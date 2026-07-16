Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes - Près de 63 M$ pour le développement du transport collectif

LONGUEUIL, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec accorde une somme de 62 858 043 $ au Réseau de transport de Longueuil dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, ainsi que la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, annoncent l'octroi de cette aide financière qui permettra la réalisation de plusieurs projets. Parmi ceux-ci figurent le remplacement et la mise à niveau d'installations au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil et au centre d'exploitation de Saint-Hubert, notamment pour y intégrer des équipements destinés aux autobus électriques.

Le PAGTCP est l'un des programmes d'aide financière les plus importants pour soutenir les organismes de transport collectif dans la réalisation de projets d'immobilisations visant le maintien, l'amélioration ou le développement des réseaux de transport en commun et de transport adapté, qui sont des éléments déterminants pour la mobilité durable des personnes et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour mener à bien ses objectifs, ce programme est doté d'un budget de 1,58 G$ pour la période 2025-2028.

Citations

« Le transport collectif est un levier essentiel pour améliorer la mobilité, soutenir notre économie et bâtir le Québec de demain. C'est pourquoi notre gouvernement y investit de façon importante en vue de développer des réseaux performants, durables et sécuritaires, tout en mettant en valeur l'expertise québécoise dans ce domaine. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis convaincue que le transport collectif est un allié incontournable pour bâtir un Québec plus vert et plus durable. Je suis fière que notre gouvernement soutienne les organismes de transport collectif de façon à offrir un réseau toujours plus performant, accessible et adapté aux besoins de la population. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je me réjouis de cet investissement important pour notre région. En modernisant les installations du RTL, nous donnons à notre réseau les moyens d'offrir un service toujours plus fiable, efficace et durable. C'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Longueuil et pour l'avenir de notre communauté. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Notre gouvernement continue d'investir dans le maintien et dans l'amélioration des infrastructures clés nécessaires à la livraison d'un service de transport en commun efficace, fiable et vert. Ainsi, nous souhaitons soutenir le RTL dans la réalisation de sa mission, soit celle de devenir un levier de transformation sociale, économique et environnementale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Investir dans le transport collectif équivaut à une amélioration concrète de la qualité de vie des citoyens de Marie-Victorin. C'est se déplacer plus efficacement, de façon sécuritaire. C'est miser sur la durabilité et la simplicité. Une telle mesure favorise l'accès à l'emploi, aux études, aux soins de santé et aux loisirs, ce qui profite à tous. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet sciences de la vie) et députée de Marie-Victorin

Faits saillants

Le PAGTCP s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 et dans les orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030.

Le PAGTCP vise à : améliorer l'état des actifs; contribuer à l'électrification du transport collectif et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; contribuer à l'augmentation de l'offre de service en transport collectif; améliorer l'attractivité du transport collectif; favoriser l'intermodalité; améliorer l'accessibilité des réseaux de transport collectif réguliers pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.



Liens connexes

Aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Plan pour une économie verte 2030

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 438 341-2255, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]