Rôle économique de la pêche et vitalité des régions - Le gouvernement lance deux études afin de prioriser les activités de la pêche dans le développement économique du Québec

QUÉBEC, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a profité de son passage en Gaspésie pour annoncer, en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, la réalisation de deux études distinctes pour mieux documenter le rôle et la contribution des secteurs des pêches et de l'aquaculture commerciales dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux prioritaires, soit l'autonomie alimentaire et le développement économique régional. Ces études seront menées par des firmes externes et indépendantes.

L'une d'entre elles, portant sur la façon dont le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales influence le développement socioéconomique des régions côtières, sera réalisée par Sinfibec, Experts-Conseil. L'autre, portant sur la contribution potentielle du secteur à l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec, sera réalisée par la firme Forest Lavoie Conseil.

Elles comprendront un diagnostic des principales interventions du Ministère dans l'industrie des produits marins, dans le but d'en évaluer la performance, l'efficacité et les répercussions sur le secteur et sur le développement et la vitalité des régions. Elles permettront aussi de comprendre pourquoi une grande partie des aliments pêchés ou élevés ici sont exportés et pourquoi le Québec importe certains poissons et fruits de mer. Finalement, elles aideront à connaître et à développer l'intérêt des Québécois envers nos produits de la pêche et à savoir si des produits d'importation peuvent être remplacés par des produits marins locaux.

Citation

« La promotion de l'achat local et l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec sont deux grandes priorités de notre gouvernement. Les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans ces dossiers nécessitent une industrie bioalimentaire forte, durable et ancrée dans des territoires dynamiques. Le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales possède les atouts nécessaires pour contribuer à la réussite du développement de notre autonomie alimentaire. Il est primordial d'avoir l'heure juste sur les exportations et les importations de nos poissons et fruits de mer ainsi que de mieux comprendre quels sont les besoins et les attentes des consommateurs québécois au regard de ces aliments dans leur assiette. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'industrie de la pêche est un moteur économique essentiel dans la région. Notre gouvernement est en action pour permettre à l'industrie de la pêche de prendre de l'expansion et de participer davantage à la vitalité économique des régions côtières du Québec. C'est dans cette optique que nous lançons ces deux études qui permettront de faire un portrait global de cette industrie. Nous voulons ainsi favoriser et encourager la consommation des produits qui se pêchent ici en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord

Faits saillants

La promotion des produits aquatiques du Québec sur le marché intérieur fait partie du Plan d'action 2018-2025 du Ministère pour développer l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales. Elle s'inscrit dans la démarche du gouvernement de promouvoir l'achat local et d'augmenter notre autonomie alimentaire.

Valeurs des activités (2019) :

Débarquements : 378 M$;



Crustacés : 348,6 M$;





Autres espèces : 29,2 M$;



Aquaculture : 12 M$;



En eau marine : 2,9 M$;





En eau douce : 9,2 M$;



Exportations : 427 M$;



Importations : 575 M$.

Valeurs des produits à la sortie des établissements de transformation de nos régions maritimes : 618,5 M$.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca.

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525