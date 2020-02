Rosemont-La Petite-Patrie - L'Arrondissement resserre sa réglementation pour lutter contre la crise du logement

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a adopté lundi soir un premier projet de règlement confinant l'implantation des résidences de tourisme à la zone commerciale de la Plaza St-Hubert. Cette intervention réglementaire musclée vise à contrer le taux d'inoccupation critique de 1,5 % dans la grande région de Montréal et à préserver l'accessibilité aux logements locatifs sur son territoire. Ce règlement est parmi les plus contraignants du territoire montréalais.

Dans sa forme actuelle, le règlement de l'Arrondissement autorise les résidences de tourisme uniquement sous forme d'hôtel-appartement dans tous les secteurs commerciaux ou de haute densité d'habitation. Dans la foulée de la modernisation du cadre législatif et réglementaire provincial entourant l'hébergement touristique, les élus de l'arrondissement se sont saisis de la possibilité de modifier le règlement d'urbanisme de façon à limiter ce type d'usage à une seule zone déjà caractérisée par une forte intensité commerciale.

« La crise du logement qui sévit actuellement nous amène à resserrer les règles du jeu. On vient contrecarrer la commercialisation des logements sur notre territoire et limiter le nombre de logements détournés du parc locatif vers le marché des plateformes de location comme Airbnb, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. La préservation de la qualité de nos milieux de vie qui fait la renommée de notre quartier passe obligatoirement par une régulation plus ferme de l'usage des résidences de tourisme. »

Le resserrement de l'usage des résidences de tourisme s'inscrit dans une réflexion concertée pour protéger le parc locatif de l'arrondissement et s'attaquer aux inconvénients liés aux rénovictions. L'Arrondissement analyse actuellement la faisabilité de solutions qui pourraient s'appliquer à son territoire pour réduire le nombre de rénovictions, dont l'interdiction de la division et la subdivision de logements existants.

