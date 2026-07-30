Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 31 juillet au 3 août

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.
Fermeture de la travée est du pont Victoria (côté pont Samuel-De Champlain). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont (côté pont Jacques-Cartier), en tout temps, selon l'horaire suivant :
en direction de Montréal : entre minuit et midi.
en direction de la Rive-Sud : entre midi et minuit.
Travaux sous la responsabilité du CN.
À PRÉVOIR
L'International des Feux Loto-Québec
Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 30 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.
R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 30 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.
À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.
À Dorval, sur l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse), fermeture de l'accès en provenance du boul. Roméo-Vachon en direction sud, de lundi 4 h au jeudi 11 novembre à 23 h 59.
Détour : via bretelle vers A-20 est et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).
Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion
Un changement de phase entrainera la fermeture complète d'une portion de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), dans les deux directions, entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave, en vigueur du dimanche 2 août à 22 h jusqu'à la fin du mois d'octobre, est requise afin d'aménager un deuxième carrefour giratoire. Voir le communiqué.
Travaux d'asphaltage sur l'A-40 est à Repentigny
Des entraves à la circulation sont prévues sur l'A-40 est (Félix-Leclerc) à Repentigny, jusqu'au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route, entre le boulevard Industriel et la R-341 (boulevard Louis-Philippe Picard). Voir le communiqué.
Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval
Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.
Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin
Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724
Partager cet article