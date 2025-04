SHANGHAI, 21 avril 2025 /CNW/ -- Rona Therapeutics, une société de biotechnologie pionnière en matière de thérapies innovantes ciblant l'ARN, a annoncé que la demande d'autorisation de mise sur le marché du RN1871, un petit ARN interférent (siRNA) ciblant l'angiotensinogène (AGT), a été approuvée par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) chinoise.

Le RN1871 est conçu pour inhiber la production de l'ARNm de l'AGT dans le foie, ce qui empêche la production de la protéine essentielle précurseur du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). La voie du SRAA joue un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle, et sa suractivation est étroitement liée à la progression de l'hypertension. Des études précliniques ont démontré que le RN1871 permet un contrôle durable de la pression artérielle, offrant ainsi une nouvelle option thérapeutique prometteuse pour plus de 1,5 milliard de patients souffrant d'hypertension dans le monde.

Stella Shi, cheffe de la direction et fondatrice de Rona Therapeutics, a déclaré : « L'autorisation de mise sur le marché du RN1871 marque une avancée majeure dans notre quête de thérapies innovantes pour les maladies chroniques. En s'appuyant sur la technologie siRNA pour traiter la maladie de manière fondamentale, le RN1871 permet d'obtenir une efficacité soutenue avec une fréquence d'administration moindre. Nous sommes impatients d'apporter cette thérapie innovante dans la gestion de l'hypertension où un traitement plus conforme et plus sûr est nécessaire pour améliorer les événements cardiovasculaires et d'autres comorbidités. »

Le Dr Alex M. DePaoli, médecin en chef et vice-président exécutif de la médecine translationnelle, a ajouté : « Les données précliniques du RN1871 ont montré une suppression puissante de l'AGT qui réduit considérablement la pression artérielle avec un profil d'innocuité favorable. Nous prévoyons de faire passer le RN1871 en essais de phase I afin d'évaluer sa sécurité, sa pharmacocinétique et son efficacité préliminaire chez l'homme. Ces progrès reflètent l'expertise de notre équipe dans la traduction des connaissances scientifiques en solutions cliniques. »

