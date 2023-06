Rosenbloom Groupe inc. - Les employé-es de Rosenbloom, un grand fabricant de sacs de commandes pour restauration rapide, poursuivent la grève générale illimitée

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Après s'être doté à l'unanimité d'un mandat de grève générale illimitée, le 13 mai dernier, les 90 membres du Syndicat des employés de Rosenbloom Groupe inc. (CSN) ont rejeté à 99%, la dernière offre finale de l'employeur ce samedi en assemblée générale spéciale.

Après 10 séances de négociation, devant l'intention de leur employeur d'établir des iniquités, mercredi vers 15h, la table s'est rompue au terme d'une journée intense de pourparlers.

En plus de ne pas répondre aux demandes du syndicat : augmentations de salaire égales ou surpassant l'inflation, REER, congés de maladie, augmentation des primes, pour ne nommer que celles-ci, Rosenbloom veut modifier les horaires de travail pour les amener à des horaires de 12 heures.

« La grève se poursuivra jusqu'à ce que nous obtenions des conditions de travail à la hauteur de ce que nous méritons, clame Alexandru Plohii président du syndicat. Nous avons reçu un appui massif de nos membres, qui cette fois-ci, sont déterminés à ne pas se laisser passer sur le dos, nous avons été essentiel-les durant la pandémie, nous avons fait prospérer l'entreprise en faisant plus avec moins. Maintenant c'est à notre tour d'être rétribué-es. »

« Les membres de ce syndicat ont toujours su démontrer une collaboration exemplaire dans les moments plus difficiles, alors que la conjoncture leur est maintenant favorable, il est tout à fait normal que ceux-ci s'attendent à un retour du balancier. La fédération de l'industrie manufacturière supportera de façon inconditionnelle les membres du syndicat de Rosenbloom dans leur lutte pour améliorer leurs conditions de travail, indique Serge Berthiaume, Vice-président à la fédération de l'industrie manufacturière. »

« Nous sommes vis-à-vis un employeur qui démontre une obstination orgueilleuse, qui refuse de s'acquitter de ses obligations. Ces travailleurs et travailleuses peuvent compter sur l'appui du Conseil central afin de mener leur bataille pour l'obtention de conditions satisfaisantes, à la hauteur de leurs attentes de s'exclamer Dominique Daigneault, présidente du Conseil central.»

L'usine de Rosenbloom, fondée en 1939, est une entreprise familiale de troisième génération, membre du groupe Pro-Ampac, l'un des plus importants producteurs d'emballage flexible au monde. L'usine de la rue Hodge à ville Saint-Laurent compte 90 employés syndiqués à la CSN et fabrique des sacs d'épiceries et de commandes pour la restauration comme Mc Donald, Burger King et Tim Hortons pour ne nommer que celle-ci.

La convention collective est échue depuis le 1er février 2023.

À propos du CCMM-CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le Conseil Central du Montréal métropolitain-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et du territoire Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)