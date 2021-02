TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a publié son Rapport sur le développement durable 2020 : vers un avenir sans fumée, qui fait l'examen complet des pratiques de durabilité de l'entreprise. Ce type de rapport est le tout premier du genre pour RBH. Il communique la vision et les stratégies de l'entreprise pour faire du Canada un pays sans fumée et décrit les approches que l'entreprise adopte pour gérer les principaux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le rapport met en lumière la stratégie de RBH en matière de développement durable, celle-ci s'articulant autour de quatre piliers :

Créer un avenir sans fumée - l'objectif de RBH est de mettre fin au tabagisme au Canada d'ici 2035, avec l'aide des divers niveaux de gouvernement et du grand public. RBH encourage les Canadiens à s'abstenir complètement de consommer toute forme de tabac et de nicotine, à arrêter complètement s'ils fument déjà et à changer d'approche s'ils ne sont pas capables d'arrêter. Sachant que les gouvernements consacrent la plupart de leurs efforts à des programmes d'abstinence et d'abandon, RBH cherche prioritairement à aider les fumeurs actuels à faire la transition vers un avenir sans fumée, en offrant des solutions de rechange novatrices et non fumigènes à la cigarette.

Effectuer nos activités avec excellence - RBH fait en sorte d'être une entreprise responsable et citoyenne, qui respecte ses engagements fondamentaux envers la société, les consommateurs et réciproquement, tout en menant ses activités de manière rigoureuse et efficace pour produire des retombées économiques positives. RBH prend grand soin de commercialiser et de vendre ses produits de façon responsable, en se conformant à toutes les lois canadiennes applicables et en ciblant uniquement les adultes qui fument ou qui se sont convertis à des produits sans fumée - jamais les jeunes ou les non-fumeurs.

Prendre soin de nos gens - la transformation continuelle de RBH vers un avenir sans fumée a entraîné des changements dans la façon dont l'entreprise est organisée, dont le travail est défini et attribué et dont le rendement est mesuré. RBH accorde une attention particulière à la santé et à la sécurité de ses employés, à la rémunération et aux avantages sociaux, à la formation et au perfectionnement, et à la reconnaissance des employés, faisant d'elle l'un des meilleurs employeurs au Canada.

Protéger l'environnement - RBH prend des mesures pour minimiser l'impact environnemental de ses produits et de ses activités. La priorité absolue est de s'attaquer aux déchets générés par les mégots de cigarettes et au recyclage de ces derniers et des unités de tabac chauffé - une autre façon de remplir son rôle d'intendance envers ses produits. À cette fin, RBH a mis en place un programme de recyclage de trois ans, qui a débuté en janvier 2021.

La contribution la plus remarquable que RBH peut apporter au développement durable est de s'attaquer à l'impact de ses produits. L'entreprise prend toutes les mesures possibles pour trouver des solutions, afin d'aider d'abord et avant tout les fumeurs adultes actuels à délaisser la cigarette et pour trouver des solutions environnementales pour gérer les rebuts et déchets générés par ces produits.

Le rapport souligne également les efforts considérables déployés à l'usine de fabrication de RBH au Québec pour assurer la mise en pratique d'initiatives de durabilité. L'usine a réalisé de grands progrès dans la réduction de sa consommation d'énergie et d'eau, l'objectif étant de la diminuer de 40 % d'ici la fin de l'année 2022 et d'atteindre un objectif de zéro déchet vers les sites d'enfouissement, également d'ici 2022.

Pour obtenir une copie du rapport complet, veuillez consulter le lien suivant.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

Le Rapport sur le développement durable 2020 : vers un avenir sans fumée de RBH nous aidera à prioriser nos efforts et nos ressources dans les domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact et, ultimement, nous aidera à nous rendre imputables.

de RBH nous aidera à prioriser nos efforts et nos ressources dans les domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact et, ultimement, nous aidera à nous rendre imputables. Ce n'est pas la première fois que nous nous fixons des objectifs ambitieux et nous sommes déterminés à travailler fort pour les atteindre et à faire preuve de transparence dans notre progression. Et cela commence par énoncer nos objectifs pour l'avenir dans notre tout premier rapport sur le développement durable.

Nous transformons notre entreprise, nos produits et notre place dans la société. Nous nous engageons envers un avenir sans fumée et sans cigarettes pour les Canadiens. Nous ne pouvons pas y arriver seuls; nous avons besoin de l'aide du gouvernement et de la société.

Notre message relativement au tabagisme est clair : si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas; si vous fumez, arrêtez; et si vous ne pouvez arrêter, changez vos façons.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbhinc.ca.

