Réhabilitation du chemin de fer Québec Central - Lancement d'appels d'offres et mise à jour du projet

VALLÉE-JONCTION, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central progresse et des appels d'offres seront lancés prochainement pour le segment entre Tring-Jonction et Thetford Mines. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, profite de cette annonce pour faire le point sur l'avancement de cet important projet, qui vise à assurer la reprise du transport ferroviaire de marchandises entre Lévis et Thetford Mines.

Ce projet figure parmi les priorités soulevées par les acteurs de la Chaudière-Appalaches, dont l'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et portées auprès du gouvernement dans le cadre des travaux du Conseil des régions.

Alors que les trains peuvent circuler entre Sainte-Marie et Vallée-Jonction (tronçon 2) depuis cet hiver, les travaux de voie ont repris entre Vallée-Jonction et Tring-Jonction (tronçon 3) au cours du printemps. Ceux-ci consistent principalement dans l'excavation des sols, la mise en place de ballast (gravier sous les rails), la pose de rails et de traverses et le nivellement de la voie ferrée. Il s'agit des dernières étapes concernant ce tronçon, qui devrait être mis en service à l'automne 2027.

Quant au dernier segment entre Tring-Jonction et Thetford Mines (tronçon 4), la mise en service de cette ultime partie du projet est désormais prévue durant l'été 2028.

Parallèlement, les rencontres des bureaux de suivi avec les élus et les groupes d'intérêt de la région de la Chaudière-Appalaches continuent de se tenir ponctuellement afin d'échanger sur le projet. En relançant cet axe ferroviaire stratégique, notre gouvernement favorise le développement économique de la région, soutient les emplois et contribue à offrir aux citoyens un réseau de transport plus efficace et durable.

Citations

« La réhabilitation du chemin de fer Québec Central a progressé de façon concrète au cours des dernières années. Notre gouvernement accorde une grande importance à ce projet et continuera de s'y engager jusqu'à sa réalisation complète. Ce chemin de fer est porteur d'avenir pour le Québec et il favorisera un développement économique plus durable, particulièrement dans la région de la Chaudière-Appalaches. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La réhabilitation du transport ferroviaire dans notre région est un projet attendu et souhaité par le milieu économique. De plus, je suis heureux de constater que nombre d'entreprises et de travailleurs de Beauce-Nord et de la Chaudière-Appalaches participent à la réalisation des travaux. J'ose croire qu'ils le feront aussi pour la suite des travaux. C'est bon pour notre économie locale aujourd'hui, et ce le sera encore plus dans les années à venir. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« En lançant les appels d'offres pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Tring-Jonction et Thetford Mines, on poursuit la réalisation d'un des plus importants projets économiques de la région. Je suis certaine qu'à terme, ce projet va créer des emplois de qualité, renforcer le réseau des transports et, ultimement, répondre aux besoins économiques grandissants des entreprises et des organisations de la Chaudière-Appalaches. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants

D'une longueur de 109 km entre Lévis et Thetford Mines, le chemin de fer est divisé en quatre tronçons : Lévis à Scott - En exploitation depuis décembre 2020. Scott à Vallée-Jonction - En exploitation complète depuis l'hiver 2026. Vallée-Jonction à Tring-Jonction - En réalisation : fin des travaux prévue durant l'automne 2027. Tring-Jonction à Thetford Mines - Début des travaux de voie à l'automne 2026 : fin prévue durant l'été 2028.



Le budget autorisé pour la réalisation des tronçons 3 et 4 est désormais de 640,7 M$.

Le gouvernement rappelle qu'il est interdit de circuler sur une voie ferrée en tout temps, qu'il y ait ou non des travaux ou un train, et ce, quel que soit le mode de déplacement. Si vous devez traverser une voie ferrée, assurez-vous d'utiliser les passages à niveau prévus à cet effet.

Lien connexe

Projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Lévis et Thetford Mines

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]