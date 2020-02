Rosemont-La Petite-Patrie - Nouveauté : le Programme de subvention à l'utilisation de couches lavables inclut maintenant les produits d'hygiène féminine durables

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les Rosepatriennes bénéficient maintenant d'une subvention de 40 $ à l'achat de produits d'hygiène féminine durables. Ce soutien financier, attendu par de nombreuses citoyennes du quartier, vient bonifier le Programme de couches lavables de Rosemont-La Petite-Patrie offert depuis deux ans déjà et reconduit en 2020.

« Cet ajout au Programme vient renforcer notre volonté d'offrir des alternatives écoresponsables aux résidents du quartier qui souhaitent modifier leurs habitudes afin de réduire la quantité de déchets domestiques qu'ils produisent, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. À ce jour, le Programme de subvention à l'achat ou à la location de couches lavables a soutenu plus de 100 familles et permis de détourner de l'enfouissement quelque 340 000 couches jetables, des résultats encourageants qui nous incitent à poursuivre et à élargir notre offre de soutien financier pour d'autres types de produits d'hygiène durables. »

L'Arrondissement a décidé de maintenir la collaboration avec l'organisme Lange Bleu, lequel offre un service personnalisé de location de couches lavables et est également responsable de la coordination du Programme de subvention à l'utilisation de couches lavables et de produits d'hygiène féminine durables aux résidents du quartier.

Programme de subvention pour les produits d'hygiène féminine durables

Une subvention d'un maximum de 40 $ est maintenant disponible pour les produits d'hygiène féminine durables, sur présentation d'une preuve d'achat. Une fois qu'une demande de remboursement complète et conforme est reçue, un virement est effectué dans le compte bancaire du demandeur, au montant de l'achat (au plus 40 $).

Exemples de produits acceptés

Coupe menstruelle

Serviettes hygiéniques lavables

Sous-vêtements de menstruation lavables

Etc.

Règles d'admissibilité

Résider dans Rosemont-La Petite-Patrie

S'engager à utiliser les produits d'hygiène féminine jusqu'à leur fin de vie

Avoir acheté ses produits en 2020

Pour plus d'information sur le Programme ou pour soumettre une demande de subvention :

www.langebleu.org/hygiene-feminine/

Programme de subvention à l'utilisation de couches lavables

En cohérence avec l'ensemble des mesures déployées dans les dernières années en matière de développement durable sur son territoire, l'Arrondissement encourage les familles du quartier à privilégier la location de couches lavables. Puisque chaque couche peut être utilisée en moyenne deux ans, elle sera réutilisée, bénéficiera à plus d'un enfant et contribuera à la réduction des déchets. Ceux et celles qui décideront d'acheter des couches lavables sont invités à encourager les commerces du quartier.

Règles d'admissibilité

Être résident de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Être parent d'un enfant de moins de 12 mois

Les familles déjà abonnées au service de location de couches lavables de Lange Bleu sont admissibles à la subvention à la location

Soutien offert par l'Arrondissement :

1. Une subvention de 20 $ par mois pour le service de location de Lange Bleu

Un engagement de trois mois est requis

Des frais d'adhésion de 100 $ sont exigés lors de l'inscription

La subvention est octroyée sous forme de rabais mensuel au service de Lange Bleu

2. Une subvention de 180 $ pour l'achat de 20 couches lavables

Preuve d'achat exigée

Seuls les achats effectués depuis le 1 er janvier 2020 sont admissibles

janvier 2020 sont admissibles Une fois qu'une demande de remboursement complète et conforme est reçue, un virement de 180 $ est effectué dans le compte du demandeur

Premier arrivé, premier servi : un total de 50 subventions à l'achat seront accordées en 2020, jusqu'à épuisement des fonds disponibles.

Pour plus d'information sur le Programme ou pour soumettre une demande de subvention :

www.langebleu.org/subventions-de-rosemont-la-petite-patrie/

