un catalyseur pour plusieurs acheteurs qui avaient temporairement quitté le marché en raison des taux élevés. Bien que la Banque du Canada ait maintenu son taux directeur à 2,75% le 16 avril et le 4 juin derniers, cette situation a néanmoins suffi à rouvrir l'accès à la propriété pour certains et à relancer l'intérêt pour d'autres, contribuant ainsi à maintenir une demande soutenue au deuxième trimestre », a déclaré M. St-Pierre.

Prévisions

Royal LePage a révisé à la hausse ses prévisions pour le marché résidentiel québécois en 2025. L'entreprise prévoit désormais une hausse de 8,0 % du prix de l'agrégat d'une propriété dans la province d'ici le quatrième trimestre de 2025 par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 635 472 $. Cette révision est notamment attribuable à une prévision de croissance accrue pour la ville de Québec (jusqu'à 15,0 %). Royal LePage estime que la combinaison d'une demande supérieure à l'offre et d'un environnement de taux d'intérêt plus favorable continuera de faire monter les prix, en dépit de l'instabilité économique.

« Grâce à une économie diversifiée, le Québec est bien positionné pour faire face aux incertitudes économiques. Royal LePage prévoit que les prix immobiliers dans la province continueront à augmenter pour le reste de l'année. La demande soutenue et l'offre limitée, combinées aux besoins fondamentaux en matière de logement, continueront de soutenir le marché résidentiel québécois », a conclu M. St-Pierre.

SOMMAIRES RÉGIONAUX

Région du Grand Montréal

Une stabilisation du marché avec une croissance de l'inventaire

Après un début d'année 2025 particulièrement dynamique, le marché immobilier de la région du Grand Montréal a connu une légère modération au deuxième trimestre. Le prix de l'agrégat d'une propriété s'est établi à 620 100 $, enregistrant une légère baisse trimestrielle de 0,8 % par rapport au premier trimestre de 2025, mais affichant une hausse de 3,5 % sur une base annuelle. Les prix médians des maisons unifamiliales détachées et des copropriétés ont également montré des dynamiques nuancées : l'unifamiliale a progressé de 0,6 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 719 900 $, soit une croissance de 5,7 % par rapport au deuxième trimestre de 2024. Quant à la copropriété, elle a connu un recul de 2,1 % sur une base trimestrielle, s'établissant à 480 200 $, tout en demeurant en hausse de 3,1 % par rapport à la même période l'an dernier.

Selon Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal LePage Tendance, cette modération s'accompagne d'un changement de ton sur le marché. « Le deuxième trimestre a été marqué par une poursuite des volumes de transactions, mais nous observons un ralentissement au cours du dernier mois, ce qui pourrait être un signe avant-coureur d'un changement de ton sur le marché. L'augmentation significative du nombre d'inscriptions en vigueur, notamment dans les deux derniers mois, est un facteur clé à surveiller. »

M. Lefrançois souligne que cette augmentation de l'inventaire est particulièrement bienvenue pour les acheteurs. « L'inventaire de propriétés, en particulier dans le segment du luxe, est le plus élevé que nous ayons vu depuis 2016. Cela offre plus de choix aux acheteurs et réduit la pression pour faire des compromis ou surenchérir, ce qui est sain pour le marché. » Il ajoute que le segment du luxe a connu un ralentissement net, les acheteurs étant moins enclins à prendre des risques dans un contexte d'incertitude économique. Pour les premiers acheteurs, « l'augmentation de l'inventaire est une excellente nouvelle. Cela leur donne plus de choix et la possibilité de trouver une propriété qui correspond vraiment à leurs besoins, sans la pression excessive des derniers mois. »

Bien que la Banque du Canada ait maintenu son taux directeur à 2,75 % au deuxième trimestre, les rumeurs de baisses futures pourraient influencer le marché. « Une baisse des taux pourrait soutenir le marché, notamment en stimulant la nouvelle construction résidentielle, ce dont le Québec a besoin pour répondre à la demande », explique M. Lefrançois. « Nous n'avons pas assez de portes pour loger la population. Avec l'augmentation de l'inventaire, nous pourrions revenir à un marché plus équilibré, ce qui est souhaitable pour tous les acteurs. »

Malgré les incertitudes, la demande reste présente, particulièrement pour les propriétés plus abordables. « Les premiers acheteurs, même face à l'incertitude économique, ne se retiennent pas. L'intérêt demeure fort dans la région de Montréal, ce qui est une bonne nouvelle », précise M. Lefrançois.

Pour l'avenir, M. Lefrançois anticipe une « tranquillisation progressive du marché » à Montréal en raison de l'augmentation de l'inventaire. « Nous devrons surveiller les chiffres économiques à l'automne, mais je m'attends à de légères augmentations de prix pour la fin de l'année. »

Royal LePage maintient les prévisions émises en décembre dernier, selon lesquelles le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal devrait enregistrer une hausse de 6,5 % au quatrième trimestre de 2025, par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 653 165 $.

Québec

Le marché immobilier de la région maintient sa cadence et sa position de leader au pays

Dans la région de Québec, la croissance ne diminue pas. Le prix de l'agrégat d'une propriété a atteint 439 100 $ au deuxième trimestre de 2025, en hausse de 13,5 % par rapport au même trimestre de 2024 et de 2,3 % sur une base trimestrielle. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a pour sa part bondi de 15,5 % d'une année sur l'autre pour s'élever à 468 100 $ lors du deuxième trimestre de 2025, tandis que celui d'une copropriété a grimpé de 13,1 % lors de la même période pour atteindre 328 200 $.

Selon Michèle Fournier, vice-présidente et courtière immobilière chez Royal LePage Inter-Québec, cette croissance continue et soutenue des prix ne surprend pas et reflète la réalité du terrain. « C'est une tendance que nous observons depuis plusieurs trimestres, directement liée au manque d'inventaire persistant. La demande reste largement supérieure à l'offre, ce qui soutient les prix dans tous les segments », observe-t-elle.

Le principal enjeu économique demeure le manque criant d'inventaire, particulièrement dans le segment de l'unifamiliale. « Le manque d'inventaire est une constante depuis plusieurs trimestres. Étant donné qu'il manque beaucoup de maisons unifamiliales, les gens se tournent vers le condo pour avoir accès à la propriété, ce qui fait également augmenter les prix dans ce segment », explique Mme Fournier.

Un facteur clé contribuant à ce manque d'inventaire, notamment pour les maisons unifamiliales d'entrée de gamme, est le fait que les personnes âgées restent plus longtemps dans leur domicile. « Ce que nous avions prévu il y a 20 ans, à savoir qu'elles se dirigeraient vers des condos, ne s'avère pas. Elles libèrent donc moins les maisons attrayantes pour les premiers acheteurs », souligne Mme Fournier. Face à cette situation, les acheteurs qui recherchent des maisons unifamiliales ou des propriétés avec cour sont souvent contraints de se tourner vers les banlieues, où les prix sont également en forte augmentation. « Ils n'ont pas le choix s'ils veulent une maison, mais même là, les prix ont augmenté considérablement au cours des dernières années », ajoute-t-elle.

Pour les acheteurs comme pour les vendeurs, Mme Fournier insiste sur l'importance d'être bien préparé. « Pour le vendeur, plus la maison est présentable et au goût du jour, plus elle partira vite. Pour l'acheteur, il est crucial d'être prêt au financement, avec une pré-autorisation complète de la banque, et non un simple calcul en ligne. Un vendeur privilégiera souvent une offre un peu moins haute, mais avec une pré-autorisation solide. » Elle rappelle que le marché de Québec ne connaît pas de ralentissement significatif, contrairement à d'autres régions. « Une maison sur le marché, surtout en dessous de 500 000 $, se vend en quelques jours et très souvent en offre multiple. »

La vigueur persistante du marché immobilier de Québec amène Royal LePage à réviser ses prévisions initiales. L'augmentation annuelle du prix de l'agrégat d'une propriété au quatrième trimestre 2025 devrait enregistrer une hausse de 15,0 % au quatrième trimestre de 2025, par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 460 690 $.

Gatineau

Un marché en mouvement malgré les incertitudes

Dans la région de Gatineau, le prix de l'agrégat d'une propriété a poursuivi sa progression au deuxième trimestre de 2025, atteignant 465 200 $, en hausse de 2,4 % par rapport au même trimestre de 2024 et de 1,7 % sur une base trimestrielle. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a pour sa part augmenté de 5,6 % d'une année sur l'autre pour s'élever à 583 000 $ lors du deuxième trimestre de 2025. Quant à celui d'une copropriété, il a baissé de 0,9 % d'une année sur l'autre, atteignant 334 700 $ pour la même période.

Martin Simard, courtier immobilier agréé de l'Équipe Sirois Simard chez Royal LePage Vallée de l'Outaouais, explique cette dynamique par un "printemps décalé". « C'est comme si le printemps était arrivé au mois de mai, au lieu de février-mars cette année. Les gens sont sortis plus tard, ce qui a fait monter les prix dans le deuxième trimestre », indique-t-il. Il souligne que les propriétés bien positionnées, particulièrement celles en dessous de 600 000 $, continuent de susciter un très fort intérêt et font l'objet de surenchères.

La stabilité du taux directeur de la Banque du Canada a contribué à renforcer la confiance des acheteurs, un facteur clé selon M. Simard. « L'impact a déjà été fait avec les baisses qu'on a eues. La confiance des gens va rester, considérant que les taux demeureront stables ou diminueront », affirme-t-il.

M. Simard anticipe un marché plutôt robuste pour les mois à venir. « Je pense que la demande sera soutenue », dit-il, prévoyant un fort troisième trimestre, suivi d'une stabilisation au quatrième trimestre. Un facteur majeur de cette pression sur les prix est le manque persistant de propriétés à vendre. « On est toujours en manque d'inventaire », déplore-t-il. La construction neuve est quasi inexistante dans la région, et les projets de logements locatifs, bien que nombreux, ne répondent pas toujours à la demande en termes de prix et de type de logement, poussant ainsi les acheteurs potentiels vers le marché de la revente.

Dans ce contexte, la préparation est plus que jamais de mise. Pour les vendeurs, M. Simard insiste sur l'importance d'une estimation juste de la valeur marchande de la propriété. « Les propriétés inscrites au juste prix génèrent beaucoup d'activités », conseille-t-il. Pour les acheteurs, son conseil est clair : « Ne pas attendre, parce qu'on voit que les prix montent de mois en mois et de trimestre en trimestre. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Gatineau augmentera de 6,0 % au quatrième trimestre 2025, par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre 471 594 $.

Sherbrooke

La stabilité des prix s'ancre dans un marché toujours actif

À Sherbrooke, le prix de l'agrégat d'une propriété a atteint 391 200 $ au deuxième trimestre de 2025, marquant une légère diminution de 1,1 % par rapport au premier trimestre de 2025. Cependant, sur une base annuelle, ce prix représente une augmentation de 5,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2024. Parallèlement, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée s'est établi à 435 800 $ au deuxième trimestre de 2025, soit une baisse minime de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, mais une hausse significative de 7,0 % d'une année sur l'autre.

« Le marché immobilier de Sherbrooke demeure hyperactif, malgré les légers ajustements observés au deuxième trimestre », explique Jean-François Bérubé, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Évolution EB. « Nous constatons une stabilisation des prix, ce qui est un signe très positif. Les acheteurs sont toujours au rendez-vous, et la demande reste forte, particulièrement pour les propriétés affichées près du prix médian, où les offres multiples demeurent fréquentes. »

M. Bérubé ajoute « Le message est clair : le marché est stable et en progression constante. Il n'y a pas de meilleur moment pour vendre, et pour les acheteurs, il est temps d'agir. »

Le courtier souligne que les inquiétudes liées aux politiques tarifaires américaines ne sont plus un sujet d'actualité qui freine le marché local. « Les acheteurs ne semblent pas affectés par ces incertitudes, et la vigueur du marché est indéniable. Pour les propriétés de moins de 500 000 $, les promesses d'achat multiples sont la norme, ce qui témoigne de l'engouement actuel. »

M. Bérubé note toutefois un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande, notamment en raison du type de nouvelles constructions. « L'absence de nouvelles mises en chantier d'unifamiliales et la prédominance d'immeubles plus luxueux ne répondent pas nécessairement à la demande de logements abordables. »

Royal LePage maintient sa prévision que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Sherbrooke augmentera de 9,5 % au quatrième trimestre 2025, par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre 409 859 $.

Trois-Rivières

Le marché résidentiel maintient sa vigueur malgré un légère baisse des prix des maisons unifamiliales

Dans la région de Trois-Rivières, le prix de l'agrégat d'une propriété a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre de 2025, atteignant 384 200 $, soit une augmentation de 1,2 % par rapport au trimestre précédent et de 11,3 % sur une base annuelle. Le prix médian d'une maison unifamiliale détachée s'est établi à 425 300 $ au deuxième trimestre de 2025, marquant une légère baisse de 1,7 % par rapport au premier trimestre, mais affichant tout de même une hausse significative de 14,2 % d'une année sur l'autre.

Le marché immobilier trifluvien, bien que toujours dynamique, a montré des signes d'ajustement au deuxième trimestre. Les volumes de vente ont continué d'augmenter de manière significative par rapport à l'année précédente. Cependant, le nombre de visites par propriété a diminué, ce qui indique un changement dans le comportement des acheteurs.

Martin Leblanc, courtier immobilier chez Royal LePage Centre, explique : « Bien que les ventes soient toujours aussi rapides, nous observons une diminution du nombre de visites par propriété. Cela s'explique en partie par la prudence accrue des gens face à l'incertitude économique et par le report de certains projets d'achat. La surenchère est moins forte qu'auparavant, mais elle est toujours présente. Le marché est moins effervescent qu'en début d'année, mais il demeure très actif. »

Le marché trifluvien continue de s'adapter aux nouvelles réalités économiques. Les acheteurs sont de plus en plus enclins à faire des compromis, acceptant d'acquérir des propriétés nécessitant des rénovations ou ne correspondant pas parfaitement à leurs goûts immédiats, dans l'optique de les améliorer plus tard. M. Leblanc ajoute : « Les nouveaux acheteurs sont prêts à faire des offres sur des propriétés qui ne sont pas parfaites, car ils savent que le marché est compétitif. Ils n'hésitent plus à faire plusieurs offres avant de trouver la bonne maison. » Pour les acheteurs, il est essentiel de rester à l'affût et de surveiller activement le marché avec leur courtier, car le coup de cœur peut se présenter à tout moment, rendant le « magasinage » de propriétés quasiment impossible.

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Trois-Rivières augmentera de 9,0 % au quatrième trimestre 2025, par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre 395 561 $.

