Rosemont-La Petite-Patrie - Le zéro déchet : plus que jamais!

« Les résultats concluants de la première édition et le grand engouement qu'elle a suscité, tant chez les participants que dans la population en général, nous ont convaincu de reconduire l'expérience et de continuer à encourager tous les résidants à oser le Défi, explique le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Pour montrer l'exemple, nous avons emboîté le pas dans les bureaux de l'arrondissement l'an dernier afin de réduire notre production de déchets, précise-t-il. Nos efforts ont été largement récompensés puisque nous avons réussi, un geste à la fois, à nous mériter une certification Ici on recycle +, niveau Elite. »

Pour plus d'information sur le Défi, pour connaître des trucs zéro déchet faciles à appliquer ou pour suivre l'évolution du projet : consultez le site web du Défi Zéro déchet

La mairie reçoit une première certification ICI ON RECYCLE +

En plus d'accompagner des foyers engagés dans la réduction de leur empreinte écologique, l'Arrondissement déploie graduellement, depuis un an, diverses mesures en vue de limiter sa propre production de déchets. À la mairie et dans les bureaux administratifs logés au 5650, rue D'Iberville, des actions de réduction, de récupération et de valorisation des matières ont ainsi été implantées au cours des derniers mois. Parmi celles-ci, on compte notamment la collecte des résidus alimentaires, la récupération du matériel d'écriture usagé, des petits électroniques et des piles, l'achat de produits ménagers en vrac pour les espaces communs des employés et la mise en place de la récupération de feuilles brouillons.

Les efforts déployés par l'Administration et adoptés par les employés ont permis à cette installation municipale d'être la première, à Montréal, à obtenir la plus haute certification du programme ICI ON RECYCLE + de Recyc-Québec, soit le niveau Élite. Avec un taux de récupération de 99 % des matières recyclables, de 85 % des matières compostables et une diminution notable de ses déchets produits, ce premier bâtiment municipal trace la voie aux autres édifices de l'arrondissement, où seront graduellement implantées de nouvelles mesures écoresponsables au cours des prochains mois.

ICI ON RECYCLE + est un programme de reconnaissance reconnu à travers le Québec qui a comme objectif d'honorer les organisations proactives et engagées à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles.

