SHANGHAI et SANTA BARBARA, Calif., 15 décembre 2025 /CNW/ - Rona Therapeutics, une société spécialisée dans l'ARNi au stade clinique, annonce aujourd'hui la fin de la cohorte 1 de définition de la posologie dans sa première étude clinique humaine de phase I sur RN3161, un ciblage expérimental d'un ARNsi conjugué à GalNAc INHBE pour le traitement de l'obésité. L'étude sur la cohorte 1 a été réalisée avec succès, avec un profil initial de sécurité d'emploi et de tolérabilité favorable, marquant le premier jalon clinique du programme INHBE de Rona.

L'intérêt des scientifiques et de l'industrie pour l'INHBE s'est accéléré, soutenu par des preuves génétiques humaines convaincantes et des observations cliniques émergentes. Le RN3161 est conçu pour le silençage profond et durable de l'INHBE avec une administration une ou deux fois par an, permettant un profil thérapeutique différencié pour le traitement de l'obésité.

« Nous sommes heureux d'annoncer la fin de notre première étude de cohorte dans cet essai de phase 1, une étape importante pour faire progresser le RN3161 et valider le potentiel de l'INHBE comme nouvelle cible métabolique », se réjouit le docteur Alex M. DePaoli, M.D., CMO. « Cette étape met en lumière la force de notre plateforme thérapeutique ARNsi alors que nous œuvrons à l'avancée des ARNsi de nouvelle génération pour les maladies métaboliques. »

L'étude de phase I est une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo visant à évaluer la sécurité d'emploi, la tolérabilité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'effet sur le poids corporel chez les adultes vivant avec un surpoids ou une obésité. D'autres analyses de cohortes prendront fin en 2026.

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des traitements ARNi qui se consacre à la lutte contre les syndromes métaboliques, l'obésité et les maladies dégénératives grâce à une plateforme technologique d'ARN de prochaine génération. Depuis sa création en 2021, l'entreprise a fait avancer quatre programmes d'étude clinique en s'appuyant sur sa plateforme exclusive en matière de prestation, de multivalence et de synthèse d'oligonucléotides. La société a recueilli environ 200 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan dans le domaine des soins de santé et de partenaires stratégiques à l'échelle mondiale.

