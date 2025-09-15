SHANGHAI et SANTA BARBARA, Californie, 15 septembre 2025 /CNW/ - Rona Therapeutics, un chef de file mondial dans le développement de produits thérapeutiques RNAi de nouvelle génération, annonce aujourd'hui la soumission relative à RN3161 à l'Australian Human Research Ethics Committee (HREC). RN3161 est un ARNsi conjugué GalNAc exclusif ciblant l'INHBE, un nouveau mécanisme thérapeutique pour les adultes souffrant d'embonpoint et d'obésité.

L'obésité est une crise sanitaire mondiale, mais les traitements causent souvent des effets secondaires importants, notamment des nausées, des vomissements et des pertes musculaires, et sont difficiles à respecter sur la durée. Le gène INHBE, présent dans le foie, produit l'activine E, une protéine qui aide à contrôler le métabolisme des graisses. Les personnes atteintes de certains changements géniques INHBE ont une meilleure distribution des graisses, une composition corporelle, un taux de cholestérol plus sain et des risques plus faibles de diabète de type 2 ou de maladie cardiaque. Cela fait de l'INHBE une cible prometteuse pour améliorer les traitements de l'obésité.

RN3161, un nouvel ARNsi développé par la plateforme exclusive GAIA™ de Rona, cible l'INHBE pour réduire les graisses tout en préservant la masse maigre, ce qui la distingue des traitements existants. Conçu avec une administration optimisée conjuguée à la GalNAc et des modifications chimiques, il réduit au minimum les risques non ciblés et a démontré un knockdown ARNm INHBE de plus de 90 % chez les singes avec une faible dose unique. Le silençage génétique longue durée de RN3161 permet une administration tous les six à 12 mois, ce qui améliore l'observance des patients et leur aptitude pour la gestion à long terme de l'obésité. En tant que quatrième candidat clinique de GAIA™, RN3161 souligne l'excellence constante de Rona pour apporter des médicaments ARNi novateurs aux patients.

Alex M. DePaoli, CMO, déclare : « La soumission réussie pour RN3161 au HREC marque une étape excitante dans l'avancement d'un nouveau traitement thérapeutique pour traiter l'obésité. RN3161 offre l'avantage potentiel de perdre du poids tout en préservant la masse musculaire, mais aussi le potentiel d'augmenter les avantages métaboliques associés à la perte de graisse. En outre, son dosage peu fréquent offre une meilleure observance médicamenteuse et un maintien de la perte de poids. Cela représente un nouveau paradigme potentiel dans le domaine de la gestion de l'obésité ».

Stella Shi, CEO, ajoute : « RN3161 pourrait maintenir une perte de poids de grande qualité après l'ère GLP-1. Ce jalon reflète notre ambition de remodeler le paradigme du traitement de l'obésité pour une perte de poids plus saine. Il renouvelle notre mission d'offrir des thérapies innovantes et durables aux patients du monde entier. Nous nous engageons à traduire des technologies de ARNsi de pointe en thérapies dans de multiples domaines ».

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est une société pionnière de plateforme RNAi dédiée à la lutte contre les maladies cardiométaboliques et l'obésité dans le monde entier. Le pipeline de Rona est alimenté par des plateformes d'administration hépatique et extra-hépatique hautement efficaces et exclusives. L'entreprise a levé 100 millions USD depuis sa création.

