Rosemont-La Petite-Patrie rend hommage à des personnes exceptionnelles

MONTREAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Célébrer et reconnaître les personnes exceptionnelles qui font une différence dans la communauté. C'est sur cette note que le maire François Limoges a procédé à l'ouverture de la séance du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en annonçant les trois premières personnes honorées dans le cadre du programme de reconnaissance citoyenne, soit Angélique Marguerite Berthe Diène, Léa Philippe et Mario Fortin.

De gauche à droite sur la photo : Ericka Alneus conseillère du district d'Étienne-Desmarteau, Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard, Angélique Marguerite Berthe Diène citoyenne émérite, François Limoges, maire d'arrondissement, Mario Fortin, citoyen émérite, Dominique Ollivier, conseillère du district du Vieux-Rosemont, Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin. Absente sur la photo : Léa Phillipe, citoyenne honorée. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie)

Angélique Marguerite Berthe Diène a fait du Canada sa terre d'accueil en 2013 après avoir vécu au Sénégal, en France et au Nicaragua. Entrepreneure sociale très engagée, elle mène plusieurs projets de front dont l'organisme à but non lucratif R Magazine, qui fait la promotion des arts méconnus, et l'entreprise-conseil dans le milieu agricole Vilicatio. Nommée en mars dernier au Conseil des Montréalaises, Angélique est également conseillère au Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs à la Sûreté du Québec.

« Le parcours éclectique d'Angélique, sa fougue et son audace ont impressionné le comité de sélection. Par ses implications citoyennes, Angélique s'affirme comme une authentique porte-étendard de l'égalité et de l'inclusion, des valeurs très importantes au cœur de l'identité rosepatrienne », souligne le maire Limoges.

Léa Philippe est une artiste de rue spécialisée en jeu clownesque et entrepreneure culturelle. Elle habite l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie depuis 2017. Avant même son arrivée dans son nouveau patelin, Léa voit tout le potentiel de sa nouvelle ruelle. C'est alors que son projet prend forme. Le Festival des arts de ruelle connaît un succès immédiat. Depuis, le FAR est en croissance exponentielle ayant percolé dans neuf arrondissements et même partout de l'autre côté de l'océan grâce à son modèle hybride de diffusion.

« L'histoire d'amour entre Léa Philippe, les arts de rue et l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ne se dément pas. À sa septième année d'existence, le Festival des arts de ruelle est devenu un modèle de cohésion sociale, de développement durable, de partage et d'humanité à l'image de cette femme d'exception que nous honorons aujourd'hui », précise François Limoges.

Mario Fortin est une figure bien connue de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Né dans le quartier, cet ambassadeur du 7e art d'ici et d'ailleurs a donné ses lettres de noblesse au Cinéma Beaubien où il a occupé le poste de président-directeur général pendant plus de vingt ans. Après avoir mis son expérience à profit au Cinéma du Parc et ensuite au Cinéma du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Mario demeure actif comme consultant dans le milieu de la distribution de films en salle, tout en assumant la direction générale de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

« Mario a beaucoup donné à la communauté rosepatrienne. Gestionnaire culturel visionnaire, il a non seulement fait la promotion de notre cinéma, mais il a contribué à l'éducation cinématographique d'un nombre incalculable d'enfants adeptes du Festival international du film pour enfants de Montréal », affirme avec conviction le maire de l'arrondissement.

Les récipiendaires présents lors de la cérémonie ont reçu un certificat de reconnaissance et ont été invités par le maire Limoges à signer le livre d'or de l'arrondissement.

« J'encourage les Rosepatriennes et Rosepatriens à soumettre la candidature de personnes qui font la différence dans la vie de notre arrondissement. Nous voulons les connaître pour les reconnaître! », a conclu François Limoges au terme de la cérémonie.

Les détails du Programme de reconnaissance citoyenne de Rosemont-La Petite-Patrie sont disponibles sur le site montreal.ca.

