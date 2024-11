La dose unique de RN0191 a atteint un maximum individuel de 95 % et une réduction maximale moyenne de 87 % du PCSK9, et jusqu'à 74 % du maximum individuel et 56 % de l'abaissement maximal du LDL-C moyen

Des effets de traitement robustes et durables soutiennent un régime posologique au moins semestriel

Le potentiel de premier ordre du nouvel ARNi RN0191 PCSK9 soutient le développement en tant qu'agent unique ou combinaison pour réduire davantage le risque cardiovasculaire d'athérosclérose

SHANGHAI, 18 novembre 2024 /CNW/ - Rona Therapeutics, un leader des thérapies innovantes à base d'ARN, a présenté aujourd'hui les résultats positifs de l'essai clinique de phase 1 de RN0191, lors des séances scientifiques annuelles de l'American Heart Association (AHA) à Chicago, en Illinois, le 16 novembre 2024. RN0191 est un siRNA PCSK9 conjugué exclusif GalNAc conçu pour réduire considérablement le cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) et d'autres paramètres lipidiques.

L'étude de Ph1 était une étude contrôlée par placebo randomisée, ascendante à dose unique, visant à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique chez des sujets sains présentant un taux élevé de LDL-C. Les données démographiques comprenaient des adultes âgés de 18 à 60 ans, dont l'IMC variait de 19 à 30 kg/m2. Tous les résultats sont fondés sur les données de la base de données en date du 14 octobre 2024. Au total, 32 sujets ont été répartis au hasard et traités avec RN0191, de 600 mg à 600 mg, respectivement. La concentration moyenne de référence de LDL-C variait de 110 à 130 mg/dL.

Après une injection sous-cutanée à dose unique, RN0191 présentait un profil d'innocuité favorable sans événements indésirables graves et seulement des effets indésirables légers et transitoires signalés à toutes les doses. Des changements importants et durables liés à la dose dans les paramètres PCSK9, LDL-C et autres lipides ont été observés (voir le tableau ci-dessous).

La réduction maximale moyenne de PCSK9 >85 % et de LDL-C >55 % a été atteinte. Une réduction importante et durable du LDL-C est réalisée jusqu'à 42 % jusqu'au jour 180, ce qui soutient un régime posologique semestriel pour le développement futur

Une baisse importante des taux d'ApoB, de Lp(a), de non-HDL-C et de cholestérol total est également observée

Effets de traitement remarquables avec réduction des paramètres lipidiques PCSK9, LDL-C et des autres paramètres lipidiques maintenus à 6 mois

Tableau. Variation en pourcentage du niveau de référence de PCSK9 et de LDL-C après dose unique de RN0191

Placebo 60 mg 200 mg 400 mg 600 mg PCSK9









Variation maximale moyenne (%) -10 % -64 % -79 % -86 % -87 % (Jours après l'injection) (8) (15) (29) (22) (57) Variation moyenne (%), jour 85 -4 % -33 % -69 % -79 % -83 % Variation maximale individuelle (%) -50 % -81 % -87 % -91 % -95 % LDL-C









Variation maximale moyenne (%) -6 % -23 % -48 % -56 % -51 % (Jours après l'injection) (85) (57) (29) (71) (22) Variation moyenne (%), jour 85 -6 % -20 % -36 % -47 % -45 % Variation maximale individuelle (%) -20 % -63 % -61 % -71 % -74 %

Stella Shi, chef de la direction de Rona Therapeutics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que RN0191 a démontré un potentiel d'ARNi PCSK9 de premier ordre. Ces résultats mettent en lumière le potentiel de RN0191 en tant que traitement transformateur à l'ARNi pour les patients du monde entier qui présentent un taux élevé de LDL-C, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, que ce soit comme traitement à agent unique ou comme base combinatoire pour améliorer les résultats cardiovasculaires. »

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est un leader mondial dans le domaine des plateformes de médicaments innovants à base d'acides nucléiques, spécialisé dans le traitement des maladies métaboliques et des maladies neurologiques. Rona Therapeutics est toujours déterminée à mettre au point les meilleurs médicaments à base d'ARNi avec différenciation et innovation pour répondre aux besoins non satisfaits et améliorer les résultats avec les maladies cardiovasculaires, l'obésité et les maladies musculo-squelettiques. De plus, Rona Therapeutics exploite le potentiel d'administration extra-hépatique pour les troubles neurologiques et d'administration adipeux/musculaire pour divers syndromes métaboliques.

Pour tout complément d'information,

veuillez consulter le site www.ronatherapeutics.com ou communiquer avec : [email protected]

