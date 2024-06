Rosemont-La Petite-Patrie rend hommage à deux grands piliers de la communauté

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Lors du conseil d'arrondissement du 3 juin, le maire de l'arrondissement, M. François Limoges, a honoré deux personnes d'exception qui ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie dans leurs communautés respectives, et qui font rayonner Rosemont-La Petite-Patrie tant localement qu'à l'échelle de la Ville. Mme Pierrette Desmarais et M. Jacques K. Primeau sont les récipiendaires de la troisième édition du Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie.

Pierrette Desmarais est une centenaire et citoyenne engagée de Rosemont, qui a commencé son implication envers les personnes aînées en 1996 en participant à la fondation de la table de concertation Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR). Elle a siégé au comité des sages qui a collaboré à la réalisation du Forum des aînés en 2016, d'où a émergé un manifeste toujours pertinent à ce jour, et qui inspire la mission et les actions de VVR. Lors de la pandémie, Mme Desmarais a contribué à la réalisation d'un événement commémoratif en l'honneur des personnes âgées victimes de la COVID dans Rosemont. Elle est récipiendaire de plusieurs distinctions, dont la médaille d'honneur du Carrefour Montrose.

« L'engagement de Mme Desmarais auprès de sa communauté est exemplaire, affirme le maire François Limoges. Depuis près de 30 ans, elle porte la voix et les préoccupations des personnes aînées de l'arrondissement, et même à l'âge de 100 ans, elle continue à s'impliquer dans plusieurs organismes, effectue encore des appels d'amitié auprès des aînées du quartier et participe régulièrement aux rencontres de VVR. »

Jacques K. Primeau est un fier natif de Rosemont, dont le parcours professionnel et l'implication dans le milieu culturel ont défini le paysage culturel de la Ville de Montréal. Avant de gérer le groupe d'humoriste mythique Rock et Belles Oreilles, M. Primeau a débuté sa carrière à la station de radio communautaire de l'Est CIBL où il s'est intéressé de près au développement du quartier Angus. En 1985, il lance Les Productions Jacques K. Primeau et depuis, continue de gérer des personnalités œuvrant en humour et dans les médias. Tout récemment, M. Primeau a été à la barre de la direction générale de Montréal en lumière, où il a contribué à la vision d'un tourisme urbain, culturel et hivernal.

Tout au long de sa carrière, M. Primeau a été à la tête de nombreux conseils d'administration, notamment celui de la radio CIBL, de la Coalition des arts de la scène, de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du Quartier des spectacles, où il siègera près de 20 ans en tant que vice-président, président et administrateur. Il s'est vu discerné plusieurs distinctions, dont la Personnalité de la semaine de La Presse à deux reprises, le Prix Reconnaissance UQAM et la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale avec Rock et Belles oreilles. En 2021, il a été nommé Compagnon des arts et des lettres (CALQ), et en 2023, il a été sélectionné comme l'une des 25 personnalités qui ont marqué le Quartier des spectacles lors du 20e anniversaire du Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS).

« Jacques K. Primeau est un ambassadeur de notre arrondissement et de notre ville, ici et à l'international. Grâce à son pouvoir de rassembleur, ses idées novatrices et sa passion pour la culture, il a aidé à façonner le paysage culturel de manière significative pour les Montréalais et Montréalaises des générations à venir », a dit le maire François Limoges.

« Le Programme de reconnaissance citoyenne offre une belle occasion de mettre en valeur les contributions de personnes qui enrichissent nos communautés. J'invite les Rosepatriennes et Rosepatriens à continuer de soumettre les candidatures de personnes qui méritent d'être reconnues. », a conclu François Limoges au terme de la cérémonie.

Les détails du Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie sont disponibles sur le site montreal.ca.

