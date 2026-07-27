Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare - Fermeture complète sur la route 340 à Vaudreuil-Dorion du 2 août à la fin octobre

LONGUEUIL, QC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'un changement de phase entrainera la fermeture complète d'une portion du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340), dans les deux directions, à l'angle de la rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un deuxième carrefour giratoire.

Entraves et gestion de la circulation

Construction du deuxième carrefour giratoire à l’angle de la route 340 et de la rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion

Du 2 août à 22 h jusqu'à la fin octobre

Fermeture complète de la route 340 entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau.

Fermeture complète de la rue Henry-Ford entre la route 340 et la rue White L'accès aux résidences et aux commerces reste disponible.



Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Nouveau carrefour giratoire partiellement en service

Le nouveau carrefour giratoire, situé à l'angle de la route 340 et du boulevard de la Gare, est partiellement mis en service. Plusieurs mouvements sont possibles et d'autres seront déployés plus tard. Ainsi, les usagers de la route sont invités à être attentif à la signalisation en place. Rappelons qu'à l'approche d'un carrefour giratoire, l'usager de la route doit ralentir et céder le passage aux usagers qui se trouvent déjà dans l'anneau. Si la circulation est trop dense, il est requis de faire un arrêt complet avant de s'engager dans le carrefour giratoire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

S'inscrire à la liste d'envoi

Des informations sur l'avancement du projet seront transmises par courriel aux personnes abonnées à cette liste d'envoi : bit.ly/473Jisc.

Liens connexes

Québec.ca/route 340

Carrefour giratoire | Gouvernement du Québec

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]