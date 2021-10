Grâce à son programme de recyclage des produits sans fumée , il est possible de recycler et d'éliminer l'ensemble du portefeuille de produits sans fumée de RBH partout au Canada. Les consommateurs peuvent recycler ou éliminer de façon sécuritaire des produits sans fumée (cartouches de vapotage, dispositifs de vapotage, bâtonnets de tabac chauffés usagés et dispositifs chauffants pour tabac) ainsi que les mégots de cigarettes. En plus des produits RBH, le programme de recyclage de produits sans fumée acceptera et recyclera également les cartouches de vapotage de n'importe quelle marque concurrente au Canada, une première dans l'industrie.

Ces produits peuvent être recueillis et recyclés de deux façons. Premièrement, ils peuvent être envoyés par la poste sans frais pour le consommateur, directement de son domicile ou de son entreprise. Deuxièmement, les consommateurs peuvent déposer les produits dans une boîte située à l'intérieur d'un certain nombre d'emplacements de détaillants partenaires. Les boîtes seront accessibles dans les emplacements participants d'ici la fin du mois de novembre. RBH invite les autres détaillants partenaires à s'inscrire pour installer les boîtes dans leurs établissements et à collaborer à la promotion d'un avenir plus durable.

RBH s'est associée à un chef de file mondial du recyclage pour mettre sur pied le programme de recyclage des produits sans fumée. En plus du lancement de ce nouveau programme de recyclage, un essai en recherche et en développement à grande échelle sera mis en œuvre afin de mettre au point une solution de recyclage qui ne repose pas sur l'incinération des cartouches de vaporisateur.

Cette annonce fait suite à la récente présentation d'un produit de vapotage destiné aux consommateurs adultes de nicotine lancé par RBH. Ce programme démontre une fois de plus comment les produits de vapotage peuvent être créés, commercialisés et éliminés de manière responsable.

Dans le cadre de sa vision qui consiste à faire du Canada un pays sans fumée d'ici 2035, RBH s'engage à favoriser le développement durable. L'entreprise a lancé un programme national de nettoyage auquel plus de 280 000 personnes ont participé en 2020, ce qui a permis d'éliminer plus de 1 031 926 livres de déchets. RBH a réduit de 40 % la consommation d'énergie de son usine de Québec et a lancé un programme national de recyclage des mégots de cigarettes pour s'attaquer à l'un des articles les plus jetés au Canada. À ce jour, plus de 160 736 180 mégots de cigarettes ont été ramassés et recyclés.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage de produits sans fumée de RBH et sur les efforts déployés par l'entreprise en matière de développement durable, visitez le site : https://www.rbhinc.ca/home/how-we-give-back

CITATION : Peter Luongo, directeur général, RBH :

Alors que nous transformons nos activités et travaillons à éliminer la cigarette au Canada , nous sommes conscients que le développement durable doit faire partie intégrante de cette transformation.

Notre nouveau programme de recyclage des produits sans fumée est une autre façon de remplir notre rôle de gestion responsable des produits et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser l'impact environnemental de nos produits et de nos activités.

Nous avons travaillé avec nos clients dans le cadre de notre nouveau programme de recyclage, et nous l'avons conçu en fonction de leurs commentaires. Le fait que tous nos produits soient recyclables ou qu'ils puissent être éliminés démontre notre sens des responsabilités et contribue à une économie circulaire.

Nous n'avons pas l'intention de rester les bras croisés. Nous voulons avoir un impact positif et créer un avenir propre et sans fumée.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

