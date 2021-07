Rosemont-La Petite-Patrie certifié VÉLOSYMPATHIQUE Or

MONTRÉAL, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir obtenu la certification VÉLOSYMPATHIQUE Bronze en 2018, Rosemont-La Petite-Patrie atteint aujourd'hui l'or, une reconnaissance décernée par Vélo Québec à la hauteur de toutes les actions réalisées par l'Arrondissement dans les dernières années pour optimiser son réseau cyclable et développer un véritable réflexe vélo sur le territoire.

Rosemont-La Petite-Patrie devient ainsi le premier arrondissement montréalais à se mériter cet honneur, et la deuxième collectivité après la Ville de Montréal. Parmi les bons coups qui lui ont permis de se démarquer:

le déploiement d'un réseau cyclable structurant de 100 km favorisant les déplacements à vélo et correspondant à près de 42 % du réseau routier.

l'adoption de la Vision vélo, une politique cyclable ambitieuse, unique à l'arrondissement

les nombreuses mesures prises pour sécuriser et apaiser les déplacements actifs incluant les zones de 30 km/h sur les rues résidentielles, à proximité des écoles et des parcs.

une équipe dédiée au vélo pour permettre une amélioration en continu du réseau cyclable

« C'est un grand accomplissement pour Rosemont-La Petite-Patrie de recevoir aujourd'hui la certification VÉLOSYMPATHIQUE Or, un gage de notre leadership en matière de mobilité active et des avancées importantes réalisées ces dernières années pour faire progresser notre réseau cyclable, le rendre plus attractif et sécuritaire. Ce qui me rend particulièrement fier, c'est de constater l'ascension du vélo dans les habitudes quotidiennes de déplacement des Rosepatriens et de croiser autant d'enfants sur les pistes cyclables parce qu'elles sont davantage adaptées à leurs besoins. Nous avons maintenant la chance d'avoir dans Rosemont-La Petite-Patrie, une politique cyclable de grande qualité, qui suscite même l'intérêt d'acteurs publics et d'organisations à l'international. Souhaitons que l'obtention de cette reconnaissance permettra à l'Arrondissement de conserver cette dynamique et d'aller encore plus loin! », a déclaré François William Croteau, maire de l'arrondissement.

« Rosemont-La-Petite-Patrie démontre qu'avec un plan clair et ambitieux, il est possible de faire des changements à la fois rapides et structurants pour faire du vélo une option de transport conviviale et sécuritaire pour tous. Ces efforts en matière d'aménagements cyclables sont appuyés par des initiatives d'éducation et d'encouragement, menées avec des partenaires locaux, qui sont essentielles pour développer une culture vélo. C'est cette vision d'ensemble, au cœur même du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE, qui est récompensée aujourd'hui », a ajouté Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et organisations à faire du vélo une réelle option de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Rosemont-La Petite-Patrie représenté à l'événement international Velo-city

Signe de la reconnaissance internationale dont la Vision vélo fait l'objet, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a été invité à prendre part à la conférence internationale Velo-city en septembre prochain à Lisbonne, le premier sommet mondial annuel du cyclisme. Cet événement d'envergure rassemble des acteurs clés à la fois publics, institutionnels, académiques et de la société civile, actifs dans la promotion du vélo, de la mobilité active et du développement urbain durable. L'objectif est de favoriser l'échange de connaissances, d'expériences et des meilleures pratiques.

La participation du maire de l'arrondissement, François William Croteau, à cet événement, sera l'occasion de présenter la vision de Rosemont-La Petite-Patrie en matière de mobilité active et ses réalisations pour encourager et développer la pratique du vélo sur le territoire.

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie