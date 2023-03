Route 170 à Saint-Bruno et route 169 vers Alma - Le corridor nord retenu pour l'autoroute Alma-La Baie

SAGUENAY, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent que les analyses menant au choix du corridor où sera réalisé le projet de réaménagement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma sont complétées. Le gouvernement du Québec favorise le corridor nord pour la poursuite du projet.

Rappelons que le projet consiste à aménager une chaussée à quatre voies divisées contournant la municipalité de Saint-Bruno pour rejoindre la route 169. En plus d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation, le contournement aura pour effet de diminuer le bruit, les vibrations ainsi que le nombre de véhicules lourds qui circulent dans cette municipalité.

À l'écoute des préoccupations du milieu, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a réalisé différentes analyses afin de bien comprendre le milieu dans lequel s'insérera la nouvelle infrastructure, et ainsi déterminer le scénario optimal pour le choix du tracé.

Citations

« Dès mon arrivée en politique, le réaménagement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma était au cœur de mes priorités pour la région. À terme, la sécurité des usagers de la route sera augmentée et permettra un meilleur développement économique régional. Je vous assure également que la population continuera d'être consultée sur le projet. Il est primordial que ce dernier réponde aux besoins des citoyens du secteur. Et considérant que ce projet a été initié il y a plus de 40 ans, il était ma priorité régionale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'annonce du corridor retenu est une étape importante dans la réalisation de cette route à quatre voies divisées, mais mon travail n'est pas terminé et je continuerai de suivre l'évolution du projet en étroite collaboration avec ma collègue Andrée et les différents acteurs concernés. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Faits saillants

Le projet de réaménagement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma est la cinquième et dernière étape de la construction du lien rapide entre Alma et l'arrondissement de La Baie , à Saguenay. Il permettra de compléter l'extrémité ouest de ce lien rapide intrarégional majeur pour assurer une plus grande mobilité des personnes et des marchandises.

et de la route 169 vers Alma est la cinquième et dernière étape de la construction du lien rapide entre Alma et l'arrondissement de , à Saguenay. Il permettra de compléter l'extrémité ouest de ce lien rapide intrarégional majeur pour assurer une plus grande mobilité des personnes et des marchandises. Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure. Le coût et l'échéancier du projet seront précisés au terme de la préparation du dossier d'affaires.

