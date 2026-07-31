Asphaltage du boulevard Champlain (route 136), à Québec - Circulation à contresens sur la route 136 dès le 2 août

QUÉBEC, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage du boulevard Champlain (route 136), à Québec, débuteront à compter du 2 août pour une durée d'environ une semaine. Les interventions occasionneront de la circulation à contresens, du dimanche au jeudi, en tout temps. Ces travaux permettront de restaurer et de sécuriser la chaussée ainsi que d'améliorer le confort de roulement au bénéfice des usagers de la route.

Entraves et gestion de la circulation

Boulevard Champlain (route 136), dans les deux directions, entre la côte Gilmour et la rue de la Nouvelle-France

La circulation, en direction est, sera déviée sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction, du dimanche 2 août, à 19 h, jusqu'au mardi 4 août, à 18 h . La limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux.

. La circulation, en direction ouest, sera déviée sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction, du mardi 4 août, à 19 h, jusqu'au jeudi 6 août, à 18 h . La limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux.

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Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]