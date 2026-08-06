Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare - Fermeture des bretelles de l'autoroute 30, en direction est, pendant la fin de semaine du 7 au 10 août

LONGUEUIL, QC, le 6 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que certaines bretelles de l'autoroute 30 (de l'Acier), en direction est, à la hauteur de la route 340, à Vaudreuil-Dorion, seront fermées de vendredi, 20 h, à lundi, 5 h. Cette entrave est requise afin d'asphalter une section de la route 340 et des bretelles menant à l'autoroute.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture des bretelles de l’autoroute 30, en direction est, pendant la fin de semaine du 7 au 10 août et autres fermetures en cours

Du 7 août à 20 h au 10 août à 5 h

Fermeture complète de la bretelle de sortie n o 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare), menant de l'autoroute 30, en direction est, vers la route 340.

2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare), menant de l'autoroute 30, en direction est, vers la route 340. Fermeture complète de la bretelle menant de la route 340 vers l'autoroute 30, en direction est.

Jusqu'à la fin octobre

Fermeture complète de la route 340 entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau.

Fermeture complète de la rue Henry-Ford entre la route 340 et la rue White L'accès aux résidences et aux commerces reste disponible.



Jusqu'à la fin novembre

Fermetures partielles de la route 340 entre le chemin de la Petite-Rivière et le boulevard de la Gare.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

S'inscrire à la liste d'envoi

Il est possible de recevoir les informations pertinentes au sujet du projet de réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare en s'inscrivant à cette liste d'envoi : bit.ly/473Jisc.

Lien connexe

Québec.ca/route 340

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]