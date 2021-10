Un nouveau produit accélère la volonté de l'entreprise de faire du Canada un pays sans fumée d'ici 2035

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) souhaite inaugurer une nouvelle ère de vapotage responsable et a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier produit de vapotage pour les adultes consommateurs de nicotine.

Le nouveau produit de vapotage de RBH est la plus récente expansion du portefeuille croissant d'innovations sans fumée de l'entreprise. À ce jour, Philip Morris International (PMI) - la société mère de RBH - a investi plus de 10 milliards de dollars (8 milliards de $ US) dans la science et la technologie pour développer des produits sans fumée dans le cadre de sa vision de créer un monde sans cigarettes. Le nouveau produit est maintenant offert en Ontario, se limitant à quatre options d'arômes : deux arômes de tabac et deux arômes de menthol et de menthe. RBH étendra l'accessibilité au produit à un plus grand nombre de marchés au Canada au cours des prochains mois.

RBH considère que son nouveau produit de vapotage répond aux critères de responsabilité du Canada sur le plan de la conception, de la commercialisation, de la réglementation et du recyclage :

Innovation : Le produit a été conçu avec la technologie MESH brevetée pour prévenir la surchauffe et le goût brûlé, afin d'offrir une expérience supérieure aux consommateurs adultes; il est également équipé d'une technologie qui permet de verrouiller l'appareil à distance au moyen d'une application, pour empêcher les jeunes de s'en servir.

Le nouveau produit de vapotage de RBH est l'une des nombreuses solutions de rechange qui peuvent aider à faire de la cigarette une chose du passé au Canada. Plusieurs organisations soutiennent que le vapotage est une excellente solution de rechange et reconnaissent le rôle qu'il joue pour aider les fumeurs adultes à abandonner la cigarette s'ils ne renoncent pas entièrement à la nicotine. Santé Canada reconnaît que les fumeurs qui passent complètement de la cigarette aux produits de vapotage réduisent considérablement leur exposition à des douzaines de substances toxiques et cancérigènes puissantes présentes dans la fumée de cigarette.



Pour en savoir plus sur RBH et la vision de l'entreprise pour un avenir sans fumée, visitez : https://www.rbhinc.ca/fr-ca/home

CITATION : Peter Luongo, directeur général, RBH :

Nous croyons que RBH est un chef de file et peut démontrer comment les produits de vapotage peuvent être développés, commercialisés et réglementés de façon responsable.

Le vapotage peut se faire correctement au Canada - avec des entreprises comme la nôtre qui sont prêtes à montrer la voie, et avec la coopération du gouvernement, à garder ces produits loin des jeunes tout en offrant des solutions de rechange abordables et accessibles aux fumeurs adultes existants.

Les consommateurs doivent disposer de l'information nécessaire en ce qui concerne le vapotage et les autres solutions de rechange à la cigarette sans fumée. Ces produits ne sont pas sans risque et contiennent de la nicotine, c'est-à-dire une substance qui crée une dépendance, mais les scientifiques s'entendent de plus en plus pour dire qu'il s'agit d'une meilleure option que les cigarettes pour les fumeurs qui ne veulent pas arrêter complètement de fumer de la nicotine.

Les gouvernements ont une occasion unique d'aider les fumeurs adultes actuels à se renseigner sur les solutions de rechange sans fumée tout en protégeant vigoureusement les jeunes contre la dépendance à la nicotine. Avec la possibilité de travailler ensemble qui s'offre actuellement, le Canada peut montrer la voie et devenir le premier pays sans fumée au monde.

N.B. : En vertu de la Loi fédérale sur le tabac et les produits de vapotage, nommer un produit de vapotage pourrait être considéré comme de la promotion. Par conséquent, RBH a volontairement omis le nom de son nouveau produit de vapotage dans cette diffusion.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

