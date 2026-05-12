Fermetures de nuit dans l'échangeur Turcot du 14 au 19 mai

Entraves et gestion de la circulation

Nuit de jeudi à vendredi, de 23 h à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 15 en direction nord entre la bretelle menant à la route 136 en direction est et ouest et la bretelle en provenance de la route 136 en direction ouest. Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est vers l'autoroute 15 en direction nord. Fermeture des entrées en provenance des rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest, dès 22 h.

Fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de la route 136 en direction ouest vers l'autoroute 15 en direction nord.

Fermeture de trois voies sur quatre de l'autoroute 15 en direction nord entre l'échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, dès 23 h 30.

Nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 9 h

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 65 (route 138 est, rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et l'entrée en provenance de la route 138 en direction est (pont Honoré-Mercier). Fermeture des entrées en provenance des boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue, dès 22 h. Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest vers la route 138 en direction ouest (pont Honoré-Mercier). Fermeture de la voie réservée en direction ouest.

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord vers l'autoroute 20 en direction ouest.

Nuit de samedi à dimanche, de 23 h 59 à 9 h

Fermeture complète de la route 136 en direction ouest entre la sortie n° 5 (boulevard Robert-Bourassa, pont Champlain, pont Victoria) et l'échangeur Turcot. Fermeture des entrées en provenance des rues Lucien-L'Allier et du Fort

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud vers la route 136 en direction est, dès 23 h.

Fermeture de deux voies sur quatre de la route 136 en direction est entre l'échangeur Turcot et la sortie n° 3 (rue Guy, centre-ville), dès 23 h.

Nuit de dimanche à lundi, de 23 h à 9 h

Fermeture complète de l'autoroute 15 en direction sud entre la bretelle menant à la route 136 en direction est et l'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye. Fermeture de l'entrée en provenance de l'avenue Girouard, dès 22 h. Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud vers l'autoroute 20 en direction ouest. Fermeture des bretelles menant de l'autoroute 20 en direction est vers l'autoroute 15 en direction sud et nord. Fermeture de la bretelle menant de la route 136 en direction ouest vers l'autoroute 15 en direction sud.



Nuit de lundi à mardi, de 23 h à 5 h.

Fermeture de trois voies sur quatre de l'autoroute 15 en direction nord dans le secteur de l'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye. Fermeture de l'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye.

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 62 (1re Avenue, avenue St-Pierre, avenue Dollard) et la bretelle d'entrée en provenance de la route 138 en direction est (pont Honoré-Mercier).

Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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Une version antérieure de ce communiqué avait des photos avec légendes qui ont été changées

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]