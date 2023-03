Rosemont-La Petite-Patrie lance son Programme de reconnaissance citoyenne

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Célébrer et reconnaître celles et ceux dont les actions et l'implication font une différence dans la communauté : voilà l'objectif du nouveau Programme de reconnaissance citoyenne officiellement lancé hier dans Rosemont--La Petite-Patrie. Deux fois par an, dans le cadre d'une cérémonie incluant la signature de son Livre d'or, l'Arrondissement rendra ainsi hommage à des personnes d'exception, proposées par la communauté.

« Le caractère distinct, novateur et inclusif qui fait de notre arrondissement un joyau montréalais est en grande partie le fruit du travail et du dévouement de femmes et d'hommes de cœur. Nous souhaitions créer une occasion de remercier ces personnes, de mettre en lumière leurs réalisations, leur talent, leur implication, » a indiqué François Limoges, maire de Rosemont--La Petite-Patrie. « Je lance aujourd'hui l'appel aux Rosepatriennes et Rosepatriens : faites-nous connaître ces collègues, ces voisines et voisins qui vous inspirent et vous rendent fières et fiers de votre communauté. »

Proposer une candidature

La population, les organismes, les institutions et la communauté d'affaires sont invités dès à présent à soumettre des candidatures au Programme via le formulaire en ligne Deux fois par an, les candidatures reçues seront analysées par un comité de sélection composé de deux membres du conseil d'arrondissement, de la direction de l'Arrondissement et d'une personne impliquée dans le milieu rosepatrien.

Critères d'admissibilité

Quels que soient leur âge, leur statut et leur domaine d'activité, pour être admissibles, les candidates et candidats proposés devront répondre à au moins un des critères suivants :

Avoir comme lieu de naissance le territoire de l'arrondissement;

Résider ou avoir résidé sur ce même territoire durant au moins cinq ans;

Exercer ou avoir exercé des activités professionnelles dans Rosemont--La Petite-Patrie durant au moins cinq ans.

Chaque candidature devra également être appuyée par au moins une autre personne pour être recevable.

Une première célébration prévue en juin

En mai prochain, le comité de sélection analysera les candidatures reçues en date du 30 avril, en prévision d'une toute première cérémonie de signatures qui se déroulera en amont du conseil d'arrondissement du 5 juin 2023.

Les propositions non retenues pour cet événement seront conservées et soumises automatiquement en vue des prochaines signatures.

Tous les détails du programme sont disponibles au montreal.ca/rpp .

