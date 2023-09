TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a publié aujourd'hui son rapport sur le développement durable 2022, intitulé Vers un avenir durable. Le rapport décrit le leadership de l'entreprise dans des domaines comme la gestion des déchets post-consommation, la réduction de l'empreinte environnementale et l'amélioration du bien-être des employés.

Le rapport Vers un avenir durable décrit en détail comment RBH intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses activités quotidiennes et dans ses quatre piliers du développement durable, soit créer un avenir sans fumée, effectuer nos activités avec excellence, prendre soin de nos gens et protéger l'environnement. Les points saillants du rapport de cette année comprennent les mesures prises par RBH concernant les priorités suivantes :

Créer un avenir sans fumée Promouvoir la nécessité d'un cadre de réglementation favorable pour faire en sorte que les consommateurs soient sensibilisés aux solutions de rechange sans fumée, comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les sachets de nicotine, qu'ils y aient accès et puissent se les offrir afin de permettre une transition rapide vers une vie sans cigarettes. De plus, bien que Santé Canada ait commencé à admettre que les produits contenant de la nicotine ne sont pas tous identiques, il faut adopter des règlements progressifs pour tous les produits sans fumée.

Effectuer nos activités avec excellence RBH continue d'affirmer catégoriquement que les jeunes ou consommateurs de produits ne contenant pas de nicotine ne devraient jamais utiliser de produits contenant de la nicotine. Dans ses recommandations à Santé Canada dans le cadre de la consultation au sujet de la première révision obligatoire de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, RBH a réclamé des sanctions plus sévères pour empêcher la vente de produits contenant de la nicotine aux mineurs et le renforcement des exigences de vérification de l'âge. De plus, RBH a offert et continue d'offrir de la formation de concert avec ses détaillants partenaires de vente au détail au sujet des exigences en matière de prévention de l'accès pour les jeunes.

Prendre soin de nos gens Plus de 250 000 $ pour appuyer des causes importantes partout au Canada , comme différentes initiatives de mentorat et d'autonomisation des Autochtones, des efforts en matière de biodiversité et de conservation, et des services de soutien d'urgence pour les femmes. Investissements de 800 000 $ dans des programmes de formation des employés pour aider les membres de l'équipe à perfectionner leurs compétences et à atteindre l'employabilité à vie.

Protéger l'environnement Augmentation du nombre de points de vente au détail participant au programme de recyclage des produits sans fumée à l'échelle nationale de RBH, qui est passé à plus de 3 500 à l'échelle du pays. Mobilisation de plus de 2 400 bénévoles qui ont recueilli un total de 47 373 kg de déchets, y compris plus de 1,3 million de mégots de cigarette (le double de la quantité recueillie en 2021) dans le cadre des efforts du programme de nettoyage Finilaboucane Canada. Réduction de 45 % des émissions de CO 2 entre 2021 et 2022 et baisse de 40 % de la consommation d'eau dans l'usine de production de RBH à Québec.



Le développement durable est au cœur de la transformation de RBH et de son ambition de créer un avenir sans fumée. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise continuera de prendre des mesures et de rechercher des occasions pour avoir une incidence positive sur les communautés, l'économie et l'environnement.

Pour lire le rapport sur le développement durable 2022 de RBH, intitulé Vers un avenir durable, consultez le : https://www.rbhinc.ca/home/how-we-give-back

Citation : Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

Le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons dans le cadre de notre formidable transformation opérationnelle et de notre transition vers un avenir sans fumée.

Notre parcours continu a créé une occasion extraordinaire d'innovation positive, de croissance et de résultats axés sur un but précis dans le cadre de nos initiatives dans les secteurs de la gouvernance et de l'environnement.

L'élimination de la cigarette et la création d'un Canada sans fumée nécessitent des changements à tous les niveaux. Il faut collaborer avec de nombreux intervenants pour s'attaquer aux causes profondes, élaborer des mesures collectives et mettre en place des solutions permanentes. Pour réussir, il faudra changer les attitudes et les comportements et moderniser les politiques et lois du gouvernement canadien.

La deuxième révision de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) est en cours, et nous encourageons le gouvernement à passer de la parole aux actes et à construire sur sa reconnaissance du potentiel de réduction des risques des solutions de rechange sans fumée.

est en cours, et nous encourageons le gouvernement à passer de la parole aux actes et à construire sur sa reconnaissance du potentiel de réduction des risques des solutions de rechange sans fumée. Grâce à la science et à l'innovation, nous pouvons accélérer notre vision commune d'un Canada sans fumée et concrétiser des changements significatifs.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH compte actuellement près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

