Route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges - Des améliorations en matière de sécurité routière

SAINT-GEORGES, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annonce, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, la mise en place de mesures visant à renforcer la sécurité routière sur la route 204, entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges.

Ces actions font suite à une étude de sécurité routière réalisée par le Ministère au printemps 2025, qui a permis d'identifier des améliorations possibles sur ce tronçon de 26,5 km, excluant le secteur urbain de Saint-Martin.

Les mesures comprennent l'installation de délinéateurs pour mieux guider les automobilistes dans les courbes ainsi que la mise à jour de la signalisation et du marquage au sol afin de bonifier les zones plus sensibles. À cela s'ajoute la mise en place d'un panneau de sensibilisation à l'importance de respecter la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Martin.

Enfin, un radar pédagogique mobile a été installé pendant l'été. Celui-ci a permis de conscientiser les usagers de la route à l'adoption d'un comportement sécuritaire. Il sera déployé de nouveau en 2026, au fil d'une rotation avec les autres sites de la région.

« Par la mise en place de ces actions concrètes et ciblées réclamées par le milieu, notre gouvernement confirme son engagement de travailler en collaboration avec les communautés locales, afin d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements sur notre réseau routier. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il y a moins d'un an, j'ai pris l'initiative de créer une cellule pour améliorer la sécurité entre Saint-Martin et Saint-Georges. Très vite, nous avons élargi jusqu'à Saint-Gédéon et nous annonçons aujourd'hui une première phase d'actions pour accroître la sécurité sur cet axe fort important de la Beauce. Ces premières actions sont significatives, notamment parce qu'elles modifient certaines zones de dépassements. Cependant, il est important de rappeler que la responsabilité citoyenne demeure fondamentale pour éviter les accidents. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

