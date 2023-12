Route 169, secteur de la côte du Cran - Dévoilement de la solution envisagée pour améliorer la sécurité routière entre Roberval et Saint-Prime

ROBERVAL, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, a dévoilé, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la solution envisagée pour améliorer la sécurité sur la route 169, entre Roberval et Saint-Prime.

Il s'agit d'un nouvel aménagement comprenant une voie de virage à gauche dans les deux directions, en haut de la côte du Cran. Cette modification, qui conserve la voie lente en direction de Roberval, nécessitera un abaissement important du profil de la route. À terme, le projet permettra de sécuriser les virages à gauche au sommet de la côte, tout en assurant la fluidité de la circulation sans nuire au développement commercial et industriel du secteur.

L'expertise des membres du groupe de travail, composé de différentes personnes représentant le Ministère, la MRC du Domaine-du-Roy, les municipalités de Saint-Prime et de Roberval ainsi que la communauté de Mashteuiatsh, a réussi à concevoir et à recommander un aménagement adapté aux enjeux de sécurité complexes de ce tronçon.

Les coûts et l'échéancier seront précisés ultérieurement. Le Ministère s'engage à communiquer régulièrement un bilan de l'avancement du projet aux partenaires locaux.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est au cœur de nos priorités. Le projet de sécurisation de la côte du Cran s'inscrit dans la mouvance de notre plan d'action en sécurité routière, qui vise à réduire à zéro le nombre d'accidents mortels sur le réseau. Je salue la grande collaboration entre les partenaires, dont l'engagement a été déterminant pour présenter une solution adaptée aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La population réclamait une intervention dans la côte du Cran, jugée problématique. Améliorer la sécurité des usagers a toujours été une priorité de notre gouvernement. Cette intervention majeure permettra de sécuriser la route. Je salue le travail de collaboration avec la MRC du Domaine-du-Roy, les municipalités de Roberval et de Saint-Prime, et la communauté de Mashteuiatsh. Je tiens à souligner et à remercier le groupe d'experts du Ministère, qui ont uni leurs forces pour régler un enjeu de sécurité majeur. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Depuis trop longtemps, ce tronçon a été le théâtre de nombreux accidents, et nous sommes satisfaits de la solution obtenue grâce à la concertation entre les communautés et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. »

Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Faits saillants

Depuis mars 2023, un groupe de travail, composé de partenaires stratégiques du milieu, est mobilisé pour déterminer la solution idéale pour sécuriser la côte du Cran.

Ce mandat découle des recommandations formulées en avril 2022 par le Bureau du coroner du Québec, en réaction à un accident mortel survenu le 24 novembre 2021.

À ce jour, de nombreuses actions ont été réalisées, dont : l'ajout d'éclairage dans la côte du Cran, et de clôtures à neige au pied de celle-ci; de l'asphaltage, la correction du profil de la route, ainsi que l'allongement de la voie lente au bas de la côte; le réaménagement de l'intersection avec le chemin de la Pointe-Bleue menant à Mashteuiatsh ; l'abaissement de la limite de vitesse à 80 km/h; la bonification de la signalisation, soit l'ajout d'un second panneau qui demande aux automobilistes de garder la droite, sauf pour dépassement; d'un panneau qui indique la visibilité restreinte en haut de la pente; et d'un radar pédagogique.



