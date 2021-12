L'émergence du variant Omicron pourrait étirer la période de vigueur exceptionnelle sur les marchés immobiliers au pays

La région du Grand Toronto est la seule région où l'appréciation du prix des copropriétés devrait dépasser celle des maisons détachées, avec une hausse prévue de 12,0 % d'une année sur l'autre en 2022

Les régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver devraient enregistrer les plus fortes appréciations du prix de l'agrégat, augmentant de 11,0 % et de 10,5 %, respectivement

Le prix des maisons détachées à Halifax devrait croître de 10,5 %, suivi du Grand Montréal et d' Ottawa (9,0 %)

Les marchés immobiliers devraient demeurer exceptionnellement actifs tout au long de la saison hivernale

TORONTO, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Après plus d'un an de hausses record du prix des maisons partout au pays, les prix de l'immobilier canadien devraient continuer de croître en 2022, mais à un rythme plus lent qu'en 2021. La demande refoulée d'acheteurs qui n'ont pas pu conclure de transactions en 2021, jumelée à la demande de logements provenant de la formation de nouveaux ménages et des nouveaux arrivants au Canada, continuera de faire grimper les prix sur un marché aux prises avec une pénurie chronique d'inventaire. D'après les prévisions du marché de Royal LePage, le prix de l'agrégat1 des propriétés au Canada devrait augmenter de 10,5 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 859 700 $ en 2022, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée et d'une copropriété devant augmenter de 11,0 % et 8,0 % pour atteindre 918 000 $ et 594 000 $, respectivement.2

« La pénurie de logements au Canada est un enjeu bien réel qui ne se réglera pas du jour au lendemain. Quoique certains soient d'avis que le marché est actuellement surévalué, de nombreux signaux pointent vers un niveau de demande qui continuera de dépasser l'inventaire, contribuant à maintenir la trajectoire haussière des prix, a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Ceci dit, je m'attends à ce que l'appréciation des prix s'atténue comparativement à ce que nous avons connu au cours des 18 derniers mois. »

La demande refoulée qui n'a pas été satisfaite en 2021 devrait se poursuivre tout au long de la saison hivernale traditionnellement plus tranquille, et débordera sur le marché printanier en 2022. De plus, le plan du gouvernement fédéral visant à augmenter les niveaux d'immigration favorisera l'essor d'une demande nouvelle, particulièrement dans les grands centres urbains.

M. Soper observe que la vigueur de l'économie canadienne, des tendances d'emplois à temps plein saines, et paradoxalement, l'émergence d'un nouveau coronavirus, devraient contribuer à la vigueur du marché immobilier au pays.

« Bien que l'émergence d'un nouveau variant de COVID-19 soit profondément regrettable, nous ne pouvons ignorer ses répercussions probables sur notre marché immobilier » a dit M. Soper. « Il est difficile d'imaginer que la Banque du Canada entamera son inévitable campagne visant à freiner l'inflation par la mise en place de taux d'intérêt plus élevés, tandis qu'il reste tant à apprendre sur Omicron, sur fond de retour à la hausse des cas. Les employeurs pourraient revoir leurs plans visant à rendre obligatoire le retour au bureau, ce qui maintiendra l'attention sur l'importance de la maison comme lieu de vie et de travail. Le divertissement et les voyages seront de nouveau restreints, soutenant la tendance à l'épargne des ménages qui a défini l'ère pandémique. »

« Il a été démontré que tous ces facteurs économiques stimulent le marché immobilier », a poursuivi M. Soper. « Bon nombre de ceux qui envisagent d'acheter une maison, qu'il s'agisse d'une première maison, d'une mise à niveau de leur résidence, ou d'une propriété récréative, ont été en mesure de profiter de ces économies additionnelles, ainsi que des taux d'intérêt record. »

Ceux qui n'ont pas été en mesure de conclure de transactions devraient revenir sur le marché au cours de la nouvelle année, avant une hausse prévue des taux d'intérêt.

« Bien qu'il semble évident que Omicron repousse l'inévitable, la politique monétaire se resserrera éventuellement en réponse à l'inflation inconfortablement élevée », a dit M. Soper. « Lorsque les décideurs politiques avertissent qu'une hausse de taux est à venir, nous nous attendons à un effet d'entraînement, poussant les acheteurs à entrer sur le marché avant que les coûts d'emprunt n'augmentent de manière importante. Ceux qui auront obtenu une préqualification avec des taux hypothécaires plus faibles seront eux aussi pressés de conclure leur transaction. »

Du point de vue de la santé publique, les agences immobilières et leurs courtiers connaissent bien les protocoles nécessaires pour assurer un processus d'achat et de vente sécuritaire pour leurs clients.

Bien que les confinements découlant de la pandémie et le télétravail obligatoire aient fait augmenter la demande pour des maisons plus grandes avec des espaces extérieurs de la part d'acheteurs qui auraient en temps normal acheté des copropriétés, le segment des maisons a rebondi à mesure que l'accessibilité s'estompe dans les segments de milieu et de haut de gamme du marché.

« La demande de copropriétés a considérablement augmenté ces derniers mois, particulièrement dans les grandes villes comme Toronto et Montréal », a indiqué Karen Yolevski, chef de l'exploitation, Services immobiliers Royal LePage ltée. « L'écart entre la hausse des prix des copropriétés et celle des maisons détachées se rétrécit. Cette tendance se poursuivra en 2022, alors que les acheteurs qui font leur entrée sur le marché sont écartés par les prix trop élevés des segments immobiliers les plus coûteux, tandis que la renaissance du centre-ville se poursuit. Les jeunes professionnels et ceux qui cherchent des milieux de divertissement dynamiques gravitent généralement vers le mode de vie de la ville. »

RÉSUMÉ DES MARCHÉS

Région du Grand Toronto

Le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Toronto devrait augmenter de 11,0 % au quatrième trimestre de 2022 d'une année sur l'autre pour atteindre 1 256 500 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 10,0 % pour atteindre 1 564 200 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 12,0 % pour atteindre 763 800 $. La région du Grand Toronto est la seule grande agglomération au pays où l'on prévoit observer une hausse des prix dans le secteur des copropriétés qui excédera celle des maisons détachées en 2022.

« Les prix des copropriétés dans la ville de Toronto et sa région métropolitaine ont rebondi avec vigueur, après avoir été plus durement touchés que tous les autres grands centres urbains du pays au début de la pandémie », a déclaré Cailey Heaps, qui dirige l'équipe Heaps Estrin, Services immobiliers Royal LePage. « Pendant une brève période, les prix ont diminué et une avalanche d'unités vacantes a fait baisser les prix de location. Non seulement les prix des copropriétés ont rebondi, mais la concurrence s'intensifie, car les acheteurs d'une première propriété les considèrent comme un moyen abordable d'accéder au marché immobilier. »

Bien que les mois d'hiver soient synonymes d'un ralentissement saisonnier du marché immobilier dans certaines villes du Canada, le marché immobilier de Toronto est en activité toute l'année.

« Comme nous l'avons vu au même moment l'an dernier, la saison froide et le temps des Fêtes ne devraient pas ralentir la cadence du marché de Toronto. Avec la rude concurrence et la menace imminente d'une hausse des taux d'intérêt au premier semestre de 2022, ceux qui peuvent conclure des transactions maintenant n'attendront pas le printemps, surtout s'ils peuvent se prévaloir d'un taux hypothécaire avantageux », explique Mme Heaps. « Un grand nombre de nouveaux arrivants devraient aussi faire leur entrée au Canada l'an prochain, et bon nombre d'entre eux s'installeront dans la région du Grand Toronto, ce qui exercera des pressions à la hausse sur les prix. »

Région du Grand Montréal

Dans la région du Grand Montréal, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 8,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 564 800 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 9,0 % pour atteindre 648 600 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 6,5 % pour atteindre 447 300 $.

Si la superficie habitable des propriétés unifamiliales fut la principale cible des acheteurs en 2021, le marché de la copropriété devrait émerger de nouveau en 2022 dans l'esprit des propriétaires-en-devenir, stimulé par la rareté et la haute valeur marchande des maisons jumelées et détachées, sans oublier la très anticipée première hausse des taux d'intérêt depuis mars 2020.

« La pénurie de propriétés unifamiliales devrait dynamiser le marché de la copropriété au cours de l'année à venir », pense Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage au Québec. « À l'heure actuelle, le condo est le seul segment de propriété où l'inventaire n'est pas absorbé presque immédiatement. Avec une hausse promise des taux d'intérêt en 2022, il est à prévoir que de nombreux premiers acheteurs, principalement, tenteront leur dernière chance pour entrer sur le marché avant que leur capacité d'emprunt diminuée modifie le choix de propriétés dans leur budget. »

M. St-Pierre précise que les offres multiples et surenchères devraient être moins généralisées qu'elles l'ont été en 2021.

« Nous nous attendons à ce que la remontée de l'offre de logements soit graduelle en début d'année et plus importante une fois la hausse des taux d'intérêt en vigueur, ce qui pourrait apaiser la demande refoulée et offrir de nouvelles opportunités aux acheteurs. »

À moins que le variant Omicron mette au défi la gestion des frontières à nouveau, l'immigration devrait être un vecteur de croissance économique important en 2022 et contribuer à la demande de logements dans la région du Grand Montréal.

Région du Grand Vancouver

Dans la région du Grand Vancouver, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 10,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1 375 700 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 12,0 % pour atteindre 1 892 800 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 8,0 % pour atteindre 766 800 $.

« Nous constatons une pénurie chronique de résidences depuis plus d'un an et l'inventaire ne cesse de diminuer. Cela continue d'être un des principaux éléments qui expliquent la hausse des prix à Vancouver et dans sa région métropolitaine », a déclaré Randy Ryalls, dirigeant d'agence, Royal LePage Sterling Realty. « À peu près chaque inscription reçoit des offres multiples et se vend au-dessus du prix demandé, et bon nombre d'entre elles ne sont pas assorties de conditions. Compte tenu de la concurrence, il est particulièrement difficile pour les acheteurs d'une première maison d'effectuer des transactions. »

Ryalls ajoute que pour que le marché revienne à l'équilibre, il faudrait doubler l'inventaire de propriétés disponibles, car la demande continue d'excéder l'offre.

« À cette période de l'année, il n'est pas rare que les nouvelles inscriptions diminuent considérablement, car les familles se préparent pour le temps des Fêtes et les mois d'hiver. Cela signifie que nous pourrions commencer le mois de janvier avec une offre historiquement faible et une demande refoulée d'acheteurs qui n'ont pas été en mesure d'effectuer un achat en 2021 », explique M. Ryalls. « Si les taux d'intérêt augmentent comme prévu, il y aura probablement une hausse de la demande au début. Toutefois, des taux d'emprunt plus élevés permettront de tempérer une partie de cette demande dans le segment de marché des acheteurs d'une première propriété, car les prix seront trop élevés pour certains acheteurs potentiels ».

Après une année dévastatrice d'inondations et d'incendies en Colombie-Britannique, M. Ryalls indique que les répercussions sur les marchés immobiliers des régions touchées, et des régions environnantes, demeurent intangibles pour le moment.

Ottawa

À Ottawa, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 9,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 806 600 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 9,0 % pour atteindre 946 100 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 6,0 % pour atteindre 446 300 $.

« La demande continue de surpasser l'offre à Ottawa et je crois qu'elle demeurera forte en 2022, même si le rythme effréné du marché ralentit ce trimestre », déclare Jason Ralph, dirigeant d'agence et président de Royal LePage Team Realty. « Il nous reste toujours moins d'un mois d'inventaire disponible. Comparativement à une "année moyenne", 2021 était exceptionnelle, même si le nombre de transactions commence à diminuer. »

M. Ralph observe que la demande est alimentée par les acheteurs d'une première maison et les retraités, tandis que moins d'acheteurs de la région du Grand Toronto recherchent des maisons à Ottawa actuellement comparativement à la période la plus intense de la pandémie.

« Plus que jamais auparavant, les acheteurs d'une première maison et les nouveaux arrivants au Canada choisissent d'acheter à Ottawa, car la région offre plus d'espaces verts et des prix plus abordables que les autres grandes villes. Ceux qui se tournent vers les banlieues avoisinantes de la ville trouveront que le temps de trajet vers le centre-ville est court », affirme M. Ralph.

Calgary

À Calgary, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 6,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 610 600 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 6,0 % pour atteindre 689 000 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 2,0 % pour atteindre 229 500 $.

« À la suite des mois de septembre et d'octobre les plus achalandés de l'histoire de Calgary, la demande dans le secteur de l'immobilier continue d'être très forte; de sorte que l'on peut s'attendre à ce que le marché printanier soit très dynamique », affirme Corinne Lyall, dirigeante-propriétaire de Royal LePage Benchmark. « Sans une augmentation importante de l'inventaire, nous continuerons de subir des pressions à la hausse des prix. Mais Calgary demeure un endroit abordable pour acheter une maison, comparativement aux autres grandes villes canadiennes. »

Mme Lyall observe que des investissements majeurs dans des projets de revitalisation au cœur du centre-ville, y compris un nouveau stade et une ligne de train léger sur rail, le plus gros investissement d'infrastructure de l'histoire de Calgary, contribuent à l'essor de la région et la rendent de plus en plus attrayante pour les jeunes acheteurs.

« Calgary est très attrayante pour les jeunes Canadiens qui recherchent des maisons abordables, de bonnes possibilités d'emploi et un mode de vie plus équilibré. Les Calgariens ont accès aux montagnes, aux lacs et aux parcs nationaux, sans avoir à renoncer aux conforts de la vie urbaine », a déclaré Mme Lyall.

Edmonton

À Edmonton, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 5,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 450 500 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 6,0 % pour atteindre 500 300 $, tandis que celui d'une copropriété devrait légèrement augmenter de 1,0 % pour atteindre 184 800 $.

« Les bonnes nouvelles sont nombreuses dans l'économie locale, ce qui continue de stimuler la confiance des acheteurs d'une première maison à faire leurs premiers pas et des jeunes propriétaires à progresser dans le marché », explique Tom Shearer, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Noralta Real Estate. « La demande continue d'excéder l'offre disponible, surtout pour les maisons dont le prix se situe dans une fourchette allant de 500 000 $ à 900 000 $. »

M. Shearer ajoute que bien que les conditions météorologiques hivernales ralentissent généralement le marché d'Edmonton, l'activité devrait augmenter une fois que les taux d'intérêt augmenteront en 2022, car ceux qui ont obtenu une garantie de taux inférieur voudront faire un achat rapidement.

« Au début de 2020, l'économie d'Edmonton commençait tout juste à revenir à la normale après des années de récession. Le boum immobilier stimulé par la pandémie mondiale a accéléré cette reprise. Une fois que les coûts d'emprunt auront augmenté à un certain niveau, le marché immobilier commencera à revenir à la normale d'avant la pandémie. »

Halifax

À Halifax, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 10,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 519 200 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 10,5 % pour atteindre 594 500 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 8,0 % pour atteindre 418 000 $.

« Il reste environ deux semaines d'inventaire disponible à Halifax. La pénurie chronique de l'offre a une incidence sur le volume des ventes qui, selon moi, sera plus faible en 2022, malgré la demande persistante des acheteurs provenant des Maritimes », a indiqué Matt Honsberger, dirigeant-propriétaire de Royal LePage Atlantic. « La demande provenant de l'extérieur de la province demeure un facteur déterminant de la hausse des prix et elle s'étend à des secteurs autres que le centre-ville, dont la vallée d'Annapolis et d'autres régions récréatives à quelques minutes en voiture du centre-ville. »

Le gouvernement provincial n'a pas encore approuvé de taxe sur les acheteurs de maisons qui ne sont pas des résidents actuels de la Nouvelle-Écosse. La taxe, si adoptée, pourrait avoir une incidence sur l'augmentation de la demande des acheteurs, issue en grande partie de l'Ontario au cours de la dernière année et demie.

M. Honsberger observe que même si les acheteurs continuent de faire preuve d'audace dans leurs recherches, certains vendeurs attendront jusqu'au printemps pour inscrire leur propriété sur le marché. Il pourrait en résulter une augmentation de l'inventaire l'an prochain.

« Toute offre supplémentaire serait bienvenue dans un marché aussi concurrentiel que celui-ci. Toutefois, la plupart des vendeurs voudront aussi faire un achat dans la même région, ce qui ajoutera une couche de concurrence », ajoute M. Honsberger. « Une quantité considérable de projets d'habitations nouveaux sont en cours dans la banlieue d'Halifax, notamment à Dartmouth, à Elmsdale, à Lantz et à Bedford. Cependant, les travaux seront terminés d'ici 18 à 24 mois. »

Winnipeg

À Halifax, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 6,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 372 100 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 6,0 % pour atteindre 413 400 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 5,0 % pour atteindre 255 200 $.

« Malgré une année record pour l'immobilier, Winnipeg a connu une croissance exceptionnelle en 2021 », affirme Michael Froese, directeur, Royal LePage Prime Real Estate. « L'inventaire est plus faible aujourd'hui qu'au même moment l'an dernier et la demande continue de croître. La moitié des maisons mises sur le marché dans la région se vendent dans des situations d'offres multiples, ce qui ne constituait pas la norme avant la pandémie. »

Winnipeg demeure un endroit relativement abordable pour acheter une maison et y vivre, comparativement à d'autres grandes villes du Canada. M. Froese souligne que la hausse de la concurrence et la faiblesse d'inventaire causent un certain épuisement tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. De nombreux propriétaires hésitent à mettre leur bien immobilier en vente, craignant de ne pouvoir trouver une propriété dans leur budget.

« Les acheteurs d'une première maison occupent une place importante de la demande dans la ville. Bon nombre d'entre eux ont décidé de suspendre leurs recherches immobilières jusqu'au printemps, dans l'espoir que l'offre augmente. C'est particulièrement difficile pour les jeunes acheteurs qui sont écartés du segment des maisons détachées qui représente environ trois quarts de notre parc de logements », ajoute M. Froese. « Les prix des copropriétés augmentent plus rapidement à mesure que la demande d'unités plus abordables augmente. »

Bien que le rythme du marché ralentisse habituellement durant les mois d'hiver, M. Froese prévoit que Winnipeg doit s'attendre à un marché printanier dynamique.

Regina

À Regina, le prix de l'agrégat des propriétés au quatrième trimestre de 2022 devrait connaître une hausse de 6,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 376 300 $. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée devrait augmenter de 6,0 % pour atteindre 408 100 $, tandis que celui d'une copropriété devrait augmenter de 4,0 % pour atteindre 208 000 $.

« Bien que le mois de novembre ait été très occupé à Regina, les niveaux d'activité devraient vraisemblablement diminuer à l'approche du temps des Fêtes, a déclaré Mike Duggleby, dirigeant-propriétaire chez Royal LePage Regina Realty. « La demande insatisfaite reviendra au cours de la nouvelle année et les pénuries de l'offre persistantes se traduiront par un marché printanier dynamique. »

Duggleby prévoit qu'une hausse renouvelée de la demande de la part des nouveaux arrivants et des acheteurs d'une première propriété stimulera le marché au printemps 2022.

« Des investissements importants dans l'industrie de la potasse et du traitement du canola se traduiront par une création d'emplois à Regina, ce qui attirera plus de personnes dans la région. Cette hausse de la demande maintiendra les pressions à la hausse sur les prix dans un marché déjà concurrentiel. »

M. Duggleby s'attend à une augmentation de la demande de copropriétés une fois que le Canada aura atteint ses objectifs de hausse de l'immigration.

À propos de l'Étude sur les prévisions du marché de Royal LePage

L'Étude sur les prévisions du marché de Royal LePage fournit des prévisions de prix d'une année sur l'autre dans les neuf plus grands marchés du Canada. La valeur des maisons présentées est fondée sur la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, un document établi à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société sœur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs analyses et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 19 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX: BRE). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.

1 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de tous les types de propriétés étudiés. 2 Les données relatives aux prix, qui comprennent à la fois celles des propriétés du marché de la revente et celles des nouvelles constructions, sont fournies par la filiale de Royal LePage, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société d'évaluation canadienne de premier plan. Les prévisions de prix reflètent des projections pour le T4 2021 en comparaison avec le T4 2020.

