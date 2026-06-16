Rothmans, Benson & Hedges met de l'avant des solutions pour protéger les Canadiens contre la progression du marché illicite

TORONTO, le 15 juin 2026 /CNW/ - À la suite de données publiées par l'Unité de recherche sur le tabac de l'Ontario, Rothmans, Benson & Hedges (RBH) a réitéré aujourd'hui son appel à un leadership fédéral pour mieux protéger les Canadiens contre les produits illégaux et non conformes.

« Au Canada, nous constatons de plus en plus la montée de produits de nicotine contrefaits provenant de pays comme la Chine, offerts dans des saveurs et des concentrations de nicotine ni fabriquées ni commercialisées par des entreprises, comme la nôtre, qui respectent les règles. Ces produits entrent sur le marché par des circuits illégaux et sont vendus par des parties non autorisées. Il n'y a pas de contrôle sur la qualité des produits, les ingrédients, l'emballage ou l'accès des jeunes », a déclaré Danny Fournier, responsable, Prévention du commerce illicite chez RBH.

M. Fournier a toutefois mis en lumière des résultats positifs en matière d'application de la loi découlant du programme de surveillance de RBH, qui suit les principales plateformes de vente en ligne, les médias sociaux, les plateformes de Meta et les sites Web afin de repérer les produits illicites, notamment les produits du tabac, de vapotage et les sachets de nicotine. Grâce à ce programme, qui est le seul du genre au Canada, plus de 72 000 publicités non autorisées ont été retirées des plateformes en ligne à ce jour depuis 2019, dont 30 000 publicités pour des sachets de nicotine.

« Nous continuons de travailler activement avec les organismes d'application de la loi fédéraux, provinciaux et municipaux afin de réduire, par divers moyens, l'importation et la distribution de produits de nicotine illicites et contrefaits, notamment grâce à un programme de surveillance en ligne efficace. Nous avons continuellement réclamé un leadership fédéral accru pour s'attaquer à ce problème croissant, explique M. Fournier.

Santé Canada a récemment terminé le troisième examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (2018), qui a révélé des faiblesses et reconnu la nécessité de miser sur des stratégies de conformité plus robustes pour gérer les ventes en ligne. RBH a demandé à Santé Canada de reconnaître la croissance des ventes de tabac de contrebande en ligne par des groupes criminels organisés, ainsi que des ventes de nicotine illicite.

« La lutte contre le commerce illicite est au cœur des efforts visant à protéger les jeunes et à les empêcher d'avoir accès à quelque produit que ce soit contenant tout type de nicotine. Je suis très fière du travail accompli par notre équipe dévouée de prévention du commerce illicite et j'encourage les décideurs à mettre à jour les lois actuelles au moyen d'approches fondées sur des données probantes qui accordent la priorité à l'application de la loi et à la protection des jeunes tout en veillant à ce que les fumeurs adultes aient accès à des produits réglementés, des solutions de rechange fondées sur la science afin qu'ils ne les recherchent pas auprès de circuits illicites », a conclu Milena Trentadue, directrice générale, RBH.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

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