Finilaboucane Canada lance une campagne alors que de récentes saisies mettent en lumière l'ampleur du commerce du tabac de contrebande

La campagne fait suite à de récentes saisies qui soulignent les coûts du tabac illégal sur le plan de la sécurité publique, de la santé et de la fiscalité

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - Alors que les récentes mesures d'application continuent de mettre en lumière l'ampleur du marché illicite du tabac au Canada, Finilaboucane Canada, un projet de Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation pour aider les Canadiens à mieux comprendre le coût réel du tabac de contrebande et des cigarettes soi-disant « bon marché ».

La campagne est lancée dans le contexte de rapports récents de saisies massives de contrebande de tabac et de produits contenant de la nicotine. Le 27 mai, la GRC a fait état d'une saisie en Beauce, au Québec, de 2,26 millions de cigarettes non estampillées. Plus tôt ce printemps, la GRC de la Nouvelle-Écosse a signalé une interception sur l'autoroute 104 près d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, qui a mené à la saisie d'environ 1,63 million de cigarettes, tandis que dans l'Ouest canadien, la GRC de la Saskatchewan a saisi environ 7,2 millions de cigarettes illégales provenant d'une semi-remorque à la suite d'une inspection de la patrouille routière près de Swift Current. Ensemble, ces cas soulignent l'ampleur, la portée et la persistance du marché illégal au Canada.

La campagne numérique durera quatre semaines et orientera les Canadiens vers une ressource en ligne, « Le coût réel des cigarettes bon marché », qui décrit comment le tabac de contrebande et les produits contenant de la nicotine ont une incidence sur la sécurité des collectivités, sur la santé publique et sur les recettes du gouvernement partout au pays. Elle offre des renseignements sur la façon dont les cigarettes de contrebande sont produites sans contrôles de qualité ou de sécurité, évitent les taxes et les règlements de santé publique, contournent les obligations de mises en garde sur la santé, les restrictions d'âge légales et les exigences en matière d'emballage, et sont vendues par des canaux illégaux, y compris les ventes de rue et les places de marchés en ligne sans mesures de protection des jeunes.

On estime à 2,1 milliards de dollars la perte de recettes tirées des taxes fédérales et provinciales sur le tabac en raison du tabac de contrebande, ce qui s'ajoute au coût public d'un marché illégal qui traverse les frontières provinciales et internationales et requiert des mesures coordonnées entre les gouvernements et les organismes d'application de la loi.

Faits en bref

Le tabac de contrebande est une industrie illégale qui représente plusieurs milliards de dollars au Canada, qui vend des milliards de cigarettes illégales chaque année.

au Canada, qui vend des milliards de cigarettes illégales chaque année. Selon une étude menée par KPMG LLP et commandée par Philip Morris International, on estime à 2,1 milliards de dollars la perte de recettes tirées des taxes fédérales et provinciales sur le tabac en raison du tabac de contrebande.

en raison du tabac de contrebande. Selon la même étude, le tabac de contrebande représente une proportion de plus en plus grande de toutes les ventes de cigarettes et constitue désormais plus de 38 % du marché canadien du tabac .

. Les organismes d'application de la loi estiment que plus de 170 groupes criminels organisés sont liés au commerce illicite du tabac au Canada.

sont liés au commerce illicite du tabac au Canada. Les saisies de tabac par l'Agence des services frontaliers du Canada ont augmenté , passant de 547 000 kg en 2024 à 803 000 kg en 2025.

de tabac par l'Agence des services frontaliers du Canada , passant de 547 000 kg en 2024 à 803 000 kg en 2025. Les cigarettes de contrebande ne sont conformes ni aux normes de Santé Canada, ni aux règles d'emballage, ni aux obligations de mises en garde sur la santé, ni aux autres règlements gouvernementaux.

Les produits illégaux sont souvent vendus dans la rue et sur les places de marchés en ligne et expédiés par la poste, sans rendre aucun compte, comme le font les produits légaux régulés, notamment concernant la vérification de l'âge.

Les Canadiens peuvent visiter « Le coût réel des cigarettes bon marché » pour en savoir plus sur la façon dont le tabac de contrebande alimente le crime organisé, mine les efforts de santé publique, réduit les recettes du gouvernement et a une incidence sur les collectivités partout au Canada.

Citations

« Il existe de nombreuses idées fausses au sujet du tabac de contrebande, la plus importante étant qu'il s'agit d'un crime sans victimes. Ses coûts sont réels et pèsent sur les collectivités partout au Canada, qu'il s'agisse du financement du crime organisé, de la réduction des recettes publiques ou du non-respect des lois et des règlements en place pour protéger les jeunes. » -- Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

« Le tabac de contrebande est un problème grave. Il s'agit d'un défi national en matière de sécurité publique et de politique publique. Pour le relever, il faudra une coordination plus étroite entre tous les paliers de gouvernement, ainsi qu'une application soutenue de la loi ciblant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement illicite, de l'importation de matières premières et de machines à la distribution et à la vente illicite. » -- Danny Fournier, responsable principal, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes de renseignements des médias : Brayden Akers, gestionnaire, Relations avec les médias et gestion des enjeux, Rothmans, Benson & Hedges Inc. | Courriel : [email protected]