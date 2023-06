Route 315 : des actions concrètes pour rehausser la sécurité des usagers près d'une nouvelle école, à L'Ange-Gardien

GATINEAU, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent la mise en place de mesures de sécurisation sur la route 315, à l'intersection des chemins Robitaille et de l'Envolée, à L'Ange-Gardien, où une nouvelle école primaire ouvrira en septembre 2023.

Après avoir procédé à une analyse, en partenariat avec la municipalité, le gouvernement entreprendra plusieurs interventions pour assurer la sécurité des élèves et de leurs parents, du personnel de l'établissement ainsi que des usagers de la route.

D'abord, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au marquage des traverses piétonnières, bonifiera la signalisation et installera des panneaux d'arrêt dans toutes les directions cet été, avant la rentrée scolaire. Le projet comprend également l'installation de feux de circulation, qui remplaceront à terme les panneaux d'arrêt, de même que l'ajout d'une voie de virage en direction nord. Finalement, le Ministère préparera le réaménagement complet de l'intersection (ajout d'une voie de virage à gauche).

« La sécurité des piétons est une priorité pour notre gouvernement. Avec l'arrivée d'une nouvelle école à L'Ange-Gardien, il est essentiel de repenser et de réaménager le secteur pour le rendre le plus sécuritaire possible. Je déposerai d'ailleurs sous peu notre plan d'action en sécurité routière, qui visera à renforcer la sécurité de tous sur nos réseaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est à la suite d'une visite de terrain, avec le maire de la municipalité de L'Ange-Gardien que j'ai pu mesurer les enjeux de sécurité dans ce secteur. Je suis heureux de faire partie d'un gouvernement d'action qui n'a pas pris de temps pour corriger la situation et favoriser du même coup la cohabitation entre les piétons et les automobilistes. Je me réjouis de cette annonce pour le bien des enfants et des familles du secteur. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

