Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 7 au 10 août

AUTOROUTE 20 / JEAN-LESAGE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Boucherville, sur l'A-20 ouest (Jean-Lesage), fermeture complète entre la sortie 95 (boulevard de Montarville) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie 95.

Risque de congestion, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

BOULEVARD DE MONTARVILLE SUD

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville, sur le boulevard De Montarville en direction sud, fermeture complète entre le chemin de Touraine et l'accès vers A-20 ouest.

Détour : via rue Ampère et boulevard de Mortagne.

Note : une voie demeure ouverte entre la rue Ampère et le chemin de Touraine pour permettre l'accès aux commerces. Le boulevard De Montarville en direction nord demeure ouvert.

ROUTE 340 / BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest, entre le chemin de la Petite-Rivière et le viaduc de l'A-30.

Par défaut : la sortie vers et l'accès en provenance de l'A-30 est

Détours :

Sortie vers A-30 est : poursuivre sur R-340 est, boulevard de la Gare, rues Édouard-Lalonde et Émile-Bouchard, R-340 ouest, rue Henry-Ford, R-342 est ( route Harwood ) et bretelle pour A-20 ouest vers l'échangeur A-20 / A-30. Facultatif : via montée Labossière, R-342 ouest ( route Harwood ), bretelle pour A-40 est et sortie 32 pour A-30 est. Accès en provenance A-30 est : via la sortie 5 ( A-20 ), bretelle pour A-20 est, R-342 ouest ( route Harwood ) et rue Henry-Ford.



Travaux sous la responsabilité de A30 Express.

PONT VICTORIA / ROUTE 112

Jusqu'au jeudi 10 septembre

Fermeture de la travée est du pont Victoria ( côté pont Samuel-De Champlain ). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( côté pont Jacques-Cartier ), en tout temps, selon l'horaire suivant : en direction de Montréal : entre minuit et midi. en direction de la Rive-Sud : entre midi et minuit.

). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( ), en tout temps, selon l'horaire suivant :

Travaux sous la responsabilité du CN.

AUTOROUTE-10 / BONAVENTURE

De samedi 22 h 30 à dimanche 8 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur l'A-10 est (Bonaventure), fermeture de la sortie 4 (A-15, A-20).

Détour : via sortie 5 (Île-des-Sœurs).

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

À PRÉVOIR

L'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 6 août, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 30 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.

À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Arrondissement Le Sud-Ouest à Montréal

À Montréal ( arr. Le Sud-Ouest ), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec.

), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec. À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de la rue Wellington, dans les deux directions, aux approches de la rue Bridge et maintien d'une voie sur la Bridge en direction sud, au niveau de la rue Wellington, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 8 et 9 août.

Autoroute 10 (des Cantons-de-l'Est) à Brossard

À Brossard, sur la voie de desserte de l'A-10 ouest (des Cantons-de-l'Est), fermeture partielle de 1 voie sur 2 entre les boulevards Taschereau (R-134) et Pelletier, du mardi 11 août à 22 h, jusqu'au samedi 15 août à 5 h.

Note : travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR / REM).

Autoroute 520 (Côte-de-Liesse)

À Dorval, sur l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse), fermeture de l'accès en provenance du boul. Roméo-Vachon en direction sud, jusqu'au jeudi 11 novembre à 23 h 59.

Détour : via bretelle vers A-20 est et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entrainera la fermeture complète d'une portion de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), dans les deux directions, entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave, en vigueur jusqu'à la fin du mois d'octobre, est requise afin d'aménager un deuxième carrefour giratoire. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 est à Repentigny

Des entraves à la circulation sont prévues sur l'A-40 est (Félix-Leclerc) à Repentigny, jusqu'au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route, entre le boulevard Industriel et la R-341 (boulevard Louis-Philippe Picard). Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724