Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la longue fin de semaine du 15 au 19 mai

A-25 et pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (secteur Souligny), du 15 au 19 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

A-25 et pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (secteur tunnel), du 15 au 19 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

R-138, du 15 au 19 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 22 h 30 à mardi 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'avenue Souligny Est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : en direction nord, rue Hochelaga ou direction sud, rue Notre-Dame.

Par défaut : les bretelles d'accès vers l'A-25.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès du boulevard Yves-Prévost sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. Les accès en provenance des rues Curatteau et Sherbrooke

Détour : via rue De Boucherville.



Direction NORD

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance de la rue Sherbrooke (R-138) sur l'A-25 nord à Montréal.

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. L'accès en provenance de la rue Curatteau.

Détour : via rue De Boucherville.



TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER / ROUTE 136

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, sur la R-136 est, fermeture complète entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'accès en provenance de la rue Atateken.

Détour : via rue Saint-Antoine Est. Camions (avec dérogation obtenue de la ville de Montréal) : via rue de la Montagne en direction sud, rue Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès rues Notre-Dame / de la Cathédrale, A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa et rue Atateken.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De dimanche 23 h à lundi 9 h

À Montréal, sur la R-136 est (autoroute Ville-Marie), fermeture partielle de 2 voies sur 4 entre l'échangeur Turcot et la sortie 3 (rue Guy).

Par défaut : l'accès en provenance de l'A-15 sud (Décarie).

Détour : poursuivre sur l'A-15 sud demi-tour à la sortie 62 (boul. de la Vérendrye).

De dimanche 23 h à lundi 9 h

À Montréal, sur la R-136 ouest dans le tunnel Ville-Marie, fermeture complète entre la sortie 5 (A-10 ouest, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa) et l'échangeur Turcot.

Détour : via la sortie 5, A-10 ouest (Bonaventure) et sortie 4 (A-15, A-20).

Par défaut : à 22 h, les accès en provenance des rues Lucien-L'Allier et du Fort.

De lundi 23 h à mardi 5 h

À Montréal, sur la R-136 est (autoroute Ville-Marie), fermeture partielle de 2 voies sur 4, entre l'échangeur Turcot et la sortie 4 (avenue Atwater).

ROUTE-138 (à Montréal, arr. LaSalle)

De vendredi 21 h à mardi 5 h

À Montréal (arr. LaSalle), sur la R-138 dans les deux directions, fermeture des sorties et des accès vers ou en provenance de la rue Clément.

Détours :

R-138 Est

Sortie : via bretelle pour A-20 est ( centre-ville ), sortie 65 ( boulevard Angrignon ), les boul. Angrignon et Newman, av. Dollard nord et rue Elmslie / av. Lafleur pour rue Clément en direction est ou rue Saint-Patrick pour rue Clément en direction ouest. Facultatif : en amont, via sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur. rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest. Accès : via avenue Lafleur. rue Elmslie, avenues Dollard et Saint-Pierre, bretelle pour A-20 est ( centre-ville ) ou A-20 ouest ( vers aéroport P.-É. Trudeau ).



R-138 Ouest

Sortie : poursuivre sur R-138 ouest / pont Honoré-Mercier, demi-tour à la sortie pour R-207, sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur, rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest. Facultatif : en provenance A-20 est ou ouest, via la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), les boul. Angrignon et Newman, av. Dollard nord et rue Elmslie / av. Lafleur pour rue Clément en direction est ou rue Saint-Patrick pour rue Clément en direction ouest Accès : via avenues Lafleur et Wanklyn, boulevard Newman, avenue Labatt, rue Airlie et bretelle R-138 ouest. En provenance de la rue Saint-Patrick, via avenue Dollard et poursuivre sur le détour précédent, depuis le boulevard Newman.



Réseau municipal : fermeture complète de la rue Clément dans les deux directions, entre la rue Saint-Patrick et l'avenue Lafleur, selon le même horaire.

Détour : via avenue Dollard.

Note : circulation locale permise entre avenue Lafleur et rue Louis-Fortier.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

AUTOROUTE 15 / ÉCHANGEUR TURCOT

Samedi, de 0 h 30 à 8 h

À Montréal, sur l'A-15 nord, au niveau de l'échangeur Turcot, fermeture complète de la bretelle menant à l'A-15 nord.

Détour : via bretelle pour R-136 est, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque Ouest, rue du Fort et bretelle A-15 nord.

De vendredi 22 h à samedi 8 h

À Montréal, sur l'A-15 nord, au niveau de l'échangeur Turcot, fermeture de l'accès en provenance de la rue Saint-Jacques.

Détour : poursuivre sur rue Saint-Jacques en direction ouest, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Notre-Dame en direction est, bretelle pour A-20 est et suivre détour de la bretelle A-15 nord pour A-15 nord.

De vendredi 22 h à samedi 8 h

À Montréal, sur l'A-15 nord, au niveau de l'échangeur Turcot, fermeture de l'accès en provenance de la rue Sherbrooke.

Détour : en direction est, boul. Décarie nord et demi-tour au ch. de la Côte-Saint-Luc et en direction ouest, via av. Girouard et rue de Terrebonne.

Samedi de 0 h 30 à 8 h

À Montréal, sur l'A-15 nord, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, fermeture partielle de 3 voies sur 4.

Note : à compter de vendredi 23 h 59, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de la R-136 ouest à l'A-15 nord.

De vendredi 23 à samedi 8 h

À Montréal, sur l'A-20 est, au niveau de l'échangeur Turcot, fermeture complète de la bretelle menant à l'A-15 nord.

Détour : via bretelle pour A-15 sud, demi-tour à la sortie 62 (boul. de la Vérendrye) et poursuivre sur le détour de la bretelle A-15 nord pour A-15 nord.

De lundi 23 h à mardi 5 h

À Montréal, sur l'A-15 sud, fermeture complète entre la bretelle d'accès vers la R-136 est et l'accès en provenance du boulevard de la Vérendrye.

Détour : via la bretelle d'accès vers R-136 est, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées, rue Notre-Dame Est et boul. Robert-Bourassa / A-10 ouest.

Par défaut :

À 22 h, l'accès en provenance de l'avenue Girouard

Détour : via ch. Upper Lachine, av. Crowley, boul. Décarie nord et demi-tour à ch. de la Côte-Saint-Luc. En provenance de la rue Sherbrooke EST, boul. Décarie nord et demi-tour au ch. de la Côte-Saint-Luc. Sur la rue Sherbrooke OUEST, via av. Girouard et rue de Terrebonne. La bretelle menant de la R-136 ouest à l'A-15 sud

Détour : via la bretelle pour boul. des Tanneries et suivre détour principal. Les bretelles menant de l'A-15 sud à l'A-20 ouest et de l'A-20 est à l'A-15 nord Détour : via bretelle pour R-136 est, sortie 3 ( rue Guy ), boul. René-Lévesque Ouest, rue du Fort et bretelle A-20 ouest. La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-15 sud

Suivre détour principal.



De lundi 23 h à mardi 5 h

À Montréal, sur l'A-15 nord, fermeture partielle de 3 voies sur 4 au niveau de l'accès en provenance du boulevard de la Vérendrye.

Par défaut : l'accès en provenance du boulevard de la Vérendrye.

Détour : en direction ouest, via avenue de l'église, rue Saint-Patrick, boulevard Monk, rue Notre-Dame, boulevard des Tanneries, rue Saint-Jacques et bretelle A-15 nord. En direction est, via rue Saint-Patrick, avenue Atwater et bretelle A-15 nord.

AUTOROUTE 20 / DU SOUVENIR

De samedi 23 h 30 à dimanche 9 h

À Montréal, sur l'A-20 ouest, fermeture complète entre la sortie 65 (R-138 est, rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et l'accès en provenance de la R-138 est (pont Honoré-Mercier)

Détour : via la sortie 65, les boul. des Tanneries (anc. Pullman et Montréal-Toronto, rue Richmond, et poursuivre sur boul. Montréal-Toronto vers l'accès en provenance de la 1re Avenue pour A-20 ouest.

Par défaut : à compter de 22 h

L'accès en provenance A-15 nord.

Détour : via bretelle pour R-136 est, sortie 3 ( rue Guy ), boul. René-Lévesque Ouest, rue du Fort et bretelle A-20 ouest. L'accès vers la voie réservée, au niveau boul. des Tanneries. Les accès en provenance du boul. des Tanneries vers la voie réservée. Les accès en provenance des boul. Angrignon et Sainte-Anne-de-Bellevue.



Note : dans la sortie 63, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant à la R-138 ouest (vers pont Honoré-Mercier).

De lundi 23 h à mardi 5 h

À Montréal, sur l'A-20 est, fermeture complète entre la sortie 62 (1re Avenue, av. Saint-Pierre, av. Dollard) et l'accès en provenance de l'avenue Saint-Pierre

Détour : via la sortie 62 et boulevard Montréal-Toronto en direction est.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Le samedi 16 et dimanche 17 mai, fin de semaine inaugurale de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM, dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Voici les horaires du REM durant ces deux journées :

Horaire avec tarification habituelle :

Entre les stations Brossard et Deux-Montagnes : 5 h 30 à 1 h 30 (service régulier)

Entre les stations Anse-à-l'Orme et Des Sources : 18 h à 1 h 30

Horaire en libre accès (sur l'antenne Anse-à-l'Orme uniquement) :

Entre les stations Anse-à-l'Orme et Des Sources : 9 h à 18 h.

Événement spécial - Centre Bell

Samedi 16 mai, dès 13 h, fermeture du quadrilatère entre la rue de la Montagne, la rue Peel, le boulevard René-Lévesque et l'avenue des Canadiens-de-Montréal. La réouverture des voies varie en fonction de la durée du match.

Reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue - Changement de phase de travaux à compter du 20 mai

Le chantier de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue, changera de phase dès le 20 mai prochain.et entraînera des entraves sur le chemin de la Côte-de-Liesse dans chacune des directions. Voir le communiqué.

Aménagement d'une voie réservée - reprise des travaux sur l'A-15 (des Laurentides) entre Boisbriand et Mirabel

Depuis le 10 mai dernier, les travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée ont repris sur l'A-15 (des Laurentides), entre Boisbriand et Mirabel. Ces travaux entraîneront la fermeture complète d'une partie de la voie réservée, à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre à Mirabel, pendant environ six semaines.



En parallèle de ceux-ci, l'aménagement d'un nouveau tronçon de la voie réservée se poursuivra, entre l'accès en provenance du boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand et le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville. Différentes entraves seront requises tout au long de l'année afin de réaliser ces travaux. Voir le communiqué.

Réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare à Vaudreuil-Dorion

Depuis le 11 mai dernier, les travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare ont repris à Vaudreuil-Dorion.

Le chantier, qui a fait l'objet de travaux préparatoires à l'automne 2023, se poursuivra jusqu'au mois d'août. Des voies de virage seront construites, des feux de signalisation installés, et l'éclairage amélioré. Les accès au poste de police de la Sûreté du Québec et à la rue Bellemare seront ainsi plus sécuritaires. Voir le communiqué.

Travaux de reconstruction de l'A-13 sud à Laval

À compter du 18 mai, début des travaux de reconstruction d'une section de l'A-13 sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval. La circulation sera maintenue dans le secteur, mais les voies seront déviées et leur nombre sera réduit. Ces interventions, qui se poursuivront jusqu'à la fin de septembre, visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

Remplacement d'un ponceau sous l'A-640 ouest, entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac

À compter du 19 mai, sur l'A-640 dans les directions, entre la rue Caron à Saint-Joseph-du-Lac et le boulevard des Pins à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction -, pour une durée d'environ 10 semaines. Cette fermeture est nécessaire dans le cadre des travaux de remplacement d'un ponceau, qui permet au ruisseau Perrier de passer sous l'autoroute. Voir le communiqué.

Asphaltage de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil

Depuis le 13 mai, reprise du chantier d'asphaltage de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) entre le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et la route 112 (chemin de Chambly / boulevard Cousineau) à Longueuil. Les travaux, effectués de nuit, comprennent aussi les bretelles situées entre ceux deux limites. Ce chantier devrait se terminer vers la mi-octobre. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724