Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 31 juillet au 3 août

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

Jusqu'au lundi 3 août à 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut :

L'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest.

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément.

: via avenue Lafleur et rue Clément. L'accès en provenance de la voie réservée vers R-138 ouest, tous les jours, entre 19 h et midi, le lendemain.

Détour : via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément.

Pour consulter la liste des mesures d'atténuation, voir le communiqué.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements, notamment vers l'aéroport P.-É.-Trudeau.

De samedi 3 h à lundi 5 h

À la fin du pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake, après le contresens en direction ouest, fermeture de la voie de droite.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

PONT VICTORIA / ROUTE 112

Jusqu'au jeudi 10 septembre

Fermeture de la travée est du pont Victoria ( côté pont Samuel-De Champlain ). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( côté pont Jacques-Cartier ), en tout temps, selon l'horaire suivant : en direction de Montréal : entre minuit et midi. en direction de la Rive-Sud : entre midi et minuit.

). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( ), en tout temps, selon l'horaire suivant :

Travaux sous la responsabilité du CN.

À PRÉVOIR

L'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 30 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

: fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 30 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence. R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 30 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.

À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 1er et 2 août.

Autoroute 520 (Côte-de-Liesse)

À Dorval, sur l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse), fermeture de l'accès en provenance du boul. Roméo-Vachon en direction sud, de lundi 4 h au jeudi 11 novembre à 23 h 59.

Détour : via bretelle vers A-20 est et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entrainera la fermeture complète d'une portion de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), dans les deux directions, entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave, en vigueur du dimanche 2 août à 22 h jusqu'à la fin du mois d'octobre, est requise afin d'aménager un deuxième carrefour giratoire. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 est à Repentigny

Des entraves à la circulation sont prévues sur l'A-40 est (Félix-Leclerc) à Repentigny, jusqu'au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route, entre le boulevard Industriel et la R-341 (boulevard Louis-Philippe Picard). Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724