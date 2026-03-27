MÂSKWÂCÎS, AB, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le 27 mars 2026, une routine modifiée a été mise en place au centre Pê Sâkâstêw et toutes les visites ont été suspendues à titre de mesure préventive à la suite d'une possible éclosion d'influenza.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) collabore étroitement avec les autorités de santé publique afin de régler la situation le plus rapidement possible. Les visites demeureront suspendues jusqu'à nouvel ordre et les activités normales reprendront dès qu'il sera jugé sécuritaire de le faire.

Le SCC demeure engagé à assurer un environnement sécuritaire et sain pour son personnel, les délinquants et les membres du public.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203