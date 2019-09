Rosemont - La Petite-Patrie - L'île aux volcans est inaugurée

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a inauguré, dimanche, sa toute première place publique pour enfants, baptisée L'île aux volcans. Ces aménagements novateurs prennent place à l'angle des rues Marquette et De Drucourt. Il s'agit d'un espace verdi avec des matériaux naturels favorisant le jeu libre des enfants en leur offrant des buttes, des cratères, des roches, un tunnel, des troncs d'arbres où ils pourront s'amuser à leur guise. Un parcours accessible universellement et l'installation de bancs permettent à tous de profiter de cet endroit. Les personnes présentes lors de l'inauguration ont d'ailleurs pu mettre la main à la pâte pour finaliser les aménagements, par un atelier de micro-architecture et un atelier de plantation d'un parcours sensoriel, composé de vivaces ayant des textures, des odeurs et des goûts variés.

« Nous sommes très fiers d'accueillir les enfants du quartier sur cette place publique pensée pour eux, avec eux. La démarche consultative nous a permis de bien cerner la vision des familles et riverain.e.s, ce que toutes et tous ont apprécié. » mentionne Stephanie Watt, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau.

Notons que le projet, mis sur pied dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal, a fait l'objet d'une démarche consultative auprès des citoyennes et citoyens à l'automne 2018. Les enfants ont eux-mêmes pris part à la démarche, par le biais de dessins et de jeux.

Rappelons que le projet se veut transitoire et participatif, c'est-à-dire que l'Arrondissement teste des aménagements temporaires qui évolueront au cours des trois prochaines années selon la satisfaction et les commentaires des usagères et usagers avec pour objectif de transformer de manière pérenne cet espace.

Le choix de cet emplacement répond à des enjeux de sécurité, notamment en réduisant la vitesse de circulation sur la rue Marquette en réduisant la largeur de la voie et par l'ajout de panneaux d'arrêts. Une partie de la rue De Drucourt a aussi été fermée à la circulation, permettant de connecter l'espace avec le parc Père-Marquette. Secteur naturellement fréquenté par les enfants, L'île aux volcans consolide la vocation civique du parc et du centre Père-Marquette en créant un nouvel espace identitaire propices aux rencontres de voisinage.

Notion de jeu libre

Le jeu libre fait référence à la volonté de laisser les enfants inventer leur jeu avec moins d'intervention des adultes, le tout dans un environnement sécuritaire. Cela les invite à prendre des risques, ce qui les aide à développer leur autonomie et leur connaissance de soi.

Nouvelle vision pour les parcs de l'Arrondissement

Ces aménagements s'inscrivent dans la nouvelle vision de l'Arrondissement qui met de l'avant la création d'ambiances et la mise en valeur de paysages pour ses projets de réfection de parcs et d'aires de jeu. En effet, il s'éloigne des traditionnels modules en plastique afin de favoriser les matériaux nobles, comme le bois et le métal. La nouvelle aire de jeu du parc du Père-Marquette, dont les travaux se termineront sous peu, ainsi que les jeux d'eau du parc Cité-Jardin qui seront inaugurés en 2020, ont également été pensés selon ces orientations. Pour en savoir plus, consultez ce communiqué.

