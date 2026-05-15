Route 138, dans le secteur du chemin des Caps, à Petite-Rivière-Saint-François - Ajout d'une voie temporaire de virage à gauche - Début des travaux le 21 mai

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de l'entreprise Boralex seront réalisés sur la route 138, dans le secteur du chemin des Caps, à Petite-Rivière-Saint-François, du 21 mai jusqu'au début juillet. Ceux-ci consistent en l'ajout d'une voie temporaire de virage à gauche, en direction est.

Entraves et gestion de la circulation

Route 138, dans le secteur du chemin des Caps

À compter du 21 mai, pour une durée d'environ trois semaines

En direction ouest, fermeture d'une voie sur deux, en tout temps.

À compter du 8 juin, pour une durée d'environ quatre à cinq semaines

En direction est, la circulation sera déviée sur la chaussée opposée, avec maintien d'une voie par direction, en tout temps;

Les largeurs de voies restantes seront réduites à 3,65 mètres;

La vitesse sera réduite à 70 km/h.

Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour toute demande concernant ces interventions, veuillez communiquer avec Boralex.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724