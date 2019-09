Rosemont-La Petite-Patrie - Seconde édition du Défi Zéro déchet : c'est le temps de soumettre votre candidature!

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie invite tous les résidants du quartier désireux de réduire la taille de leur poubelle à soumettre leur candidature à la seconde édition du Défi Zéro déchet avant le 25 septembre 2019, à 17 h. 50 nouveaux foyers auront la chance d'être accompagnés, sur une période de cinq mois, par trois expertes du mode de vie zéro déchet. Par le biais d'ateliers pratiques, d'infolettres intéressantes et d'échanges animés sur Facebook, ils seront soutenus et encouragés dans leur démarche visant la modification de leurs habitudes et la diminution de leur empreinte écologique.

« La première édition ayant eu un succès retentissant, nous sommes vraiment ravis d'offrir l'opportunité à d'autres résidants du quartier de prendre part à ce mouvement écologique qui gagne en popularité et qui nous pousse à revoir à la fois nos besoins et nos habitudes de consommation, explique le maire de l'arrondissement, François William Croteau. Si les participants de la première édition du Défi ont réussi en moyenne à réduire la taille de leur poubelle de plus de la moitié, ils ont également eu un impact positif et joué un rôle d'influenceurs auprès de leur entourage, précise-t-il. Plus le nombre de personnes sensibilisées et mobilisées sera important, plus les retombées seront significatives. Soyez nombreux à participer à cette deuxième édition du Défi Zéro déchet! »

Qui peut soumettre sa candidature?

Pour soumettre sa candidature, il suffit d'habiter Rosemont-La Petite-Patrie jusqu'à la fin mars 2020, d'être motivé à modifier ses habitudes et de s'engager à participer aux différentes activités qui seront proposées. L'Arrondissement sélectionnera 50 foyers représentatifs de la population du quartier, donc de tailles et de compositions diverses. Familles avec ou sans enfant, colocataires, personnes vivant seules, jeunes couples et personnes aînées, nouveaux arrivants, etc.

Tous les détails sont disponibles sur le site du Défi Zéro déchet à l'adresse defizerodechet.ca.

Accompagnement offert

Pour la réalisation du projet et l'accompagnement des participants tout au long de la démarche, l'Arrondissement a retenu les services, cette année encore, de Laure Caillot, spécialiste des communications et du mode de vie zéro déchet en famille, Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles depuis plus de 10 ans, et Mélissa de La Fontaine, spécialiste du mode de vie zéro déchet et de la consommation responsable. Elles sont toutes trois fières Rosepatriennes et cofondatrices d'Incita, une coop-conseil zéro déchet.

Elles offriront aux foyers retenus :

un soutien personnalisé pour les aider à identifier leur propre objectif de réduction, en fonction de leur réalité et de leurs limites personnelles;

des ateliers pratiques pour connaître des stratégies faciles pour diminuer la taille de leur poubelle, comme par exemple une épicerie zéro déchet ou encore la confection de certains objets;

des rencontres de groupe pour développer un esprit de communauté et d'entraide;

une infolettre mensuelle pour les informer des activités à venir, des ressources disponibles en ligne et bien plus.

Différents outils seront également mis à la disposition des participants pour faciliter leur transition vers un mode de vie zéro déchet :

un groupe Facebook privé pour les mobiliser, créer des liens et favoriser l'échange d'idées ainsi que le partage d'expériences;

une plateforme web privée pour noter la pesée mensuelle des matières résiduelles;

un microsite public pour proposer des trucs facilitant l'adoption d'habitudes zéro déchet et fournir des références intéressantes aux participants et à la population en général qui souhaite osez le Défi.

Résultats de la première édition du Défi : un vrai succès!

L'un des constats qui s'est confirmé, tout au long du Défi qui s'est déroulé d'octobre 2018 à mai 2019, est que les foyers participants ont non seulement réduit la taille de leur poubelle, ils ont également diminué la quantité de matières recyclables et compostables générées. À la lumière des données récoltées, nous pouvons affirmer que les participants ont réellement compris, mis en pratique et adopté le principe de la réduction à la source.

En moyenne, les foyers ont réduit de :

51,7 % leur quantité de déchets

43,6 % leur quantité de matières recyclables

21,1 % leur quantité de résidus alimentaires

De plus, les membres des 50 foyers qui ont relevé le Défi ont réussi à sensibiliser et à inciter aux changements d'habitudes plus de 300 personnes de leur entourage (amis, famille, collègues, etc.). Qui sait combien de gens ces nouveaux adeptes du zéro déchet pourront à leur tour influencer au cours des prochains mois!

La première édition du Défi a clairement démontré que le mode de vie zéro déchet est très accessible aux familles qui ont des enfants. Précisons que les foyers de 3 à 4 personnes (essentiellement avec des enfants), ont réduit de 47 % en moyenne leur quantité de déchets produits.

En savoir plus

Pour plus d'information sur le Défi, pour connaître des trucs zéro déchet faciles à appliquer, pour suivre l'évolution du projet : consultez le site web du Défi Zéro déchet.

