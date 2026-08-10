Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures sur l'autoroute 25 durant la semaine du 10 août

L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera également fermée entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, durant la nuit du 13 au 14 août. Cette fermeture est requise pour installer un portique de signalisation.

Nous vous rappelons que l'autoroute 20 en direction est sera fermée à la hauteur de Boucherville durant la fin de semaine du 14 août. Cette entrave est requise afin d'effectuer le remplacement des joints du pont d'étagement au-dessus du boulevard De Montarville.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, de jeudi, 22 h , à vendredi, 5 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Le tunnel demeura accessible à partir de l'entrée de l'avenue Souligny.

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h.

Les entrées de ce tronçon ainsi que l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture des deux voies de droite de l'autoroute 25 en direction nord entre l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame et la sortie n o 5 (route 138, rue Sherbrooke), de jeudi, 21 h, à vendredi, 5 h.

5 (route 138, rue Sherbrooke), Fermeture complète de l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, de jeudi, 20 h 30 , à vendredi, 5 h.



Fermeture de la sortie n o 5 (route 138, rue Sherbrooke) de jeudi, 21 h , à vendredi, 5 h.

5 (route 138, rue Sherbrooke) de Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 20 en direction est

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 95 (boulevard De Montarville) et l'entrée en provenance du boulevard De Montarville, de vendredi, 23 h, à lundi, 5 h.

Fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, sous l'autoroute 20, de vendredi 22 h 30 à lundi, 5 h .

. Pour accéder à l'autoroute 20 en direction est en provenance du chemin de Touraine, un détour sera mis en place par l'autoroute 20 en direction ouest et l'échangeur de Mortagne.



Le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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