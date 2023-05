Rosemont-La Petite-Patrie lance un nouveau programme de sécurisation des ruelles

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Afin de réduire le transit automobile dans les ruelles et d'offrir un milieu de vie plus sécuritaire à la communauté, Rosemont-La Petite-Patrie met sur pied un nouveau programme de sécurisation des ruelles et fermera partiellement 32 ruelles dès cet été. Une nouvelle mesure de sécurisation qui vient s'ajouter à la limite de vitesse abaissée à 10 km/h dans les ruelles en 2022.

« Nous avons tous été choqués par les accidents qui ont eu lieu ces dernières années dans les rues et ruelles de Montréal. Dans la lignée du plan d'action Vision Zéro, il est urgent d'agir pour éviter que de tels événements se reproduisent », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement. « Les ruelles ne devraient pas être utilisées comme des voies de transit, ou encore des raccourcis. Ces fermetures contribuent à assurer l'application de la réglementation municipale qui interdit le passage d'une ruelle à une autre, et donc à ralentir et apaiser la circulation automobile. Nous souhaitons ainsi que les Rosepatriennes et Rosepatriens puissent profiter des ruelles, y développer des liens entre voisins et en faire des terrains de jeu, en toute sécurité. »

Limiter l'accès aux ruelles en H

Réparties sur l'ensemble du territoire de Rosemont-La Petite-Patrie, les 32 ruelles qui seront fermées sont des ruelles dites « en H » car elles présentent 4 points d'accès débouchant sur des rues résidentielles. L'Arrondissement les a sélectionnées en fonction de la circulation de transit observée, des commentaires émis par la population, et de la proximité d'une école, d'une garderie, d'un centre d'activités, d'un parc ou encore d'une ruelle verte.

La liste des ruelles fermées partiellement en 2023 est disponible au montreal.ca/rpp.

Pour chacune de ces ruelles, deux accès sur quatre seront fermés par des bacs fleuris en béton, rectangulaires ou circulaires. Ces installations empêcheront les voitures de traverser la ruelle en ligne droite et de l'utiliser comme un raccourci, sans entraver la circulation des piétonnes et piétons, ni des cyclistes. Les automobilistes accèderont à la ruelle par les deux autres entrées, qui restent complètement ouvertes. Les stationnements demeurent donc accessibles.

D'autres initiatives d'apaisement de la circulation viendront s'ajouter à la sécurisation des ruelles cet été, comme l'installation de nouveaux panneaux d'arrêt et l'aménagement de dos d'ânes.

Collaboration des citoyennes et citoyens

Une fois les bacs en place, l'Arrondissement y ajoutera de la terre et y plantera des fleurs pour la première année. Les résidentes et résidents sont invités à prendre soin de ces plantations, à les arroser et à s'approprier les bacs pour en faire un projet collectif avec le voisinage (potager urbain, jardin fleuri, etc.) et embellir le quartier.

Demande de fermeture partielle de ruelle

Pour faire une demande de fermeture partielle d'une ruelle en H, les personnes intéressées peuvent communiquer avec le 311 ou remplir un formulaire sur le site montreal.ca et identifier la ruelle considérée non sécuritaire. Après analyse, cette ruelle pourrait être fermée l'an prochain.

