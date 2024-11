Rosemont-La Petite-Patrie reconnaît des personnes exceptionnelles

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, le maire François Limoges a reconnu les contributions de Xavier Lluis et Jeanne Lemire dans le cadre de la quatrième édition du Programme de reconnaissance citoyenne.

Xavier Lluis a consacré près de 20 ans à améliorer la vie des résidents et résidentes du quartier Rosemont en tant que coordonnateur des cuisines collectives de Bouffe-Action de Rosemont. Il a initié des cuisines adaptées pour les personnes à mobilité réduite et celles vivant avec une déficience intellectuelle, ancrant ainsi Bouffe-Action comme une ressource indispensable pour les citoyennes et citoyens de l'arrondissement. En coordonnant 14 groupes de cuisines collectives, dont 6 adaptés, Xavier a démontré un dévouement particulier à ses participants et participantes, incarnant les valeurs et l'approche humaine de l'organisme avec bienveillance et empathie, le tout dans la joie et la bonne humeur.

En plus de son implication auprès de Bouffe-Action, Xavier œuvre auprès de différents projets concertés et espaces de concertation tels que le projet en sécurité alimentaire La Pélicantine, la table Vivre et Vieillir à Rosemont et le Regroupement des cuisines collectives du Québec. Son engagement a permis de tisser des liens solides dans la communauté et avec les acteurs et actrices du milieu, contribuant ainsi à l'ancrage de l'organisme dans le quartier. Xavier a pris sa retraite en octobre, laissant derrière lui un héritage de compassion et de service communautaire.

Jeanne Lemire a profondément marqué la communauté de Rosemont-La Petite-Patrie en transformant la librairie Paulines en un modèle de foyer littéraire unique, alliant une librairie générale de quartier à une spécialisation en sciences des religions et en spiritualité. En 2006, elle a orchestré le déménagement de la librairie sur la rue Masson, répondant ainsi étroitement aux besoins des lectrices et lecteurs du quartier tout en demeurant une référence dans le domaine religieux. Son engagement dans les réseaux professionnels du livre québécois et son développement d'un riche programme d'animation culturelle ont fait de la librairie un point de convergence culturelle. Malgré un diagnostic de cancer des os, Jeanne a assuré la pérennité de l'institution en trouvant en Médiaspaul un acheteur qui s'est engagé à poursuivre le projet avec la même philosophie et la même équipe.

Sous la direction de Mme Lemire, la librairie Paulines est devenue un lieu de partage, de convergence culturelle et de réflexion, accueillant de grandes figures du monde culturel et intellectuel, ainsi que de nombreux artistes littéraires locaux. Son implication dans les réseaux professionnels nationaux et locaux a contribué au développement économique et social du quartier, notamment auprès de la CDC Rosemont et de la SDC Promenade Masson. Jeanne Lemire a ainsi laissé un héritage durable, tissant des liens solides avec les auteurs et autrices locaux et faisant de la librairie Paulines une référence incontournable, non seulement à Montréal, mais aussi au-delà des frontières du Québec et du Canada.

Les récipiendaires présents lors de la cérémonie ont reçu un certificat de reconnaissance et ont été invités par le maire Limoges à signer le livre d'or de l'arrondissement.

« Je suis fier d'avoir l'occasion de reconnaître des personnes remarquables et qui apportent des contributions significatives à leurs communautés et à l'arrondissement! », a conclu François Limoges au terme de la cérémonie.

