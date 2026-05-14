Reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue - Changement de phase de travaux à compter du 20 mai

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le chantier de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue, changera de phase dès le 20 mai prochain. Ce changement de phase entraînera des entraves sur le chemin de la Côte-de-Liesse dans chacune des directions.

Entraves et gestion de la circulation

Dès le 20 mai pour une période d'environ 3 semaines

La circulation sur les voies de desserte de l'autoroute 520, entre l'avenue Riddle et la 46e Avenue, sera déviée sur les voies rapides de l'autoroute .

. Fermeture de la 43e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.

Fermeture de l'avenue Riddle en direction sud.

Fermeture de l'avenue Ryan entre la 43e Avenue et l'avenue Renaud.

Fermeture de la rue Joseph-Dubreuil entre la 43e Avenue et la 46e Avenue.

Fermeture de la bretelle menant de la 43e Avenue à la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est. La circulation locale sera maintenue pour ces entraves, sauf pour la fermeture complète de la 43e Avenue entre l'avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil.



Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]