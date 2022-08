Le rapport souligne les progrès réalisés par rapport aux engagements clés alors que RBH poursuit sa transformation

TORONTO, le 24 août 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à favoriser un changement positif, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a publié son deuxième rapport annuel sur le développement durable, intitulé Vers un avenir durable.

Le rapport présente la vision et les stratégies de l'entreprise pour éliminer les cigarettes au Canada et souligne les progrès réalisés par rapport aux quatre piliers du développement durable de l'organisation : soit créer un avenir sans fumée, effectuer nos activités avec excellence, prendre soin de nos gens et protéger l'environnement.

En 2021, RBH a réalisé des progrès considérables par rapport aux engagements pris relativement à ces quatre piliers. Voici les points saillants de l'impact positif de RBH :

Créer un avenir sans fumée :

Pour la première fois, RBH a appuyé des initiatives de recherche canadiennes sur les solutions de rechange au tabac et une analyse de la documentation existante, qui fait actuellement l'objet d'un examen par les pairs et sera publiée plus tard cette année.



Nous avons continué de faire valoir la nécessité d'établir un cadre réglementaire favorable, pour veiller à ce que les consommateurs soient sensibilisés aux solutions de rechange sans fumée, qu'ils y aient accès et puissent se les offrir afin de permettre une transition rapide vers une vie sans cigarettes.

Effectuer nos activités avec excellence :

En 2021, RBH a continué de collaborer avec ses partenaires et le gouvernement dans la lutte contre le tabac de contrebande, dans le but de réduire les dommages causés aux entreprises légitimes, d'empêcher l'expansion du crime organisé et d'aider le gouvernement à atténuer la réduction des recettes fiscales.



RBH a continué de préconiser que les jeunes ne consomment aucun produit contenant de la nicotine. Dans le cadre du programme Youth Access Prevention de l'entreprise (programme de prévention de l'accès des jeunes), RBH a travaillé de façon proactive avec ses partenaires de l'industrie et les détaillants afin de prévenir la vente de produits contenant de la nicotine aux mineurs.

Prendre soin de nos gens :

L'entreprise a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada et dans la région du Grand Toronto, a obtenu une certification d'égalité salariale et a mis en place une plateforme de jumelage avec des mentors qui a obtenu une cote de satisfaction nette de 100 % parmi les participants.

Nous avons reçu plus de 230 demandes dans le cadre du programme Giving back de RBH, qui offre des dons individuels pouvant atteindre 25 000 $ à des organismes sans but lucratif.

Nous avons reçu plus de 230 demandes dans le cadre du programme Giving back de RBH, qui offre des dons individuels pouvant atteindre 25 000 $ à des organismes sans but lucratif.

de RBH, qui offre des dons individuels pouvant atteindre 25 000 $ à des organismes sans but lucratif.

RBH a continué de s'adapter pour mieux soutenir ses employés pendant la pandémie de COVID-19, notamment en proposant de vastes programmes de soutien en matière de santé mentale et de résilience afin de promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.



RBH continue de promouvoir l'inclusion et la diversité dans son milieu de travail. RBH a adopté l'esprit des trois recommandations à l'intention des entreprises canadiennes énoncées par la Commission de vérité et réconciliation, et continue d'offrir une formation sur les préjugés inconscients dans le cadre de sa plateforme d'apprentissage et de perfectionnement.

Protéger l'environnement :

Le programme de nettoyages Finilaboucane a recueilli près de 2 267 962 kilogrammes de déchets, et ce environ trois ans avant l'objectif initial.



RBH a lancé un programme national de recyclage, qui permet aux consommateurs utilisant des produits sans fumée de s'en débarrasser de façon responsable. Dans le cadre de ce nouveau programme, RBH reçoit et recycle les dosettes de vapotage de n'importe quelle organisation - une première dans l'industrie.



L'usine de production de RBH à Québec a réduit sa consommation d'eau de 40 % et sa production de déchets de 30 %, des résultats supérieurs aux cibles initiales.

Le développement durable est au cœur de la transformation de RBH et de son ambition de créer un avenir sans fumée. Pour l'avenir, l'organisation continuera de prendre des mesures et de rechercher des occasions pour avoir une incidence positive sur les communautés, l'économie et l'environnement.

Pour lire le rapport sur le développement durable 2021 - Vers un avenir durable, veuillez visiter le : https://www.rbhinc.ca/fr-ca/home/how-we-give-back-fr.

Citation : Jeff Gaulin, directeur, Affaires externes, RBH

Nous nous engageons à changer les choses. Le plus grand impact que nous pouvons avoir en tant qu'organisation, c'est d'éliminer les cigarettes au Canada , et nous travaillons à transformer RBH pour créer un pays sans fumée.

La durabilité est au cœur de notre transformation. Notre rapport de 2021 reflète notre engagement à progresser et à évoluer en tant qu'organisation pour avoir un impact positif sur la société. Il montre également notre engagement à l'égard de la transparence - nous sommes convaincus qu'il est important que les Canadiens sachent comment nous nous comportons, comment nous traitons nos membres d'équipe, comment nous soutenons les communautés et quelles mesures claires ont été prises pour réduire notre empreinte environnementale.

Nous sommes extrêmement fiers des progrès que nous avons réalisés d'une année à l'autre en vue d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Il reste encore du travail à faire, mais nous avons franchi des étapes considérables en un peu plus d'un an.

Nous voyons l'impact positif que nous pouvons générer. Toutefois, pour réaliser l'avenir pour lequel nous travaillons, nous avons besoin que les gouvernements, les consommateurs et les Canadiens en général participent à ces changements.

Nous invitons tous les Canadiens à participer à des discussions productives sur la création d'un avenir sans fumée. L'avenir pour lequel nous travaillons est juste devant nous, mais nous devons y arriver ensemble.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnu en tant qu'employeur de choix au Canada en 2021 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

