Route 199 - Construction d'ouvrages de protection côtière aux Îles-de-la-Madeleine : les travaux dans le secteur de La Martinique iront de l'avant

RIMOUSKI, QC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable confirme la signature d'un important contrat pour la construction d'ouvrages de protection côtière le long de la route 199, dans le secteur de La Martinique, aux Îles-de-la-Madeleine. Le début des interventions, qui s'échelonneront sur trois ans, est prévu d'ici l'automne 2026.

Les travaux consisteront en la reconstruction de deux enrochements, la mise en place de tubes en géotextile remplis de sable, le rechargement de la plage et le reprofilage d'une partie de la dune. À terme, ils permettront de stabiliser l'érosion et de réduire les risques de submersion de l'unique lien routier de l'archipel, tout en préservant la dune existante.

Faits saillants

En plus d'être reconstruit, l'un des enrochements sera rehaussé afin de limiter la quantité d'eau pouvant le franchir et submerger la route.

Les tubes en géotextile permettront de reconstruire une section de la dune fragilisée par les tempêtes et de la préserver.

La recharge de plage sera réalisée à la fois devant les tubes et l'enrochement du côté de la baie de Plaisance.

L'angle d'une partie de la dune du côté de la route sera reprofilé pour diminuer l'ensablement de l'infrastructure et en améliorer le drainage.

Le contrat de construction, d'une somme de 32,1 M$, a été attribué aux Entreprises P.E.C. de New Richmond.

Liens connexes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]