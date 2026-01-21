VAL-D'OR, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture temporaire d'une durée indéterminée du ponceau R0815-03 enjambant le ruisseau Nodier (Fly Creek) au kilomètre 88 de la route 0815 sur le territoire du canton Guy dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue.

Route entre Rapide-Sept et Winneway – Fermeture temporaire du ponceau R0815-03 enjambant le ruisseau Nodier (Fly Creek) (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Une inspection de ce pont démontre que l'état de celui-ci présente un danger pour la population. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont fermé

Ponceau R0815-03 enjambant le ruisseau Nodier (Fly Creek)

MRC de Témiscamingue, canton Guy

Longitude : 78° 24' 50" W

Latitude : 47°41' 52" N

Voie de contournement possible : consulter la carte

Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le bureau de l'unité de gestion de Val-d'Or au 819 354-4611.

