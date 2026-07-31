Route 136 en direction est - Fermeture de la sortie no 3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) du 3 au 6 août 2026

MONTRÉAL, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser la population que la sortie no 3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) de la route 136, en direction est, sera fermée du 3 au 6 août 2026. Cette entrave est requise pour la réalisation de travaux privés de raccordement d'égout pluvial.

Entrave et gestion de la circulation

Carte illustrant la fermeture de la sortie no 3 de la route 136, en direction est, à Montréal

Sortie n o 3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) de la route 136 en direction est

Fermeture complète, du 3 août, 5 h, au 6 août, 19 h.



Le détour sera balisé par une signalisation temporaire.

À NOTER :

La sortie n o 3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) est la dernière sortie avant le tunnel Ville-Marie.

3 (Montréal centre-ville / Rue Guy) est la dernière sortie avant le tunnel Ville-Marie. Les véhicules transportant des matières dangereuses ou d'une hauteur de plus de 4,4 m devront obligatoirement emprunter la sortie précédente (No 2 - Av. Atwater).

Cette entrave pourrait être reportée, prolongée ou annulée en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]