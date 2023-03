Rosemont-La Petite-Patrie lance une démarche de planification et d'aménagement de son territoire par quartier

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Afin de répondre aux enjeux et aux aspirations de sa population, le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie lancera ce soir une démarche de planification et d'aménagement de son territoire par quartier.

Souhaitant profiter d'un accompagnement professionnel en urbanisme et participation publique, les membres du conseil d'arrondissement octroieront en effet un contrat de services professionnels de 203 571 $ à la firme AECOM.

Cette démarche de planification s'articule dans une perspective d'hyper proximité qui tiendra compte des caractéristiques et des identités spécifiques de chaque quartier. Complémentaire au Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal en cours de révision, elle s'inscrira au cœur du Plan de transition écologique de Rosemont-La Petite-Patrie, et ce, en cohérence avec les divers plans de l'Arrondissement adoptés au cours des dernières années.

« Le quartier est l'échelle d'intervention idéale afin de créer des milieux de vie favorisant la mobilité durable et dans lesquels il est possible de vivre, travailler et se divertir à proximité de chez soi. La démarche qui s'amorce offrira aux Rosepatriens et Rosepatriennes l'occasion de partager leurs enjeux et leurs aspirations et, par le fait même, de participer concrètement à la bonification de notre territoire à l'échelle locale », a souligné François Limoges, le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Verdissement, mobilité, qualité de vie, loisirs, culture et commerces de proximité font en effet partie des éléments qui façonnent les quartiers à échelle humaine et qui seront intégrés à la démarche.

Dès ce printemps, une stratégie de participation citoyenne sera élaborée afin de stimuler la participation du plus grand nombre. À l'automne, des séances de consultation publique permettront aux résidentes et résidents de chacun des 13 quartiers de l'arrondissement de s'exprimer.

Il sera également possible de suivre les étapes de consultation sur le site Réalisons Montréal.

